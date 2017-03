Böse, rasant und geschliffen

Casinotheater, Donnerstagabend. Leere Bühne. Tonansage aus dem Off: «Dieses Programm könnte Satire enthalten.» Na hoffentlich, denkt sich wohl der eine oder andere im Zuschauerraum – und wird von Andreas Rebers nicht enttäuscht. Denn mit «Amen», dem vorläufigen Abschluss seiner Trilogie des Glaubens, hat der deutsche Kabarettist und Musiker ein weiteres böses, scharf geschliffenes, rasantes Stück Kabarett geschaffen, bei dem man sich bereits nach ein paar Minuten fragt: Wieso existiert jetzt genau dieses angebliche Problem mit Andreas Thiel?

Alte Ängste

Denn Rebers ist sowohl inhaltlich wie auch mit seiner bärbeissigen Art, die Dinge unverblümt beim Namen zu nennen, um einiges böser. Insbesondere wenn er Themen wie den radikalen Islam anspricht. Da nennt er dann schon mal, wenn es ums Bauen geht, so ganz nonchalant Erdogan in einem Satz mit Hitler und Speer oder bringt die moralische Selbstzufriedenheit der Willkommenskultur-Menschen auf den Punkt. Die Feindbilder des Satirikers Rebers sind multikriminell und reichen von grünen Velofahrerfundis, die wollen, dass man möglichst gesund stirbt, über religiöse Dogmen, die friedliches Zusammenleben verhindern, bis hin zu den angeblichen Gutmenschen in der Politik – also beispielsweise die alte Christbaumkugel Roth und Frau Merkel, die Mutter aller Gläubiger. Ja, diese ewig politisch Korrekten, bei denen aus Flüchtlingen gleich mal Neubürger und aus Zigeunern Rotations-Europäer werden, die hat er auf dem Kieker. Zur Kasse bittet er auch Helikoptereltern, die ihre überbehüteten Kinder in Murmeltier- und Bachblüten-Gruppen schicken, weil es die Wolfsrudel-Gruppe nicht gibt. Denn auch hier gilt: immer politisch, sozial und ethisch korrekt.

Rebers, der kritische Geist und Kabarettist der radikalen Mitte, wie er es selber nennt, ist eben vor allem eines: engagiert und darauf bedacht, dass es sich niemand zu gemütlich macht. Und dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund, auch nicht, wenn er in­mitten seines Programms mal so kurz das Publikum vor Ort angeht und sagt, dass er es eigentlich nicht so toll findet, dass hier in Winterthur die radikale Aktion «Lies» durchgeführt wird. «Apropos Lies: Für Engländer ist das der Plural!»

Satirische Angriffsflächen bieten Andreas Rebers aber nicht nur die fundamentalen Orientalen, sondern auch die Religionen im Allgemeinen, die natürlich in einem Programm wie «Amen» nicht fehlen dürfen. Da zelebriert dann Reverend Rebers mit seiner Glaubensgemeinschaft «Schlesische Bitocken» Verbindendes statt Trennendes. Apropos Religion: So eine schöne Auslegung von Adam und Eva in ihrembio-öko-heterosexuellen-faul-he­rumliegenden Paradies hat man wohl selten gehört. «PS» an die Religionslehrer: Von dem kann man viel lernen.

Brillanter Akkordeonist

Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Andreas Rebers, den Musiker, der sein Handwerk als Akkordeonist brillant beherrscht und dem Instrument Volks- und andere Musik zu entlocken weiss. Einzig: Sänger wird er wohl nicht mehr werden. Aber das ist nicht so schlimm, denn Rebers ist ohnehin ein Mann der Sprache. Zusammengefasst: Ein Abend mit dem deutschen Kabarettisten ist intensiv, herausfordernd und nichts für schwache Gemüter. Wobei, selbst für Letztere hätte er zumindest musikalisch etwas dabeigehabt: «Piccolo Pony». Na dann, gute Nacht!

