USR III: Bürgerliche widersprechen Leupi

Zürich ist die grösste Wirtschaftsmetropole der Schweiz. Die Reform der Unternehmenssteuern (USR III), die am 12. Februar an die Urnen kommt, wirkt sich deshalb besonders stark auf die Stadt aus. Entsprechend heftig ist die Kontroverse um die Bundesvorlage in Zürich. Während die Gegner, unter ihnen Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne), vor happigen Steuerausfällen warnen, pochen die Befürworter auf die Chancen für die Wirtschaft.Genau das taten gestern vor den Medien auch die drei Stadtparteipräsidenten von SVP, FDP und CVP. Mauro Tuena (SVP), bezeichnete die Bundesvorlage als «ausgewogenen Kompromiss», zu der es keine Alternative gebe. Es gehe nicht um Steuergeschenke, sondern darum, die Steuerprivilegien der Statusgesellschaften abzuschaffen, ohne dabei Arbeitsplätze zu gefährden.

Laut Angaben der Stadt gibt es in Zürich knapp 1000 Statusgesellschaften, was 3,9 Prozent aller Firmen entspricht. Zu den insgesamt 700 Millionen jährlichen Firmensteuern tragen sie 11 Prozent bei. Laut der städtischen Schätzung betragen die jährlichen Steuerausfälle 300 Millionen. Der Kanton kommt auf rund 200 Millionen, weil er auch allfällige Firmenzuzüge ins Kalkül einbezieht. Mit Zuschüssen aus dem Finanzausgleich verbliebe für Zürich unter dem Strich ein Verlust von 120 Millionen.

Markus Hungerbühler (CVP) kritisierte Leupis Berechnungen als zu statisch. Der internationale Kontext fehle. «Mich stört, dass in erster Linie gejammert wird», sagte er. «Dabei hat bis jetzt jede Steuerreform Mehreinnamen generiert, weil neue Firmen gekommen sind.» Hungerbühler verteidigte die kantonale Umsetzungsvorlage (sie kommt später an die Urne), die ausgiebig vom Werkzeugkasten des Bundes Gebrauch macht. Zürich sei auf diese Werkzeuge stark angewiesen.

Überfällige Steuersenkung

Severin Pflüger (FDP) betonte, eine Lösung des Problems sei dringend. Die Firmen bräuchten Planungssicherheit. Bis eine neue Bundesvorlage fertig sei, dauere es zu lange. Den Gegnern kreidet er an, keine Alternativen zu haben. Selbst im schlechtesten Szenario könne Zürich die Steuerausfälle gut verkraften. Pflüger hält eine Steuersenkung für alle Firmen für überfällig. Bis jetzt habe man viel für die privilegierten getan, aber zu wenig für die übrigen. An der Bundesvorlage kritisiert der FDP-Präsident folgendes: Der Bund müsste dem stark betroffenen Kanton Zürich mehr Geld für die Gegenfinanzierung der Ausfälle zur Verfügung stellen als die geplanten 180 Millionen.

Auch die kantonale und nationale GLP unterstützen die Steuerreform. Dass die Spitze der GLP-Stadtpartei gestern am Tisch fehlte, hat einen Grund: Die GLP-Stadtpartei hat Stimmfreigabe zur USR III beschlossen. Allerdings wusste das Präsidententrio von SVP, FDP, CVP davon gestern noch nichts. Weil man beim Budget grosse Differenzen hatte, fragte das Trio die GLP gar nicht erst an. ()