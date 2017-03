In Gotzenwil züngelt das Feuer beim Gas-Streit mit Stadtwerk weiter

«Heizen Sie mit Gas und profitieren Sie von einem einmaligen Anschlussbonus» und «Auf Gas setzen und Geld sparen»: In den Ohren von rund 110 Gas-Bezügern in der Oberseemer Aussenwacht Gotzenwil und der Siedlung Weierhöhe mag dieses Lockangebot wie ein Hohn klingen, erst Recht wenn es von Stadtwerk Winterthur kommt und erst Recht, wenn der «einmalige Aktionsbonus» bis zu 3000 Franken pro Anschluss beträgt. In einem Schreiben versuchte Stadtwerk kürzlich so, eine Immobilienfirma zum Umrüsten von einer Mehrfamilenhaus-Zeile in Seen zu bewegen, von einer Öl- auf eine Gas-Heizung.

Die Gotzenwiler hingegen dürfen nicht, sondern sie müssen umrüsten, weg vom Gas hin zu Wärmepumpen oder anderen umweltfreundlicheren Heizsystemen – und zwar spätestens bis September 2026. Dann kappt Stadtwerk die Gasleitungen statt sie zu erneuern, aus ökonomischen wie ökologischen Gründen: Die Sanierung der Leitungen für weitere 70 Jahre würde gut 1,5 Millionen Franken kosten, für ein Heizsystem, dass es mittelfristig wohl verschwinden wird. Wärmepumpen seien aufgrund der guten Bausubstanz vieler Gotzenwiler Häuser ökologisch sinnvoll. Argumentiert wurde gegenüber den Anwohnern auch mit den offiziellen Energiezielen der Stadt auf dem Weg hin zur 2000-Watt-Gesellschaft.

«Zweiklassengesellschaft!»

Der Groll der Gotzenwiler Eigenheimbesitzer war riesig, gerade bei denen, die kurz zu vor noch mehrere tausende Franken in eine neue Gas-Heizung investiert hatten, auf Empfehlung von Stadtwerk hin nota bene. «Mit dem Geld, das Stadtwerk hier für die Anschlussboni ans Gas-Netz wirbt, hätte man die Gotzenwiler Leitungen locker sanieren können», ist sich ein ansässiger Reihenhausbewohner sicher, der namentlich nicht genannt werden will. Für ihn sei klar: Beim Gasbezug schaffe Stadtwerk in Winterthur eine «Zweiklassengesellschaft».

Der 2013 festgelegte lokale Energieplan teilt die Stadt in sogenannte Eignungs- (E) und Prioritätsgebiete (P) ein, wo der Umstieg auf einen Wärmeverbunde vorgesehen ist. Aber auch in den E-Gebieten, in denen die besagte umworbene Liegenschaft liegt, geht Stadtwerk den Umstieg an, indem es sein Netz verdicht und zu vereinheitlicht. Im Fall von Seen, das in der Gas-Zone liegt, heisst das, möglichst viele Häuser in der Umgebung auf Gas umzurüsten. «So lasten wir die Gasleitungen besser aus, halten die Kosten tiefund bleiben preislich konkurrenzfähig», sagt Urs Buchs, der Stadtwerk ad interim leitet. Im Fokus stünden dabei vor allem schlecht isolierte Mehrfamilienhäuser, wo Heizen mit Gas derzeit effizienter sei, als mit einer Wärmepumpe.

Auf einen grossflächigen Ausbau des Gas-Netzes in Wohngebieten setzt Stadtwerk jedoch nicht. Als Heizenergie gelte Gas inzwischen als sogenannte «Brückenenergie», sprich als Zwischenlösung. «In etwa 30 Jahren wird die Bausubstanz der meisten Gebäude so gut sein, dass sich Wärmepumpen flächendeckend lohnen», glaubt Buchs. Dennoch: Viele Gotzenwiler stören sich daran, dass Stadtwerk Gas in ihrem Fall als «unökologisch» abwerteten, um es nun, praktisch in direkter Nachbarschaft, als grüne Alternative anzupreisen. Im Vergleich zur Öl-Heizung sei es dies nun einmal der Fall, so Buchs.

Den Gotzenwilern ist Stadtwerk inzwischen entgegengekommen, etwa mit längeren Abschreibedauern und damit höhreren Entschädigungen beim Umstieg.

Heizen mit Gas aus Russland

Das ökologischste Heizsystem ist Gas definitiv nicht. Das haben diverse Berichte schon gezeigt. Auch Stadtwerk weist auf einem Info-Blatt auf ihrer Webseiteauf die Nachteile von Gas hin: Es trage zum Treibhauseffekt bei, sei preislich volatil, und letztlich mache man bei diesem endlichen Rohstoff auch von den Exportländern abhängig. Winterthurer Gas sei «grösstenteils» importiert, vor allem aus Nordeuropa und Russland. Mit knapp acht Prozent sei der Biogas-Anteil schweizweit aber einmalig hoch, heisst es bei Stadtwerk. Rund zwei Prozent stammen aus der neuen Kompogas-Anlage neben der Deponie Riet, die 2014 eingeweiht wurde. ()