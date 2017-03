Das Steueramt senkt die Gebühren

Das Steueramt Winterthur senkt per 1. Mai seine Gebühren. Dann tritt die neue Gebührenverordnung in Kraft, wie das Departement Finanzen heute mitgeteilt hat. Mit der neuen Verordnung passe man sich den «aktuellen Standards» an, sagt Caroline Lüthi, die Vorsteherin des Steueramtes. In der heutigen Version sind lediglich die verschiedenen Gebühren und deren Höhe aufgelistet. Neu dazu kommen nun allgemeine Bestimmungen zum Geltungsbereich, zur solidarischen Haftung, zu einer Reduktion oder zu einem Erlass.

Firmen und Private hakten nach

Anlass, die bisherige Gebührenverordnung zu überprüfen, hätten «vermehrte Rückfragen von Kunden zur Höhe der Gebühren» gegeben, dazu zählen Private, Firmen und Behörden. Fazit: In 6 von 13 Fällen wurde das sogenannte Äquivalenzprinzip nicht mehr eingehalten, das verlangt, dass Gebühren angemessen und lediglich kostendeckend sein müssen.

Sinken werden die Gebühren unter anderem beim Ausstellen von Steuerausweisen (die häufigste Gebühr, bisher: 40 Franken, neu: 30 Franken), Bescheinigungen für Steuerzahlungen (40/30) oder bei der Einbürgerungsauskunft (siehe Liste). «Gerade bei der Einbürgerung ist die interne Abwicklung effizienter geworden, dank einfacherer Abläufe und besserer IT-Unterstützung», sagt Lüthi.

In zwei Fällen steigen die Gebühren, in drei bleiben sie gleich und zwei Gebühren fallen ganz weg: Die «Umtriebsentschädigung für Beitreibungsbegheren» und die «Lieferung und das Anbringen von Nummernschildern der Gebäudeversicherung». Ersteres aufgrund eines Gerichtsentscheides, letzteres wird schlicht nicht mehr gemacht.

Insgesamt erwartet das Steueramt bei den Gebühren Mindereinnahmen von einem Drittel, von rund 75'000 auf 50'000 Franken pro Jahr. (landbote.ch)