Am «Kap der falschen Hoffnung»

Frau Heini und Frau Schmidli schnappen nach Luft. Nicht weil es so aufregend wäre im Wald, sondern weil sie beim Joggen diskutieren. Zum Beispiel über das Wasser in Afrika, das von Nestlé aufgekauft wird. Worauf der Wert der Aktie wächst, das schlechte Gewissen aber auch. «Wüsset Sie, ich laa miis Geld la für mich schaffe», meint die eine abgeklärt. Sie investiere nämlich «in WW-Aktien» – Wasser und Waffen. Laufe das eine mal schlechter, verkaufe sich das andere umso besser.Was da mit Reimen wie aus einer Schnitzelbank der Basler Fasnacht verhandelt wird («Das Afrika, Problem bis an Bach / nume Wasser händs kei, drum händs sovil Krach»), könnte als zynischer Witz erscheinen. Wenn nicht die Realität die Kunst längst eingeholt hätte, wie Investitionsempfehlungen der Credit Suisse an die Pensionskassen zeigen, laut denen diese ihr Geld im zukunftsträchtigen Rüstungswesen anlegen sollen.

Im Netz der «Empathie-Gesellschaft»

Das alles wissen wir, mehr oder weniger, und es läuft ständig durch unsere Köpfe hindurch, auch durch jene von Lea Whitcher und Jane Mumford. Seit drei Jahren treten die beiden vielseitigen Künstlerinenn als Musikkabarett-Duo «9 Volt Nelly» auf, unter anderem im Format «Bundesordner» des Casinotheaters; mit der Jogging-Nummer haben sie 2016 am Oltener Kabarettcasting den Hauptpreis gewonnen. Gemanagt werden die beiden von Pascal Mettler von der Winterthurer Agentur Kulturbau.

Heute zeigen 9 Volt Nelly im Casinotheater ihr erstes abendfüllendes Programm «Ich möchte ein Eisberg sein». Der Titel ist natürlich eine Anspielung an den «Eisbär»-Song von Stephan Eicher aus den 1980er Jahren. Ein Eisberg zu sein, das wäre aber zugleich die Lösung für das Empathie-Problem, das man sich auflädt, wenn man global vernetzt ist, immer an alles denkt und doch fast nichts ändern kann, ausser Bio- und Fairtrade-Produkte kaufen. So gesehen ist das, was Mumford und Whitcher auf der Bühne bieten, auch eine alltagspraktische Humortherapie für gut informierte, aufgeklärte Zeitgenossen. Also für uns alle.

Feldforschung in Bangladesh

Die Themen stammen nicht nur aus den Medien. Die in Winterthur aufgewachsene, in diesem Jahr dreissig werdende Lea Whitcher ist schon in Peking und Mumbai aufgetreten. Für das Projekt «Songs of the T-Shirt» der Berliner Theatergruppe «Flinn Works» hat sie in Bangladesh die Situation der Textilarbeiterinnen recherchiert, und um das Wertesystem künftiger CEOs zu erkunden am Indian Institute of Management in Bangalore mit Managern Workshops in Auftrittskompetenz durchgeführt.

Angetrieben ist Whitcher von ihrer Neugier, mehr zu erfahren von einem Land und den Menschen, als man mitbekommt, wenn man nur als Tourist unterwegs ist. Ganz so berauschend wie am Anfang findet sie solche Projekte unterdessen jedoch nicht mehr: Sich immer wieder in neue Strukturen hinein zu bewegen, könne zermürbend sein, verrät sie im Gespräch.

Die Bühne und das Theater sind der vielseitig talentierten Künstlerin schon lange vertraut. Bereits als Kinder haben sie und die zweieinhalb Jahre jüngere Schwester Marena – die Musikerin hat im Januar den städtischen Förderpreis 2016 bekommen – zusammen mit dem Vater an der Gitarre Lieder komponiert; zur Duo-CD «Eclecta» der Schwester hat auch Lea ein Stück beigesteuert. Auf Initiative ihrer Eltern kam sie schon mit elf Jahren zum Jungen Theater Winterthur, wo das Durchschnittsalter damals bei 18 Jahren lag, und arbeitete später auch im Vorstand mit. Im jüngsten Film von Fredi Murer war Lea Whitcher ebenso zu sehen wie vor einem Jahr in einer Produktion des Kellertheaters.

Im Stück «Ich möchte ein Eisberg sein» begeben sich Frau Heini und Frau Schmidli nun auf eine Kreuzfahrt durch das Mittelmeer. Zwei Nummern dafür gab es bereits, den Rest haben Mumford und Whitcher neu entwickelt. Durch das «Bermuda-Dreieck der Spassgesellschaft», wie es auf dem Flyer heisst, steuert das Schiff dem «Kap der falschen Hoffnung» entgegen: Wo sich auch die Frage stellt, was der ganze politisch korrekte Konsum nützt und ob es überhaupt unsere Aufgabe ist, die Welt zu retten.

Gesellschaftskritisch und selbstreflexiv

Aber ganz nutzlos ist es wohl auch nicht. Und in diesem Zwiespalt sieht Whitcher ein Potential für Pointen. Dass es dabei nicht nur um Unterhaltung geht, sondern auch um gesellschaftskritische Selbstreflexion, zeigt die Nummer, in der Mumford und Whitcher als «Apocalypse Sisters» in den «Gender Jihad» ziehen und im Rap-Stil voll aggro «mehr Hass» gegen Frauen und überhaupt mehr Gleichheit beziehungsweise «Gender Equality» fordern: «Jetzt sind endlich wir dran, die Welt ins Chaos zu stürzen.» 9 Volt Nelly nennen die Dinge beim Namen und schrecken auch nicht davor zurück, über sich selbst und ihr Tun nachzudenken. Das ist schon einiges in Zeiten, in denen sich viele damit begnügen, «selbstironisch» in die Kamera zu blinzeln.



Heute 20 Uhr, Casinotheater. ()