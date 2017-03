Schlägerei endet mit zwei Verletzten

Wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntg in einer Mitteilung berichtet, kam es am Samstagmorgen vor einem Restaurant an der Löwenstrasse zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Ein 29-jähriger Albaner wurde mit Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert. Auch ein 23-jähriger Schweizer zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Stadtpolizei Zürich hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die beiden Tatverdächtigen, ein 25-jähriger Schweizer und ein 23-jähriger Grieche, wurden der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt. (landbote.ch)