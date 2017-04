Afrika ist kein Land

Fast könnte man meinen, Dominic Egli habe einen Sponsorenvertrag mit afrikanischen Fufu-Produzenten abgeschlossen: Sein letztes Album trug den Titel «Fufu Tryout», jetzt folgt «More Fufu!». In beiden CD-Hüllen wird die Zubereitung der besonders in Westafrika äusserst beliebten Sättigungsbeilage Fufu erklärt. Nun ist Egli kein Koch, sondern ein Jazzschlagzeuger mit einer ausgeprägten Affinität für afrikanische Musikformen. Seine zwischen Draufgängertum und Weltumarmungs-Hymnik oszillierende Musik ist keine Sättigungsbeilage, sondern ein vielfältiges, mit speziellen Aromen gewürztes Menü.In unseren Breitengraden wird der Riesenkontinent Afrika leider sehr oft sehr undifferenziert wahrgenommen. Da gibt es etwa ein geradezu apokalyptisches Afrika-Bild, das von Berichten über blutige Kriege und verheerende Hungersnöte dominiert wird. Auf der anderen Seite gibt es viele Afrika-Romantiker, die von endlosen Sonnenuntergängen und Fröhlichkeit trotz Armut schwärmen. Dominic Egli zählt weder zur einen noch zur andern Kategorie. In seinen Texten zu den Stücken der neuen CD stösst man zwar auch auf Schwärmerei, doch im Vordergrund steht aufrichtige Faszination und der Kampf gegen weit verbreitete Klischees und Irrtümer – so zitiert Egli einen Konzertbesucher, der Afrika als «wunderschönes Land» bezeichnete (Afrika ist der zweitgrösste Erdteil und umfasst über fünfzig Länder, in denen über eine Milliarde Menschen leben).

Zu Tränen gerührt

Im Stück «I Am an African» lässt Egli die Südafrikanerin Puno Selesho mit einem ihrer Gedichte zu Wort kommen, in dem ein Stereotyp nach dem andern mit kämpferischer Attitüde über den Haufen geworfen wird. Als konkrete musikalische Inspirationsquellen nennt Egli unter anderem die Mbira-Musik des Shona-Volks in Zimbabwe, den Agbadza-Stil der aus Ghana und Togo stammenden Ewe oder den Ashanti-Meistertrommler Ekow aus Ghana. Mit «Durma Bain» gibts aber auch einen Ausflug ins Bündnerland.

Eingespielt hat Egli seine Fufu-Alben mit einem Quartett. Mit dem Bassisten Raffaele Bossard hat er bereits im Quartett des Jazz-Methusalems Joe Haider optimal harmoniert. Über den Saxofonisten Donat Fisch sagt Egli: «Er ist eine authentische Musikerpersönlichkeit.» Dazu kommt mit Fezile «Feya» Faku ein Trompeter aus Südafrika, dessen Spiel Egli bei der ersten Begegnung zu Tränen gerührt hat: «Für ihn sind die meisten meiner afrikanisch inspirierten Stücke ebenfalls eine Entdeckungsreise. Er ist mit dem Hardbop-Sound des Labels Blue Note aufgewachsen und kennt die südafrikanische Xhosa-Musik.»

Für Feya Faku hat Egli den «Song of Hills» komponiert, der auf der CD in zwei verschiedenen Versionen zu hören ist und der mit seinen Ohrwurmqualitäten als Erkennungsmelodie der Band bezeichnet werden darf.



Donnerstag, 20.15 Uhr, Esse Musicbar, Rudolfstrasse 4. ()