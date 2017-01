Der Kontrabassist, der im Kleiderschrank komponierte

Ein Klaustrophobiker ist dieser Kontrabassist definitv nicht. «Ich habe meine Stücke in einem winzigen Zimmer in New York komponiert, das man auch als begehbaren Kleiderschrank bezeichnen könnte», sagt Luca Sisera. Dank Werkbeiträgen seines Heimatkantons Graubünden und der Stadt Chur konnte Sisera sechs Monate des Jahres 2013 im Jazz-Mekka verbringen, das er und seine Freundin, eine Malerin, nach einer dreiwöchigen Schifffahrt erreicht hatten.Nach Sonnenuntergang pilgerte Sisera von Konzert zu Konzert und liess sich von einer Energie anstecken, die er als existenziell bezeichnet: «Es wird gespielt, als gäbe es kein Morgen. Es war Reizüberflutung total und ich habe meine Tentakel ausgestreckt.»

Ein Quintett aus alten und neuen Freunden

Im Stück «Drunk Octopus» mit seinen vielen Schnitten hat Sisera diese Reizüberflutung kreativ verarbeitet. Zu hören gibt es das Stück auf dem Album «Prospect», das Sisera nach der Rückkehr aus New York mit seiner Band Roofer aufgenommen hat (mit Roofer können Dachdecker, aber auch Extremkletterer gemeint sein).

Roofer ist ein Quintett, in dem Sisera alte und neue Freunde zusammenbringt. Mit dem Tenorsaxofonisten Michael Jaeger spielt der Bassist seit zwanzig Jahren, den Pianisten Yves Theiler lernte er in New York kennen, dazu kommen der Posaunist Silvio Cadotsch und der Schlagzeuger Michi Stulz. Die Musik-Philosophie von Roofer umreisst Sisera folgendermassen: «Ich gehe zumeist vom Swing-Feeling des Jazz aus, es bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten. Gleichzeitig will ich aber auch möglichst grosse Freiräume für alle Musiker schaffen.» Und zum Bandsound erklärt er: «Er ist tief, hat eine düstere Farbe, aber auch Geschmeidigkeit.»

Sisera bewegt sich mit Roofer zwischen den Polen Tradition und Avantgarde. Und hat deshalb manchmal einen ähnlich schweren Stand wie früher eines seiner Idole, der Pianist Andrew Hill: Mal wird die Musik als zu modern empfunden, mal als zu konventionell. Als unvoreingenommener Zuhörer merkt man allerdings, dass das Navigieren auf dem schmalen Grat zwischen Ordnung und Chaos sehr viel Spannung erzeugt.

Die Stücke Siseras sind ziemlich komplex; dass sie nicht übertrieben kopflastig daherkommen, erklärt ihr Urheber folgendermassen: «Wir haben sehr viel geprobt. Und bevor wir ins Studio gegangen sind, haben wir mehrmals live gespielt.»

Der Bassist als Bassistenliebhaber

Obwohl sie in einer Jazzband eine extrem wichtige Rolle als Vermittler zwischen Rhythmus und Harmonie, zwischen Solisten und Begleitern einnehmen, werden Bassisten stiefmütterlich behandelt, wenn sie sich nicht als Bandleader profilieren. Sisera hat eine Vorliebe für Bassisten, die einen kräftigen Ton flinkfingrigen Eskapaden vorziehen.

Nach unserem Gespräch liess er mir eine E-Mail-Botschaft zukommen, in der er seine Lieblingsbassisten kurz, aber prägnant würdigt: «Ich schätze Paul Chambers für seinen tierisch beeindruckenden Swing, Charlie Haden für seinen grossen Mut zum Sparsamen, Charles Mingus für sein erdiges Spiel und seine meisterhaften, visionären Kompositionen, Ray Brown für seinen unermüdlichen Drive, Richard Davis für seine hohe Spielintelligenz, Dave Holland für sein fantastisches Grooveverständnis, William Parker für seine kompositorische und spielerische Kreativität, Eric Revis für die grundsätzlich offene Spielhaltung und die immense Kraft, die er der Musik gibt, Thomas Morgan für seinen Eigensinn fürs Essenzielle und Unkonventionelle, John Hebert für die eindrückliche Tiefe seines Spiels und sein virtuoses Handwerk, Ben Street und Matt Brewer für kreative Dienlichkeit und rhythmische Kompetenz.»

Eric Revis habe ihn auch bei Konzerten in New York total überzeugt, gibt Sisera zu Protokoll. Welche anderen Hörerfahrungen haben bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Zuerst nennt er das von William Parker veranstaltete Vision Festival, bei dem die Vertreter der afro-amerikanischen Free-Szene den Ton angeben: «Dieses viertägige Festival fand bei mir um die Ecke statt, ich hab jedes Konzert gehört.»

Unter den legendären Figuren der Great Black Music hat ihn insbesondere der Saxofonist Roscoe Mitchell begeistert: «Zuerst dachte ich, das halte ich nicht lange aus. Doch dann entwickelte sein spiralartiges Spiel einen extremen Sog. Einige Leute im Publikum haben angefangen zu schreien.»

Bei Auftritten des Pianisten Craig Taborn respektive des Saxofonisten Ellery Eskelin kam Sisera ebenfalls voll auf seine Rechnung.



