Kurz davor, sein Obdach zu verlieren

Wer bei der Sozialhilfe landet, ist tief gefallen. Sie gilt als letztes Netz der sozialen Sicherung. Fast 3800 Personen waren in Winterthur Ende 2015 auf Sozialhilfe angewiesen. Besonders prekär wird die Situation, wenn man nach dem Job auch noch die Wohnung verliert. Steht man auf dem Papier schon auf der Strasse, ist die Wohnungssuche fast aussichtslos. Dann kommen die städtische Wohnhilfe der Sozialen Dienste und ihre Partner ins Spiel. 2016 wurden rund 90 Wohnungen vermittelt, an Einzelpersonen und Familien, was im Schnitt der letzten Jahre liegt. Daneben führt die Wohnhilfe jährlich rund 500 Bewerbungscoachings und Beratungen durch. 560 Mietpartien haben sich im letzten Jahr bei der Wohnungssuche an die städtische Fachstelle gewandt und 851 Menschen, ein davon Drittel Kinder, leben heute in einem sogenannten «Übergangswohnraum». «Familien mit Kindern haben bei der Vermittlung höchste Priorität», sagt Sprecherin Mirjam Menzi. Durchschnittlich bleiben die Mieter rund zwei Jahre lang in einer solchen Übergangswohnung. Erklärtes Ziel sei es, diese Dauer zu verkürzen.

Auch die Stadt ist Vermieterin

Wohnungen findet die Wohnhilfe häufig auf dem Privatmarkt, über die Genossenschaften, aber auch in den eigenen Immobilien, 33 von 420 Wohnungen sind es dort aktuell. Bei ihrer Suche ist die Wohnhilfe auch auf die Unterstützung der katholischen und reformierten Kirchgemeinden angewiesen – und auch auf die Freikirchen. Der Verein Noah etwa bietet mit dem Projekt «Notzimmer Unterschlupf» im Kirchgemeinde- und Schulungszentrum Arche in Seen Einzel- und Mehrbettzimmer, Studios, Familien- und Aussenwohnungen rund 80 temporäre Wohnplätze für Leute, die Stadt und Gemeinden ihnen zuweisen, weil sie sonst auf der Strasse gelandet wären. Oft sind es alleinerziehende Mütter mit Kindern. «Wir sind praktisch immer ausgelastet», sagt Ueli Keller, der pädagogische Leiter. Die meisten Arche-Mitarbeiter sind Mitglied der Freikirche Arche-Winti. Institutionell sind Verein Noah und Freikirche aber getrennt.

Alle Menschen die auf dieser Seite von ihrem Schicksal erzählen, sind in der Arche zwischengelandet, nachdem sie nicht mehr weiter wussten. Zwei alleinerziehende Mütter und eine Familie mit Schweizer Namen, aber angereist aus Übersee: Die Röslis aus Venezuela.

MUTTER MIT KIND IN DER SACKGASSE

Lange ein normales Leben, plötzlich in der Opferrolle

Meret Varga* (39) hat ein müdes Lächeln im Gesicht, als sie die Wohnungstür öffnet. Ihre vife fünfjährige Tochter tanzt ihr um die Beine, lässt nicht locker und und ringt ihr schliesslich das Handy ab zum Spielen. Die Wohnung in Seen ist einfach eingerichtet, ein Tisch, eine Kommode, ein Sofa, ein Fernseher. Es riecht nach Waschmittel. Auf einem Zettel hat sich Frau Varga ein paar Notizen gemacht. Sie zögert, weil sie nicht will, dass ihre Tochter die Details ihrer Geschichte mitbekommt.

«Vor sechs Jahren bin ich schwanger geworden, ungewollt, ich habe mir die Mutterrolle nie zugetraut. Das hat wohl mit meiner eigenen Kindheit zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Mein Partner und ich wohnten damals in Töss und arbeiteten beide Vollzeit als Gärtner. Reich wird man dabei nicht, aber zu zweit geht es. Ich konnte meine Rechnungen jedenfalls immer bezahlen. Nach der Geburt habe ich mich direkt wieder in die Arbeit geflüchtet, meine Mutter hat sich um die Kleine gekümmert. Als sie zwei Jahre alt wurde, ging es nicht mehr. Ich gab den Job auf, wurde Hausfrau und finanziell abhängig von meinem Partner. Er gab mir 200 Franken pro Monat zum Leben. Das reichte natürlich nirgends hin. Ich forderte mehr, aber er behauptete, er könne nicht. Weil meine Mutter mich finanziell unterstützte, ging es gerade so. Aber es war schon hart, nach über zehn Jahren im Beruf und eigenem Lohn. Irgendwann hörte ich auf zu kämpfen. Ich hatte mich mit meiner Opferrolle abgefunden, das war ein fataler Fehler. Ich hätte nie gedacht, wie schnell man in einer solchen Abhängigkeit gefangen ist. Plötzlich sind einem die Hände gebunden. Nach zwei Jahren versuchte ich, privat bei ein paar Kunden den Garten zu machen. Ein Ex-Arbeitskollege half mir, die nötigen Geräte dafür aufzutreiben. Mein Freund rastete total aus, aus falscher Eifersucht. Die Polizei musste kommen und informierte die Kesb. Ich nahm es zum Anlass, meine Sachen zu packen, landete auf der Strasse und wendete mich an die Wohnhilfe. Heute geht es mir besser, ich fühle mich erleichtert, obwohl ich von der Sozialhilfel lebe, die ich früher aus Stolz nie angenommen hätte.

Aber ein bisschen stecke ich auch in einer Sackgasse, mein Ex hat jahrelang meine Krankenkassen-Rechnungen nicht bezahlt. Weil wir damals im Konkubinat lebten, bleiben die Schulden an mir hängen, mehrere tausend Franken. Auch ich wurde gepfändet. Versuchen Sie mit einem Eintrag im Betreibungsregister einmal, eine Wohnung zu finden... Die 1400 Franken an Sozialhilfe reichen für eine ausgewogene Ernährung. Freilandeier gönne ich mir auch heute noch. Und dank der Kulturlegi können wir ab und zu auch ins Schwümbi. Ja, jetzt, warte ich und schreibe Bewerbungen. Am liebsten würde ich ein Praktikum als Arbeitsagogin machen und später dann die leider etwas teuere Ausbildung dazu.» *Name geändert

ALS TEENAGER IM FREIEN FALL

«Ich liess einfach alles schleifen, egal was»

Salia Bentini* (23) steht vor ihrer Haustüre und raucht eine Zigarette. Sie habe eine üble Nacht hinter sich, sagt sie, ein Migräne-Anfall. Dennoch lächelt sie und ihr Blick ist wach. Die junge Mutter hat die Kurve gerade noch so gekriegt, nach einer Jugend, in der sie alles schleifen liess.

«Die Lehre als Bäckerin habe ich schon früh abgebrochen. Ich ging an Partys, hing mit Kollegen ab, kiffte viel und lebte in den Tag hinein. Mein damaliger Freund drängte mich irgendwann, in eine Freikirche zu gehen. Es begann zu kriseln, wir lebten in einer On-off-Beziehung, mal zusammen, und dann wieder auseinander. Ich lebte in den Tag hinein, das RAV lehnte mich ab, weil ich keine Bewerbungen schrieb. So landete ich bei der Sozialhilfe. Vorübergehend zog ich zu meinem Vater. Meine Schulden häuften sich. Rechnungen blieben ungeöffnet und die SBB-Bussen summierten sich. Aber das kümmerte mich nicht. Dann wurde ich mit 19 schwanger, ein harter Schlag. Abtreiben oder nicht? Mein Ex-Freund hatte psychische Probleme, er war keine Stütze. Ich zog zu meiner Tante aufs Land. Ich haderte lange, so unselbständig wie ich selber noch war. Und dann Mutter, 20-jährig? Ja. Rückblickend war es wohl die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.

Mein Sohn hat mein Leben verändert, zusammen mit dem Glauben. Ich habe gelernt, Verantwortung zu tragen. Nach der Geburt lebten wir acht Monate in einem Mutter-Kind-Haus am Zürichsee, aber das passte irgendwie nicht. Zurück in Winterthur vermittelte mich ein Freund dann an die Wohnhilfe. Über den Verein Noah kam ich zu einer Wohnung in Zell. Auf der Strasse stand ich nie, aber ohne Hilfe hätte ich damals keine Chance gehabt auf dem Wohnungsmarkt, mit der Vorgeschichte. Heute schon. Meine jetzige Wohnung in Veltheim habe ich selber gefunden, obwohl ich von der Sozialhilfe lebe. Ich bin an meiner Mutterrolle gewachsen und selbstständiger geworden. Im Sommer bin ich schuldenfrei, und das Praktikum in einer Kindertagesstätte gibt mir Stabilität und eine Perspektive. Bis 2019 will ich dort die Lehre abschliessen.

Als junge Mutter habe ich nach einer schwierigen Zeit auch meine eigene Mutter neu kennen- und lieben gelernt. Als Teenager dachte ich, ich sei ihr völlig egal. Heute weiss ich, dass sie mit der Situation einfach überfordert war – und irgendwann losgelassen hat.» *Name geändert

FAMILIE AUS SÜDAMERIKA MIT SCHWEIZER PASS

«Los Röslis» aus Caracas, Heimatort Winterthur

Endlich ist sie angekommen, die sechsköpfige Familie Rösli aus Caracas, der Hauptstadt Venezuelas. Nach einer einjährigen Odyssee über Madrid und Berg am Irchel strandete sie Ende 2015 in Winterthur, ihrem Heimatort, den Schweizer Pass in der Tasche. Nach einem anfangs zähen Ringen mit den Behörden wurden die Röslis ans Zentrum Arche vermittelt. Heute leben sie in der Härti, am äussersten Zipfel Wülflingens. Noch spricht die Familie vor allem Spanisch, hat sich aber langsam eingelebt. Alexander, der Vater, erzählt:

«Irgendwann wussten wir, in Venezuela haben wir keine Zukunft mehr. Das Land ist seit Jahren isoliert, politisch in der Krise und wirtschaftlich am Boden. Die Regale in den Supermärkten sind leer und es gibt keine Medikamente. Mein Vater ist Schweizer. Er ist stark dement und lebt in einer Klinik in Florida. Wir besitzen alle den Schweizer Pass und haben Verwandte hier, Onkel und Tanten, die wir aber nicht kennen. Wegen der tieferen sprachlichen Hürde wollten wir erst in Madrid etwas aufbauen, dank Schengen-Visum. Tatsächlich konnte ich dort als erfahrener Automechaniker einen Kurs machen und temporär in einer Werkstatt arbeiten. Aber einen richtigen Job fand ich dann leider doch nicht. Also versuchten wir unser Glück in der Schweiz, als letzte Option. Weil ich keinen Job hatte und wir in keiner Gemeinde registriert waren und keinen offiziellen Wohnsitz hatten, landeten wir vorerst in einer Sackgasse. Ohne Job keine Wohnung und umgekehrt. Mehrere Wochen lebten wir in Berg am Irchel in einer Ferienwohnung, langsam wurde das Geld knapp. Aber ein Zurück gab es jetzt nicht mehr. Unser Ziel war Winterthur, unser offizieller Heimatort. Doch bei der Einwohnerkontrolle verwies man uns lange auf das Migrationsamt und umgekehrt. Verzweifelt pochten wir auf unser Recht und sprachen fast täglich vor, bis ein Beamter, der Spanisch konnte, uns schliesslich an die Wohnhilfe vermittelte, über die wir bei der Stiftung Arche landeten. Die Erleichterung war riesig!

Fast einen Monat lang teilten wir uns zu sechst ein Zimmer, aber das machte uns nichts aus. Über die Arche bekamen wir später die Wohnung an der Wülflingerstrasse, wo meine Frau, ich, unsere zwei Kinder (9 und 15) und die jüngere Nichte heute leben. Die ältere Nichte (21) wohnt in einer WG. Noch sind wir auf die Sozialhilfe angewiesen. Aber nach einem Arbeitsintegrationsprogramm in einer Recyclingfirma in der Grüze arbeite ich nun in einer Autowerkstatt. Die Kinder gehen zur Schule und Leydi, die ältere Nichte, arbeitet derzeit als Freiwillige in einem Alters- und Pflegeheim. Sie macht vorwärts, spricht schon recht gut Deutsch und will sich zur Fachangestellten Gesundheit ausbilden lassen. Leydi hat nun sogar erstmals abgestimmt, brieflich, was für ein Luxus! Unsere Verwandten hier überraschen wir erst, wenn wir richtig Fuss gefasst haben. Wir wollen ja niemanden überrumpeln. ()