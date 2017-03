Sitzen und die Angst begleiten

Elsbeth Tanner mag das Strukturierte. Sie leistet aber auch Menschen an der Schwelle zum Tod Gesellschaft – da, wo sich nichts mehr planen lässt. Die Elggerin ist seit zwei Jahren freiwillige Sitzwache am Kantonsspital Winterthur. Den Zugang hat sie ursprünglich über ihre Arbeit als Craniosacral-Therapeutin gefunden. «Cranio eignet sich gut bei Lebensübergängen», sagt Tanner. Sie habe ihre eigene Mutter mit Berührungen in den Tod begleitet. «Das war schön für uns beide.» Es gehe aber nicht nur um den Tod. Die Therapie werde heute auch gerne bei Neugeborenen eingesetzt. «Aber Hebammen sind hierfür durch ihre Ausbildung prädestinierter als ich. Dafür habe ich an meinen beiden Enkeln viel Freude.»Als Pensionierte habe man Zeit, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, sagt Tanner. Sie meldete sich also für die Ausbildung zur Sitzwache an, verpasste die Einschreibefrist und konnte trotzdem teilnehmen. Mit Berührungen müsse man aber zurückhaltend sein, nicht alle Patienten möchten angefasst werden. «Bei einer Dame durfte ich nicht mal im Zimmer sitzen, sondern musste die Nacht im Gang verbringen.» Weiter weggehen ist allerdings keine Option, denn die Sitzwache muss mit einem Ohr immer beim Patienten sein. «Manche dürfen nicht aufstehen oder andere muss man auf die Toilette begleiten.» Sie gehöre zwar nicht zum Pflegepersonal, dieses sei aber immer sehr ausgelastet und normalerweise froh um Unterstützung dieser Art.

Zweimal im Monat hat Tanner einen Einsatz, der von zehn Uhr abends bis sieben Uhr morgens dauert. Einmal im Monat treffen sich alle Sitzwachen, um über ihre Erlebnisse zu sprechen und sich weiterzubilden. «Wir sind ja sonst an die Schweigepflicht gebunden», erklärt die 65-Jährige. Es komme vor, dass Patienten während der Sitzwache sterben. Auch Angst sei ein grosses Thema. «Dafür muss man gar nicht sterbenskrank sein, aber so eine Nacht im Spital gibt vielen Leuten zu denken.» Da helfe es manchmal, eine beruhigende Hand auf den Oberarm zu legen oder falls gewünscht, auch ein Gespräch zu führen.

«Manche Menschen sind so tief im Delirium, dass sie nicht antworten, aber es gibt immer wieder lichte Momente», erzählt Tanner. Etwa, wenn sie nach den Kindern frage. Ihre männlichen Kollegen fänden ausserdem immer wieder Zugang über das Thema Sport. «Da können sie dann fachsimpeln. Mir liegt das aber überhaupt nicht.»Obwohl die Sitzwache von den Spitalpfarrerinnen organisiert werde, spiele Religion eine untergeordnete Rolle. «Ich habe noch nie jemandem aus der Bibel vorgelesen», sagt Tanner, die sich in Elgg auch in der Kirche engagiert und zusammen mit dem Pfarrer das Taizé-Singen leitet. «In dieser Arbeit ist einfach eine menschenfreundliche Gesinnung wichtig.» In der fünftägigen Ausbildung beschäftige man sich auch viel mit sich selbst. «Reflexion ist eine wichtige Komponente.» Sie habe auch ein Ritual, um die Spitalnächte hinter sich zu lassen: «Ich dusche immer am Morgen und wasche so alles ab.»

In Elgg engagiert sich Tanner im lokalen Claro-Laden, zusammen mit rund zehn weiteren Frauen. «Der Laden befindet sich im gleichen Raum wie das Restaurant Bechandra, manchmal helfen wir dort aus.» Da hätten sie einen pragmatischen Ansatz. Wenn der Wirt etwas erledigen müsse, bedienten sie schon mal die Kaffeemaschine und dieClaro-Kunden legten das Geld selbstständig in die Kasse.

Seit mehr als 40 Jahren ist sie in der Gemeinde zu Hause. Die Vorteile des ländlichen Lebens offenbarten sich ihr immer wieder. So organisiert Tanner zurzeit die zweite Bilderausstellung im Bärenhof und bekommt dabei das Vertrauen ihres Umfelds zu spüren. «Die Leute kennen mich schon so lange, dass sie mir viel eher ihre Bilder für die Ausstellung überlassen, als wenn jemand Unbekanntes fragen würde», ist sie überzeugt.

Zu tun hat sie auch genug auf dem heimischen Grundstück. «Ich habe einen riesigen Naturgarten mit Teich.» Demnächst gehe die Frosch- und Krötensaison los. Vor einiger Zeit habe sie sich zudem das Mähen mit der Sense beigebracht. Untätig sein liegt ihr nicht. «Hilfe brauche ich trotzdem ab und zu, das Grundstück ist schon gross», sagt sie, deren drei Kinder schon lange erwachsen und ausgezogen sind. Das Haus direkt gegenüber dem Bahnhof Elgg zu verlassen, kann sie sich aber nicht vorstellen. Hier sei sie zu Hause.

(Der Landbote)