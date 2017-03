Alles folgt der Wirbelsäule

Im Programm des Junior Balletts steht Ihr Name neben dem des Choreographen Jirí Kylián – wie fühlt sich das an?

Benoît Favre: Das ist schon ungewöhnlich und ein bisschen überraschend, aber irgendwie schön. Als Tänzer habe ich in Kyliáns «Gods and Dogs» getanzt. An Kylián schätze ich einfach alles, er ist ein Meister an Erfindungsgeist und Musikalität. Toll finde ich, dass man den Unterschied zwischen den ersten und letzten Stücken seiner langen Karriere zwar sieht, aber trotzdem erkennt man, dass es Kylián ist. Er versucht sich jedes Mal neu zu erfinden.

Sie haben im Opernhaus mehrere Kurzstücke gezeigt und mit «broken_line» beim Tanzolymp Berlin 2015 den ersten Choreografie-Wettbewerb gewonnen. Was ist Ihr Markenzeichen?

Eigentlich ist Favre ziemlich dunkel. Ich versuche, nicht zu dunkel zu sein, aber irgendwie kommt die Dunkelheit immer zurück. Manchmal wird’s auch fast brutal, kämpferisch. Ich erzähle keine Geschichte, meine Stücke sind eher abstrakt, aber voller Spannung.

Wie finden Sie Ihre Bewegungssprache?

Bevor ich ein Stück beginne, improvisiere ich allein im Studio und überlege, in welche Richtung es gehen soll. Improvisation ist wichtig – ich spiele mit mir selbst, aber auch mit den Tänzern und versuche, keine überflüssigen Bewegungen zu machen. Es ist vor allem die Wirbelsäule, die sich bewegt, und alles andere folgt einfach – rund, fliessend, erdgebunden. Plötzlich mit zehn Tänzern, fünf Frauen und fünf Männern, zu arbeiten, war hingegen schon eine Herausforderung. Du musst die Aufmerksamkeit von vielen Leuten auf dich ziehen. Und die vom Junior Ballett, die sind alle zwischen 18 und 22 und haben viel Energie! Es ist manchmal schwierig, diese Energie zu kanalisieren. Denn ich bin von Natur aus eher ein ruhiger Mensch.

Sie haben auch das Bühnenbild entworfen: Drei grosse, quaderförmige Metallrahmen, die ständig neue Räume und Beziehungen zwischen den Tänzern schaffen.

Ja, die Idee dazu war von Anfang an da – und es funktioniert. Die Kostüme sind übrigens von Shlomi Miara, der auch mittanzt.

Welche Rolle spielt dabei die experimentelle Musik des Zürcher Gitarristen Joel Gilardini?

Er hat sie eigens für mein Stück komponiert – und zwar mit verschiedenen Instrumenten, Maschinen, komischen Geräten. Es klingt nach elektronischer Musik, ist aber analog von A bis Z, nur leider nicht live. Die Zusammenarbeit war kompliziert, aber spannend. Denn normalerweise arbeite ich ohne Musik, die Musik kommt meist erst spät dazu.

Wie lange hatten Sie Zeit, mit dem Junior-Ballett zu proben?

Wir haben früh begonnen, schon zu Saisonbeginn im September, das ist eigentlich fast zu früh. Denn auch wenn ich zu Hause bin, kann ich nicht aufhören, an meinem Stück herumzudenken. Es ist einfach viel, viel Arbeit. Ich freue mich auf die Premiere, dann ist es endlich vorbei.

Seit Ihrem zwölften Lebensjahr leben Sie in Zürich, wo Sie an der Tanz-Akademie unter der Leitung von Oliver Matz eine harte Ausbildung genossen und viele Preise gewonnen haben.

Ja, und nach elf Jahren ist es jetzt Zeit für einen Wechsel. Denn gleich nach meinem Diplom 2012 wurde ich von Christian Spuck in die Junior Company und zwei Jahre später in die Hauptcompany aufgenommen. Deswegen werde ich auf nächste Saison ans Finnische Nationalballett in Helsinki wechseln, um wieder richtig viel zu tanzen. Denn das will ich seit meiner Kindheit. Aber ich war immer auch kreativ: Zeichnen, Komponieren, Improvisieren und eben – Choreografieren.



Junior-Ballett: «Un ballo». Premiere: Dienstag, 19.30 Uhr, Theater Winterthur. Weitere Aufführungen:

31.3., 19.30 Uhr und 2.4., 14.30 Uhr.

Ferner am 22./23. Juni im Opernhaus Zürich. ()