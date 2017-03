Konkurs der Baum Haus AG: «Kein hoher Grad an krimineller Energie»

Der Fall hatte 2011 einen gehörigen Medienrummel verursacht, Tageszeitungen und das Schweizer Fernsehen berichteten mehrfach. Ins Rollen brachte die Sache der Konkurs der Baum Haus Architektur AG, eines auf Holzbauten spezialisierten lokalen Generalunternehmens. Mehrere geschädigte Bauherren schlossen sich in einer IG zusammen und erstatteten Anzeige gegen den Geschäftsführer M.. Wegen dubioser Transaktionen und Aussagen von Handwerkern bezichtigten sie ihn öffentlich der ungetreuen Geschäftsführung, der Urkundenfälschung und des betrügerischen Konkurses. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bestätigten ihren Verdacht teilweise. Um trotz leerer Baukonti Forderungen von drei Handwerkern begleichen zu können, soll M. diese dazu angestiftet haben, ihm fingierte Rechnungen für laufende Projekte auszustellen, an denen sie gar nie beteiligt waren. In der Folge zahlte beispielsweise Bauherr A. eine Rechnung für Bauherr B und so weiter.

Die Raiffeisenbank hatte die Zahlungen jeweils abgewickelt, ohne etwas zu bemerken. Später kam die Bank aus der Schusslinie, weil sie die Bauherren kulant entschädigte. Die drei Handwerker sind inzwischen wegen Urkundenfälschung verurteilt worden.

Im Frühling 2016 musste sich M. vor dem Bezirksgericht verantworten. Dort wurde er wegen mehrfachen Betrugs, Urkundenfälschung und Anstiftung zu Urkundenfälschung zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 80 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Dazu kam eine Busse von 500 Franken.

«Sie sprachen sich ab»

M., der mit einer neuen Drei-Mann-Firma inzwischen wieder Montage-Arbeiten ausführt, zog das Urteil ans Obergericht weiter. Eisern stritt er dort heute Donnerstagvormittag erneut alles ab. Nie habe er jemanden dazu angestiftet, Rechnungen zu fälschen. «Ich habe den Handwerkern lediglich neue Aufträge erteilt, damit sie wieder flüssig werden.» Dahinter, dass sich diese sich später selber als Rechnungsfälscher belasteten, vermutet er ein Komplott: «Die Bauherren wollten über die Medien Druck auf die Bank ausüben, um an ihr Geld zu kommen. Die Arbeiter liessen sich einspannen, sprachen sich ab und konnten irgendwann nicht mehr zurück.»

M.’s Verteidiger versuchte vergeblich, die Glaubwürdigkeit der Zeugen anzuzweifeln. Deren Aussagen werteten die Richter als plausibel. Sie bestätigten das Urteil des Bezirksgerichts, setzten die bedingte Geldstrafe jedoch auf 120 Tagessätze à 80 Franken herab, bei zwei Jahren Probezeit. Die Busse erliessen sie ganz. Strafmindernd wirkten die in einem Fall tiefere Deliktsumme, die lange Verfahrenszeit, die Vorverurteilung M.’s in den Medien und der Umstand, dass er sich persönlich nicht bereichert habe. «Wir sehen keinen hohen Grad an krimineller Energie. Primär wollten Sie die Rechnungen der Handwerker begleichen», sagte der Richter. ()