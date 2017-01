Dieses Mal ist die Olympia-Debatte ernst gemeint

Sie sagten kürzlich: «Die Türen Winterthurs sind offen für die Olympischen Spiele.» Lehnen Sie sich damit nicht etwas zu weit aus dem Fenster?



Nein. Die Kandidatur steckt noch in den Kinderschuhen. Die Stadt Winterthur muss zeigen, dass sie für visionäre Ideen offen ist: wirtschaftliche, kulturelle oder sportliche. Wir müssen nicht von Anfang an abblocken. Stolpersteine wird es noch genug geben.



Man bekommt den Eindruck, dass Sie sich persönlich für dieses Projekt begeistern können.



Ja, vielleicht. 1998 durfte ich an den Olympischen Winterspielen in Japan beim Biathlon dabei sein. Ich erlebte diesen speziellen Spirit, was mich sehr fasziniert hat. Auch finde ich es schade, wenn solche Anlässe nur noch in Ländern mit Diktatoren stattfinden können.



Was bringt es der Stadt Winterthur, wenn sie olympische Disziplinen beheimatet?



Ein solcher Grossevent kann Impulse für die ganze Region geben. Für den Breitensport, die Bewegungsförderung und nicht zuletzt für die Wirtschaft. Wenn so ein Sportfest vor der eigenen Haustüre stattfindet, kann die Begeisterung überschwappen.



Zürich sprach sich gegen eine enge Partnerschaft aus. Finanzielle Risiken waren der Hauptgrund. Wieso soll Winterthur anders entscheiden?



Im Gegensatz zu Zürich ist Winterthur nicht per se ein Magnet für die Welt. Wir müssen für die Aufmerksamkeit kämpfen und brauchen solche Anlässe. Die Finanzen müssen später geprüft werden. Bis jetzt haben wir noch keinen Rappen ausgegeben. Wenn man jemandem sagt, er soll ein Schiff zusammenschustern, ist das schwierig. Doch wenn man die Sehnsucht nach dem endlosen Meer überbringen kann, wird eher ein Schiff gebaut.



Viele Olympische Spiele waren überhaupt nicht nachhaltig.



Das ist ein Problem das wir ernst nehmen müssen. Doch beim Gespräch mit dem Bündner Regierungsrat habe ich gespürt, dass die Kandidatur gut durchdacht und nachhaltig ist. Das Dossier überzeugt mich.



Wie geht es jetzt weiter?



Zuerst muss Graubünden abstimmen. Wird das Bündner Volk eine Kandidatur erlauben, entscheiden das Sportparlament und der Bundesrat, ob die Westschweizer oder die Bündner Kandidatur weiterverfolgt wird. Später müsste die Stadt Winterthur über eine mögliche Partnerschaft diskutieren. (tiw)