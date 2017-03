«Nicht für Erdogan, für die Türkei»

Tarek Durmaz*, ein türkisch -schweizerischer Doppelbürger und junger Vater aus Töss, versucht mit einer Anekdote die aktuelle Gefühlslage der stimmberechtigten Türkinnen und Türken zu beschreiben. Etwas zwischen konfus, unsicher, angespannt und trotzig scheint sie zu sein, knapp drei Wochen vor der Abstimmung zur Verfassungsreform in der Türkei. Durmaz traf sich kürzlich in einer Bar mit ein paar Kollegen, um etwas zu trinken. Secondos aus Italien, Ex-Jugoslawien und der Türkei sassen am gleichen Tisch. «Im TV lief Fussball, diskutiert aber haben alle über die Abstimmung», sagt er. Ja, «ein riesen Thema» sei diese und zwar überall. Ein türkischer Kollege habe dabei lange entschieden, relativ sachlich und schlüssig gegen die mögliche Machtballung bei Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angeredet. «Am Schluss holte er einen Stapel Wahlflyer aus dem Auto, auf denen gross auf türkisch stand: ‹Stimmt Ja!›». – «Wie jetzt?! – «Nicht wegen Erdogan, für die Türkei!»

Als trotziges Ja sei das aus dem viel verletzter Stolz spreche, glaubt Durmaz. Entgültiger Stein des Anstosses sei bei vielen die umstrittene Frontschlagzeile des «Blick» vor zwei Wochen gewesen: «Stimmt Nein zu Erdogans Diktatur». Auch Durmaz, welcher der Reform kritisch gegenüberstand, empfand es als Affront, die allgemeine Doppelmoral als stossend. «Den Wahlkampf der AKP hierzulande zu kritisieren ist okay. Sich dann aber selbst so einzumischen, ganz und gar nicht!», sagt Durmaz. Bei Polittalk-Shows im deutschen Fernsehen zum Thema zappe er manchmal weg. Zu einseitig, und immer die gleichen Köpfe der AKP-freundlichen Union Europäisch-Türkischer-Demokraten. Auch ihn habe der Blick-Appell aufgewühlt, irritiert und einen gewissen Abwehrreflex ausgelöst. «Inzwischen bin ich hin- und hergerissen», sagt er, der für unabhängige Medien, Gewaltenteilung, Parteienvielfalt und freie Meinungsäusserung eintrete. Er kenne zudem AKP-Wähler in der Türkei, die erst gegen die Reform stimmen wollten und nun gekippt seien, aus ähnlichen Gründen.

Aggressiv oder sachlich?

Wie angespannt oder vergiftet das Klima unter den Winterthurer Türken ist, dazu gehen die Wahrnehmungen auseinander. Enver Kiliç* äussert sich inzwischen gar nicht mehr, um sich und seine Familie zu schützen. Er steht der Gülen-Bewegung nahe und sitzt im Vorstand des Bildungszentrums Ekol an der Theaterstrasse. «Entweder für uns oder gegen uns, so sehen es fanatische Erdogan-Anhänger», sagt er. Die Stimmung in Gruppen-Chats sei nach wie vor extrem aggressiv und emotional aufgeladen. Gülenisten würden dort als Landesverräter und Terroristen beschimpft. Frühere Freunde wendeten sich von Kiliç ab. Den oben genannten Anti-Reflex, ein gemeinsames Zeichen gegen die Kritik aus dem Westen zu setzen, beobachte er ebenfalls, erst gestern, bei einem Geschäftsessen mit zwei ‹normalen stolzen Türken› mitte Zwanzig letztmals.

Das Problem sei, dass die Trotzreaktion gleich doppelt genährt werde. «Viele informieren sich auch über die türkischen Medien. Und dort wird die westliche Anti-Erdogan-Polemik genüsslich ausgeschlachtet.» Das Transparent an der Anti-Erdogan-Demonstration in Bern vom letzten Samstag, auf dem eine Pistole auf den Kopf Erdogans ziele, sei so ein kontraproduktives Beispiel. Er selbst distanziere sich von jeglicher Form von Gewalt. «Solche Vorfälle helfen auch, vom Wesentlichen abzulenken, von der Reform selbst!»

Durmaz wiederum ist der Meinung, dass in Winterthur Befürworter und Gegner der Reform sachlich und respektvoll miteinander diskutierten. Wie schwer zu fassen die Wählerschaft ist, zeigt auch das Bild, das Hakan Do?an* zeichnet, der in Winterthur ein kurdisches Tanzlokal führt. «Es gibt sogar Kurden, die pro-Erdogan stimmen, die ganz religiösen», sagt er. Vereinzelt kenne er Reform-Befürworter, die offen mit sich reden liessen. «Bei vielen aber breche ich die Diskussion lieber ab, sonst eskaliert’s.»

Ja oder Nein?

Eher besonnen geht es dem Vernehmen nach bei der Stiftung Winterthur Moschee an der Lindstrasse zu und her. «Die meisten unserer Besucher sind wohl eher für die Reform», glaubt Vize-Präsident Levent Yilmaz. Natürlich hätte in ihrer Moschee sämtliche Meinungen Platz. Beim Freitagsgebet sei die Politik ohnehin Tabu.

Yilmaz glaubt an ein knappes Ja, die drei anderen an ein knappes Nein. Wie die Stimmberechtigten der knapp 1900 Winterthurerinnen und Winterthurer mit türkischen Wurzeln letztlich entscheiden, scheint relativ offen zu sein.

(Landbote)