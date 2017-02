Winterthur-Basel in knapp acht Stunden

Am Donnerstagabend um 22.00 Uhr setzte er sich von der Montagehalle langsam in Bewegung, der 53 Meter lange Schwertransporter mit 16 Achsen, beladen mit einem 225 Tonnen schweren Kompressor der Firma Burckhardt Compression. Ziel: Der Basler Rheinhafen, wo er umgeladen und über Rotterdam in die USA verschifft wird. Von Hegi aus schleppte sich der Transporter, mit zwei Polizeiautos als Vorhut, über Sennhof, Kollbrunn, Saland das Oberland und über Dübendorf mitten durch die Stadt Zürich.

Durchfahrt durchs Glatttal nicht möglich

Der Umweg übers Tösstal wurde nötig, weil das kantonale Tiefbauamt in Glattfelden inzwischen eine Brücke deklassiert hat und eine solche Tonnage nicht mehr zugelassen ist. Mit Höchsttempo 40 km/h ging es dann vorbei am Hallenstadion und weiter in Richtung Limmattal. Zu «Materialverschleiss» im Verkehrsumfeld, wie die Fahrer es nennen, sei es nicht gekommen, aber knapp wurde es. «In der Stadt fehlten zwischen zwei Lichtsignalen links und recht einmal noch zwei Zentimeter», erzählt der Fahrer Bruno Sommer. Um den Weg zu bahnen und auf der Strasse Platz zu schaffen, musste ein Stosstrupp bis zum Rheinhafen in Basel bis zu 150 Verkehrsschilder ab- und wieder anschrauben. Um 5.30 morgens wurde die Ladung in Basel dann abgeladen.

Zurück nach Zürich ging ging es dann flotter über die Autobahn, aber ebenfalls mit Bewilligung, Denn das Leergewicht von Sommers 16-Achser beträgt immerhin noch 70 Tonnen, soviel wie 45 normale PKWs. ()