Zum Geburtstag viel Glück!

An ihrem 100. Geburtstag stand Stadtrat Matthias Gfeller mit einem Blumenstrauss auf der Matte. Das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, für Elsa ­Arnold keine allzu lange Zeit.Geboren wurde die Wahlwinterthurerin als Elsa Huggenberger am 9. Februar 1912, kurz bevor der Erste Weltkrieg Europa ins Chaos stürzte. Die Eltern hatten einen Bauernhof in Höngg. Es war eine einfache und harte Kindheit und eine, die mit dem heutigen Freiheitsverständnis nichts zu tun hat. Die Mutter starb, als Elsa 13 war. Sie wäre gerne Kinder­gärtnerin geworden, aber der Vater wollte, dass sie, die jüngste von drei Kindern, auf dem Hof mithilft. Während die Schwester eine Ausbildung als Schneiderin machte, verbrachte Elsa ihre Jugend auf dem elterlichen Betrieb. Bis der Bruder heiratete und eine Frau auf den Hof holte. Dann war sie frei. Und das nutzte sie.

Knapp volljährig, machte sie sich auf nach England, um dort als Au-pair ein Auskommen zu finden und etwas von der weiten Welt zu sehen. Schön sei England gewesen – und die Sprache habe ihr so sehr gefallen, erzählt die 105-Jährige. Mit 80 war sie zum letzten Mal nach England zurückgekehrt. Sie besuchte einen Sprachkurs für Senioren.

Metzgerei am Neumarkt

Elsa Arnold sitzt in ihrem Zimmer im Alterszentrum St. Urban, als der «Landbote» vorbeischaut. An den Wänden hängen Fotos,so weit das Auge reicht. Ein Bild zeigt sie mit ihrem Mann und den vier Kindern vor dem Mailänder Dom, ein anderes mit den beiden Geschwistern in einem Fotostudio – alle akkurat frisiert. Und dann sind da die Bilder der Ur­enkel: Sechs sind es bis heute. Und ebenso viele Enkel. Ihre Tochter Alice und ihr Sohn Walter, beide schon pensioniert, sind extra für das Treffen mit der Zeitung an­gereist. Auf den Charakter ihrer Mutter angesprochen, sagen sie, sie sei immer eine lebensfrohe Person gewesen, die gerne gereist sei und gerne gesungen habe. Lebensfroh, das ist Elsa Arnold auch heute noch. «Sie lässt sich immer noch auf den Arm nehmen», sagt ihr Sohn Walter und lacht.

Ihren Mann Kaspar Arnold lernte Elsa nach ihrer Rückkehr aus England in Höngg kennen, bei einem Tanz. Er war damals Metzgerbursche. «Er fehlt mir», sagt sie und weist auf die Bilder. Schon 27 Jahre ist der Tod ihres Mannes her. Das Paar heiratete 1943 und übernahm eine Metzgerei in Tössfeld. Später zog der ­Betrieb an den Neumarkt 9 – das Haus, in dem sich heute das Kino Kiwi befindet. Das Unternehmerleben war streng und erfolgreich. Für Ferien blieb wenig Zeit, sagen die Kinder, ihre Reiselust musste Elsa Arnold also etwas drosseln. Aber über Ostern und Pfingsten unternahm die Familie Ausflüge. Und nach der Pensionierung bereiste sie mit ihrem Mann den Globus: Australien, die USA und viele Destinationen mehr.

«Ich schlafe immer noch gut»

Im Alterszentrum St. Urban lebt Elsa Arnold nun schon seit 15 Jahren. Es gefalle ihr, sagt sie. «Die Leute sind sehr nett hier. Und ich habe die liebste Betreuerin von allen.» Der Körper macht natürlich nicht mehr alles mit. Die 105-Jährige ist auf den Rollstuhl angewiesen, und sie hört auch nicht mehr so gut - wie etwa der Schäferhund Bärli, den sie einst auf dem Bauernhof der Eltern hatte.

Aber Elsa Arnold ist kein Mensch, der jammert und einen unbedingt in seine Krankengeschichte einweihen will. Ausserdem schlafe sie immer noch sehr gut. Sie sagt es und deutet aufs Bett, wo die Wolldecke parat liegt, die ihr die Stadt Winterthur zum 90. Geburtstag schenkte.

Auf ihrem Schoss hat Elsa Arnold einen Stoffhund sitzen, ab und an wendet sie sich mit einem Satz an ihn. «Schön, diese Rosen, gell?», sagt sie etwa und meint das Bouquet, das ihr die Kinder mitgebracht haben. Und als der Hund runterfällt, sagt sie: «Es hat ihm nichts gemacht.»

Wie der Körper gibt auch das Gedächtnis nicht mehr alles her. Die Langzeiterinnerungen sitzen aber fest und sicher. Und die Liebe zur Sprache ist quicklebendig. Zwischendurch streut Elsa Arnold Sätze in Englisch ein. Und einmal rezitiert sie auch ein Gedicht, ein Hobby, das ihr immer noch gefällt.

Wunschmenü Riz Casimir

Ihren 105. Geburtstag feiert Elsa Arnold heute im Alterszentrum mit ihren Kindern. Das Mittag­essen hat sie sich wünschen können. Riz Casimir lautet ihre Wahl. Vom Stadtrat kommt zum 105. Geburtstag zwar niemand mehr vorbei, aber Grüsse und ein Blumenstrauss sind zu erwarten.

Am Wochenende ist dann eine grosse Sause zu Ehren der sechsfachen Urgrossmutter geplant. Ans Familienfest in Winterthur reist ein Enkel sogar eigens aus den USA an, wohin es ihn vor zwölf Jahren verschlagen hat. Die Neugier auf die Welt scheint sich zu vererben. (landbote.ch)