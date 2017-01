Rückschlag für die Städte beim Kampf gegen Radikalismus

Der nationale Sicherheitsverbund ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt, doch es ist jenes Organ, in dem sich Bund und Kantone zur Sicherheitspolitik austauschen und ihre Massnahmen koordinieren. Nun wollten auch die Schweizer Städte zu ständigen strategischen Mitgliedern dieses Sicherheitsverbundes werden. Unter anderem geht es dabei um eine wirksame Bekämpfung von Radikalismus jeder Art. Doch der Sicherheitsverbund verschliesst sich den Städten: Kurz vor Weihnachten wurde mitgeteilt, dass die Städte keinen ständigen Einsitz erhalten.

Kritisiert wird dies von Renate Amstutz, die den Willen der Städte als Direktorin des Städteverbands bündelt und den Antrag eingereicht hat. Im «Landbote»-Interview spricht sie von einer «unverständlicherweise verpassten Chance». Die wichtigste Erkenntnis bei der Radikalismusbekämpfung sei nämlich, dass es die ständige Zusammenarbeit von Behörden aller Ebenen brauche, sagt Amstutz. «Und die Massnahmen müssen lokal ansetzen.»

«Städte sind Schmelztiegel»

Der Kampf gegen Radikalismus wird auch in Winterthur geführt, spätestens seit Bekanntwerden einer lokalen islamistischen Szene. Nachdem mehrere Jugend­liche in der Stadt radikalisiert wurden und nach Syrien zum IS reisten, schuf die Stadt beispielsweise eine Extremismusfachstelle.

Auch im Winterthurer Stadtrat ist deshalb das Unverständnis gross, dass die Städte sich auch künftig nicht im Sicherheitsverbund national austauschen und koordinieren können.

Der Antrag des Städteverbands wurde von Sicherheitsdirektorin Barbara Günthard-Maier (FDP) mitinitiiert, dies wiederum in ihrer Rolle als Co-Präsidentin der Sicherheitsdirektorenkonferenz. Sie spricht von einer grossen Enttäuschung. «Die Städte müssten in solchen Netzwerken unbedingt als Player berücksichtigt werden», sagt sie. «Die Städte sind bei Sicherheitsfragen die eigentlichen Schmelztiegel der Schweiz, hier finden die Probleme statt und hier müssen sie am Ende auch gelöst werden.» Die Ablehnung des Antrags sei ein Rückschlag für das «gemeinsame Finden von Zukunftsantworten auf Sicherheitsfragen».

In den Augen des Städteverbands haben die Städte bereits viel eigene Mittel für den Kampf gegen Radikalismus eingesetzt, sinnvoll seien unter anderem Massnahmen zur Frühförderung und Integrationsprogramme. (Landbote)