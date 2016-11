Künzle und die Protestnote

Der Stadtpräsident foutiere sich um Abmachungen und gehe auf Tauchstation. Diesen Vorwurf an Michael Künzle (CVP) formulieren Karl Meier von der IG Hessengüetli und Kurt Egli vom VCS in einer gestern verschickten Medienmitteilung. Auslöser für den Ärger ist ein Brief, den sie im Mai an den Stadtratspräsidenten geschickt hatten – ohne eine Antwort zu bekommen. Sie hatten darin um eine Aussprache gebeten. Die IG Hessengüetli und der VCS kritisieren seit Jahren die stockende Umsetzung des Verkehrskonzepts Neuwiesen. Der neue Stadtrat, so der Vorwurf, habe das Konzept für nichtig erklärt, dabei sei es durch die Volksabstimmung zum Masterplan bindend.

Auf die Vorwürfe angesprochen, sagt Künzle, für das betroffene Quartier sei schon viel gemacht worden. Viele Massnahmen des Verkehrskonzeptes seien umgesetzt. Andere wurden zwar sistiert, aber aus Kostengründen. Den Vorwurf mangelnder Gesprächsbereitschaft lässt er nicht gelten. Die Antwort auf den Brief habe sich mit der Medienmitteilung gekreuzt. Zur Verkehrsberuhigung habe sich der Stadtrat erst kürzlich ausführlich geäussert.

Unter dem Strich bleibt vom Schlagabtausch (nicht dem ersten dieser Protagonisten) ein Datum: Im Februar 2017 wird das Mitwirkungsverfahren zur Signalanlage beim Schloss Wülflingen gestartet, für IG und VCS der nächste Quell von Ausweichverkehr. (Der Landbote)