Zürcher Regierung bekennt sich klar zu Axpo- und EKZ-Beteiligungen

Der Regierungsrat «bekennt sich klar zu den Beteiligungen an der Axpo und den EKZ», heisst es in der Eigentümerstrategie, die er am Mittwochnachmittag vorstellte. «Im Mittelpunkt steht dabei die langfristige wirtschaftliche Gesundheit und Konkurrenzfähigkeit der beiden Unternehmen.»

Der Regierungsrat erwartet von Axpo und EKZ, dass sie auch im mittlerweile teilgeöffneten Strommarkt «für einen sicheren Betrieb und einen angemessenen Unterhalt der eigenen Kraftwerke und Netze besorgt sind».

EKZ sollen Axpo nicht konkurrenzieren

Dabei soll die Axpo gemäss der Eigentümerstrategie nach martkwirtschaftlichen Grundsätzen entscheiden und eine möglichst hohe Wertschöpfung anstreben. Sie soll sich als «starker Player im Bereich Stromerzeugung und Handel national und international positionieren».

Die EKZ sollen demgegenüber ihre Position als eines der führenden Stromversorgungsunternehmen in den Bereichen Verteilnetz und Grundversorgung festigen, hält der Regierungsrat fest. Um die Axpo nicht zu konkurrenzieren, soll aber «kein weiterer Ausbau der Stromerzeugung und der Handelsaktivitäten» erfolgen.

Wie der Regierungsrat festhält, ist die Axpo-Beteiligung im liberalisierten Strommarkt nicht mehr von grundsätzlicher strategischer Bedeutung: «Die Axpo als Stromerzeugerin und Stromhändlerin ist nicht mehr für eine sichere und wirtschaftliche Stromversorgung des Kantons verantwortlich». Er erhofft sich aber eine «marktübliche Dividende».

Fachleute statt Politiker im VR

Wie der Kanton Zürich bereits am Mittwochmittag gemeinsam mit den weiteren Axpo-Besitzerinnen mitgeteilt hatte, wird der Verwaltungsrat verkleinert und entpolitisiert. Der Kanton soll - statt durch zwei Mitglieder des Regierungsrates - durch Fachpersonen vertreten sein. So sollen Rollen- und Interessenskonflikte behoben werden

Der Kanton Zürich besitzt 36,75 Prozent der Axpo Holding AG. Rund die Hälfte davon hält er direkt, die andere Hälfte indirekt über die ihm gehörenden EKZ. (past/SDA)