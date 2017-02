Der Poker um den freien Winterthurer Stadtratssitz hat begonnen. Den Anfang hat dabei die EVP. Ihre Parteipräsidentin Barbara Günthard Fitze hat sich heute um 11 Uhr mit dem SP-Präsidenten Christoph Baumann getroffen.

Schon kurz vorher spielte ein Winterthurer EVP-Kantonsrat öffentlich die erste Karte: Nik Gugger, Mitglied der Parteileitung, erklärt am Rande der Kantonsratssitzung in Zürich, die EVP werde ihre Kandidatin Barbara Huizinga zurückziehen und im zweiten Wahlgang den Grünen Jürg Altwegg unterstützen. Günthard Fitze nennt nach dem Treffen mit Baumann die wichtigsten Gründe auf: «Jürg Altwegg hat bewiesen, dass er über die Parteigrenzen hinweg Wähler mobilisieren kann. Anders als Christa Meier von der SP hat er ein überraschend gutes Resultat erzielt.» Zudem sei die politische Schnittmenge zwischen der EVP und Altwegg grösser als mit der SP, etwa in der Sozialpolitik.

Die EVP will im Stadtrat offenbar die Mitte stärken. «Wir wollen, dass die Regierung geschlossen ihre Geschäfte vertritt und nicht Block-Politik betreibt.» Altwegg habe sich als Kommissionspräsident als pragmatischer Vermittler gezeigt. «So einer tut dem Stadtrat gut.»

SP mit eigener Kandidatin nun unter Druck

Die EVP setzt damit die SP unter Druck. Denn das links-grüne Lager muss sich für den zweiten Wahlgang auf eine Kandidatur einigen, soll ein Erfolg von SVP-Kandidat Daniel Oswald verhindert werden. Aus der Sicht der EVP muss die Kandidatur «Altwegg» heissen. «Drei SP-Sitze kommen für uns nicht infrage», sagt Barbara Günthard Fitze. Sollte Rot-Grün sich nun doch auf Christa Meier einigen, schliesst die EVP auch nicht aus, den Grünliberalen Michael Zeugin zu unterstützen. Von ihm wird erwartet, dass er nochmals antritt. Für die EVP wäre Zeugin die schlechtere der zwei Varianten, weil auch er schlechter mobilisierte als Altwegg. Ihren definitiven Entscheid werde die EVP erst bekanntgeben, wenn das Kandidatenfeld bekannt sei, voraussichtlich am Donnerstag. Bis dahin nimmt sie auch ihre eigene Kandidatin Barbara Huizinga nicht offiziell aus dem Rennen.

Christa Meier hat im Vorfeld des gestrigen Wahlgangs erklärt, ihr Wahlkampf sei auf zwei Wahlgänge angelegt. Bei der Bekanntgabe der Wahlresultate gestern im Superblock zeigten sich dann aber sowohl SP als auch Grüne versöhnlich und erklärten übereinstimmend, sie wollten sich für den zweiten Wahlgang am 2. April auf eine Kandidatur einigen.

Rechenspiel: Altwegg jetzt haarscharf in Front

Rein rechnerisch würde Jürg Altwegg (5336 Stimmen) alleine schon mit den Stimmen der EVP-Kandidatin Huizinga (2127 Stimmen) das Rennen machen. Er käme jetzt auf 7463 Stimmen – zwölf Stimmen mehr als Daniel Oswald, mit 7451 Stimmen Sieger im ersten Wahlgang. Zum Vergleich: SP-Kandidatin Christa Meier kam gestern auf 6209 Stimmen.

Das ist allerdings eine waghalsige Berechnung, denn wer weiss, wie sich die Wählerinnen und Wähler im zweiten Wahlgang wirklich verhalten und welche Partei wie gut mobilisieren kann. Um – wie gestern angekündigt – eine bürgerliche 5-zu-2-Mehrheit im Stadtrat mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern zu können, muss sich Links-Grün auf eine Kandidatur einigen.