Der König der irischen Musik sei jener Musiker, der die Uilleann Pipes spiele, sagt Sängerin Bronagh Gallagher halb ernst und halb lachend. Man versteht gut, was sie damit meint: Das Instrument ist imposant. Gross wie eine Oboe, liegt es auf dem Schoss des Musikers, es tönt ähnlich wie ein Dudelsack und wird auch ähnlich gespielt. Ausser dass der Luftsack von Hand aufgepumpt wird, während man mit der anderen Hand auf den Tasten die Melodie spielt.

Seán McKeon, der an diesem Konzertabend in der Alten Kaserne die Königsrolle übernimmt, erklärt den Trick zum Meistern des Instruments: «Es ist ein bisschen, wie wenn man versucht, sich gleichzeitig auf den Kopf zu klopfen und den Bauch zu reiben. Man darf nicht zu fest darüber nachdenken, sonst kollabiert das Ganze.»

Am Freitagabend in der Alten Kaserne läuft das Spiel mit den Uilleann Pipes aber rund. Im Rahmen der Konzertreihe «Celtic Concerts» spielen fünf irische Musiker Stücke aus ihrer Heimat. Vor ausverkauftem Hause zeigen sie während rund zweieinhalb Stunden ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Anekdoten als Folksongs

Es ist eine gelungene Mischung aus Folksongs, Instrumentalstücken und bluesigen Popsongs, bei welcher gekonnt traditionelle Musik mit zeitgenössischer verbunden wird. Den Anfang macht an diesem Konzertabend der Sänger Mark Geary. Ganz in der Tradition der irischen Pubsänger spielt er selbst geschriebene Folksongs, die immer eine Geschichte erzählen und die meistens mit einer Anekdote verbunden sind, die Geary mit viel Humor und zur grossen Freude des Publikums immer wieder auch in gebrochenem Deutsch zum Besten gibt. Zum Beispiel jene, als er seinem verstorbenen Vater Billy auf Anraten eines Hippiefreundes hin einen Brief geschrieben und diesen an irgendeine zufällige Adresse weit, weit weg geschickt hatte – in seinem Falle nach Alaska. Und wie er drei Monate später tatsächlich eine Antwort erhielt. Oder wie ein irischer Freund von ihm mit dem Schweizer Gesetz in Konflikt geriet – wegen eines draussen aufgehängten Windspiels. Ganz grundsätzlich befindet Geary, dass die Schweizer als Gesamtes sehr «faszinierend» seien.

Traditionelle Jigs und Reels

Die lockere Stimmung, die eher an ein Pub als an ein gestuhltes Konzert erinnert, wird von der nächsten Gruppe weitergetragen: Die drei Musiker Liam O’Connor, John Blake und Seán McKeon spielen mit Uilleann Pipes, irischer Flöte, Geige und Gitarre irische Jigs und Reels, traditionelle Volkstänze, die eingängig und ausgelassen zum Mitklatschen animieren.

Höhepunkt des Abends ist aber der Auftritt von Bronagh Galla­gher. Die Sängerin, die als Schauspielerin bereits Nebenrollen in Hollywood-Klassikern wie «Pulp Fiction» und «Star Wars» gespielt hat, nimmt das Publikum vom ersten Ton an für sich ein und bespielt den Raum, als ob es sich um ein intimes Clubkonzert und nicht um den doch etwas steifen Rahmen der Alten Kaserne handelte. Nicht klassische irische Folksongs sind in ihrem Repertoire, sondern vielmehr soulige, bluesige Popsongs, die sie mit kräftiger Stimme und unwiderstehlichem Charme vorträgt.

Ganz im Sinne der irischen Musiktradition ist hingegen, dass die fünf Musiker auch diverse Stücke gemeinsam vortragen – während der Show, für eine ausführliche Zugabe und vor und nach dem Konzert bei einer Jamsession mit dem Publikum im Vorraum der Kaserne. Wie in irischen Pubs darf jeder mit seinem Instrument mitspielen – was auch genutzt wird und was dem gelungenen, gemütlichen Konzertabend eine noch familiärere Note gibt.Claudia Peter

Nächste Show:

Celtic Spring Caravan, 4. März,Alte Kaserne, Winterthur. (Landbote)