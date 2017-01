Wird Erb-Villa abgerissen?

Bis vor kurz seinem Tod lebte Hugo Erb in der Villa Wolfensberg in Winterthur. Mittlerweile ist das historische Anwesen verwildert. Rolf Erb hatte es 2003 nach dem Zusammenbruch des Firmen-Imperiums an seine damals einjährigen Zwillinge überschrieben. Doch Erb wurde zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Dies unter anderem wegen Betrugs, Gläubigerschädigung und Urkundenfälschung.

Das Konkursamt des Kantons Thurgau, welches die Vermögenswerte verwaltet, will nun das Anwesen ohne Gebäude verkaufen, berichtet der «Blick». Das Amt habe ein Gesuch auf eine Abbruchbewilligung für die Liegenschaft gestellt. (far)