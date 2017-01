«Bitte nahmache!»

… wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hiessen. –Weltberühmt sind sie längst geworden, diese Anfangszeilen von Wilhelms Buschs bekannter Bildergeschichte. Ganze Generationen von Kindern konnten Buschs Verse auswendig aufsagen. Jetzt, gut 150 Jahre nach ihrer Erschaffung, sind die beiden Lausbuben wieder quicklebendig. Sie sitzen wie aus dem Buch geschnitten als Puppen (Winterthurer Marionetten, Danièle Hürsch) auf der Bühne im Waaghaus. Davor eine erwartungsfrohe Kinderschar.Nein, als Kindergeschichte ist «Max und Moritz» nicht mehr zeitgemäss. Die Kinder erfahren darum in der Einführung, dass vor 150 Jahren so manches anders war als heute, ja sogar die Sprache! Für die Erwachsenen wird es damit spannend, wie die «Winterthurer Marionetten» (Spiel: Ursula Bienz, Jean-Pierre Gubler, Patricia Sauter, Astrid Wittinghofer) den Kindern Max und Moritz näher bringen. Sie verzichten darauf, ihr Stück kindisch zu machen. Die Drehorgelmusik (Klaus Grimmer), die zwischen den Streichen spielt, ist modern komponiert. Vor allem eben bekommen die Kinder manche Begebenheit in Buschs Versen erzählt, bei denen nicht mal der Erwachsenen-Wortschatz in die hinterste Ecke reicht.

Arme Hühner!

In den Kernszenen kommen die Puppen auf die Bühne. Zwar sprechen auch sie eine Kunstsprache, eine folkloristische Dialektform. Doch die Kleinen kümmert das alles wenig. Sie sind in Bann geschlagen von den Tischmarionetten, die das Ensemble behände mit Händen bewegt und die Handlung spielen lässt. Nur schon Witwe Boltes Federvieh, das fleissig Körner aufpickt, wirkt vergnüglich. Jeder der sieben Streiche der Lausbuben spielt zudem in einem eigenen Bühnenbild (Jean-Pierre Gubler und Irene Rutishauser) in Puppengrösse. Vor allem aber: Max und Moritz bieten viel Dramatik. Eine böse Tragödie ereilt Boltes Hühner: «Jedes legt noch schnell ein Ei, und dann kommt der Tod herbei.» Wobei die Kinderaugen genau sehen, dass das nicht ganz stimmt. Der Hahn lässt einen Hühnerdreck fallen. Arme Hühner! Kaum gestorben, schon gebraten, und gleich, während die Witwe Bolte im Keller Sauerkraut holt, auch von Max und Moritz aus dem Kamin gefischt und allesamt verzehrt. Die Prügel bekommt Spitz ab, das Hundsvieh. Vom Puppenspiel her ist das ein Höhepunkt. Die Kinder machen grosse Augen.

Ein Kind ruft: «Jetz chämmed d’Chäfer». Es gibt offenbar noch immer viele Kinder, denen Max und Moritz vertraut ist. Das steigert die Erwartung und die Spannung. Gleichzeitig hilft es, das Neue und Unbekannte im Stück schneller aufzunehmen. Der Streich mit Onkel Fritz und den Maikäfern ruft am meisten Lacher hervor. Es ist die harmloseste, leichteste Szene. Alles andere ist vom Schluss überschattet: «Aber wehe, wehe, wehe! Wenn ich auf das Ende sehe!»

Tücken der Pädagogik

Ganz wenig erzieherische Begleitung allerdings bauen die «Winterthurer Marionetten» aber doch ein. Als dem Schneider Meck, Meck, Meck, der Bauch mit dem Bügeleisen gewärmt wird, sehen die Kinder ein Schild: «Bitte nicht nachmachen.»

Kinder lernen schnell. Im nächsten Streich – wieder ein Meisterstück des Puppenspiels – fliegt Lehrer Lämpel mitsamt Mobiliar in die Luft. Ein Sprengstoffanschlag. «Bitte nahmache!», ruft ein kleiner Junge. Wie schon zu Zeiten Lehrer Lämpels erreicht die Pädagogik manchmal auch ihr Gegenteil. Trotzdem ist es schön, dass nach dem grausigen Ende von Max und Moritz die Puppen wieder zum Leben erwachen. Die Kinder lernen, dass der Theatertod nicht echt ist. Damit dürften sie auch begreifen, dass es sich beim Film- und Gametod ähnlich verhält.

«Max und Moritz» wurde von Jean-Pierre Gubler an die Bühne angepasst und inszeniert. Gespickt von Wilhelm Buschs Alltagssatire bietet das Stück ein Kunstwerk für Erwachsene und grossen Spektakel für die Kinder.



Samstag/Sonntag sowie Mittwoch, 14.30 Uhr, Marktgasse 25. Nur noch Restkarten. ()