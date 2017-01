Sparmassnahmen gesucht

Zusatzversicherungen nicht entlastet

Mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung im Jahr 2012 hätten die Zusatzversicherungen entlastet werden sollen. Die Zahlen aus dem Kanton Zürich zeigen, dass dieses Ziel klar verfehlt wurde.



Die neue Spitalfinanzierung hätte eigentlich zu sinkenden Kosten in den Zusatzversicherungen für stationäre Behandlungen führen sollen. Bis 2012 mussten die Behandlungen vollumfänglich aus der Zusatzversicherung finanziert werden. Seit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung hingegen wird auch ein Teil über die Grundversicherung abgerechnet und die Kantone bezahlen Staatsbeiträge. Erwartet wurde, dass die Kosten der Zusatzversicherungen dadurch sinken, was wiederum zu tieferen Prämien hätte führen sollen. «Das ist schlicht nicht passiert», sagt Kantonsrat Lorenz Schmid (CVP, Männedorf).



Dass der gewünschte Effekt nicht eingetreten ist, ist bekannt. Eine kürzlich vom Zürcher Regierungsrat publizierte Antwort auf eine Anfrage von Schmid zu diesem Thema ermöglicht Rückschlüsse darauf, was stattdessen geschehen ist.



Immer mehr Staatsbeiträge



Für den Kanton ist das Thema nicht zuletzt deshalb relevant, weil die Höhe der Staatsbeiträge für stationäre Behandlungen seit 2012 deutlich angestiegen ist. 2012 beliefen sich die Beiträge an die zehn Zürcher Listenspitälern mit höchstem Anteil an Zusatzversicherten auf 215,1 Millionen Franken. 2015 waren es bereits 249,6 Millionen Franken, wie aus der Antwort hervorgeht.



Aufschlussreich ist die Entwicklung der Fallkosten der Zusatzversicherten in den häufigsten diagnosebezogenen Fallgruppen (DRG): Just im Jahr der Einführung der neuen Spitalfinanzierung machten diese teils kräftige Sprünge nach oben. Bei komplexen Eingriffen am Kniegelenk beispielsweise schnellten die Kosten um mehr als ein Fünftel in die Höhe. Auch andere DRG verzeichneten eine Steigerung von 10 Prozent und mehr. «Das ist unglaublich», sagt Schmid. Die Versicherer hätten offensichtlich schlecht verhandelt mit den Spitälern. «Aus gut informierten Quellen weiss ich, dass im Bereich Halbprivat- und Privat-Patienten der Markt einfach zu wenig spielt», sagt er. Die Spitäler haben in diesem Bereich eine grosse Macht und könnten ihre Preise gegenüber den Versicherern diktieren.



Gewinne abschöpfen



Dass die Zusatzversicherten für die Spitäler ein gutes Geschäft sind, zeigen auch die steigenden Erträge der Listenspitäler aus Zusatzversicherungsleistungen. Einen Teil der Gewinne will die Regierung künftig mit der sogenannten Spitalsteuer abschöpfen. Der Kanton würde dadurch schätzungsweise 40 Millionen Franken jährlich einnehmen. Das lindert zwar die Belastung der Kantonsfinanzen durch die steigenden Staatsbeiträge in dem Bereich – bringt aber den Zusatzversicherten nichts. «Das ist ärgerlich», sagt Schmid. «Das System sollte wie vom Krankenversicherungsgesetz vorgesehen fairer werden und die Zusatzversicherungen entlasten.»



Die zur Einführung der «Spitalsteuer» notwendige Gesetzesänderung wird voraussichtlich dieses Jahr im Kantonsrat behandelt. Philipp Lenherr