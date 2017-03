Starke Allianz gegen ein neues Flusskraftwerk

Ginge es nach den Plänen der Winterthurer Baufirma L+B und der St. Galler Entegra Wasserkraft AG, wäre das neue Kleinkraftwerk beim Wehr neben der Wespimühle schon seit fünf Monaten in Betrieb und würde Strom für über 350 Haushalte ­liefern:1,6 Gigawattstunden pro Jahr, zehnmal mehr als das bisherige. Seitens des Kantons, der über die Wasserhoheit verfügt und die Konzession vergibt, ­kamen keine Einwände mehr, und Zahlungen aus der kosten­deckenden Einspeisevergütung (KEV) sind bereits für 25 Jahre garantiert. ­

Dennoch geht es beim 4-Millionen-Projekt derzeit nur tröpfchenweise voran. Denn gegen das Bau- und Konzessionsgesuch sind 2015 meh­rere Einsprachen eingegangen, von Anwohnern, vom Gewässerschutzverein Aqua Viva (dem früheren Rheinaubund) und sogar von der Stadt Winterthur. Dort fühlte man sich bei der Planung von der Entegra-Projektleitung zu wenig einbezogen und monierte, das Kraftwerk laufe «wesentlichen öffentlichen Interessen» zuwider. Gemeint sind mutmassliche Verstösse gegen das «Leitbild Töss», das vorsieht, den Flussabschnitt zwischen Reitplatz und Kläranlage Hard als natürliche Erholungszone aufzuwerten.

Die Einsprache der Stadt ist auch als Mahnruf an die Konzessionsgeber vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) zu lesen. «Auch für den Kanton ist das ­Leitbild verbindlich», sagt Bau­sekretär Lukas Mischler. Im kantonalen Richtplan liegt dieser Abschnitt der Töss zudem auf «Landschaftsförderungsgebiet».

«Es geht nur um den Profit»

Auch der Verein Aqua Viva hat ökologische Vorbehalte. Die linksufrig vorgesehene Fischaufstiegshilfe sei keine ökologische Ersatzmassnahme, als die sie die Ente-gra AG verkaufe, sondern eine behördliche Auflage. «Angemessen wäre es, das alte Kraftwerk zu modernisieren», findet Vorstandsmitglied Andri Bryner. Er schlägt vor, die heutige Restwasserstrecke samt des 100 Meter langen Kanals unterhalb der Mühle aufzuwerten. Für Bryner ist klar: «Die Bauherren wollen mit einem grösseren Kraftwerk und den KEV-Subventionen den maximalen Profit herausholen, ohne Kompromisse zugunsten von Ökologie und Naherholung einzugehen.»

Gegen die Vorwürfe wehren sich die Planer dezidiert. Der Kanal stehe unter Denkmalschutz und sei daher nicht renaturierbar. «Und weil das Wehr ein natürlicher Felsabsturz ist, ist die Fischaufstiegshilfe eben gerade nicht obligatorisch», entgegnet Projektleiter Peter Eichenberger. Bei den städtischen Behörden sei man beim ersten Kontaktversuch am Telefon zudem brüsk abgekanzelt worden: «Sie liessen gar nicht erst mit sich diskutieren.»

34 von 68 Seiten des tech­nischen Berichts widmen sich ökologischen Belangen, vom Geschiebetransport über den Bodenschutz und die Waldrodung bis zum Landschaftsbild. Letz­teres wird gemäss Bericht «nicht wesentlich beeinträchtigt». Kraftwerk und Fischaufstiegshilfe würden linksufrig gebaut, als Verlängerung der heutigen Wehrschwelle. Beide würden von der Böschung noch um fünf Meter überragt. Allerdings würden die zugewachsenen Stützmauer und Ufersicherungen aus Beton wieder sichtbar. «Aber wer im Becken unterhalb des Wehrs schwimmen will, kann dies nach wie vor tun. Es bleibt vom Kraftwerk aus zugänglich», sagt Eichenberger. Allerdings würde der rund sechs Meter hohe Wasserfall nur noch an 65 Tagen so richtig tosen, bei Hochwasser. Hier kommt es zum entscheidenden Konflikt mit dem städtischen Töss-Leitbild. Dieses sieht beim Wasserfall einen Aussichtsbalkon vor, der bei einem Rinnsal an 280 Tagen natürlich an Attraktivität verlöre.

Runder Tisch geplant

Die Fronten scheinen verhärtet und die Vorbehalte der Stadt sind grundsätzliche. Dennoch prüfen die Flusskraftwerk-Planer nun, wie sie den Einsprechern entgegenkommen können. In den nächsten Wochen ist ein runder Tisch mit Vertretern von Planern, Awel, Stadt und Aqua Viva geplant. (landbote.ch)