Der Tanz ist mit der Musik verwandt

50 Schülerinnen und Schüler waren es bei der Gründung 1997. Das weiss Ana Tajouiti (Bild) deshalb noch so genau, weil es ihre eigenen Schüler waren, die sie damals von einer anderen Tanzschule mitnahm. Mit der Gründung des aha!-Tanzstudios an der Römerstrasse in Oberwinterthur, zusammen mit Sanna Kurtenbach, wollte sie sich finanziell unabhängig machen. Und es ging auch darum, neueren Tanzstilen neben dem klassischen Ballett mehr Gewicht zu geben. Kurtenbach und Tajouiti führen die Schule bis heute.

Zurzeit sind es 550 Schülerinnen und Schüler, also mehr als zehnmal so viele wie zu Beginn. Darunter befinden sich auch 20 Männer und Buben. Unterrichtet wird nun an drei Orten. Zur Schule in Oberi kam 2001 ein Saal an der Unteren Vogelsangstrasse beim Hauptbahnhof dazu und 2010 dann die Sporthalle Sagi in Wiesendangen. Es gibt Angebote für jedes Alter, denn schon Kinder ab drei Jahren und auch Erwachsene können Ballett lernen. Unterrichtet werden sie von sechs bis sieben Lehrerinnen.

Bislang Frauensache

Die Resultate der Arbeit waren regelmässig öffentlich zu besichtigen. Zum Beispiel in fünfzehn Schulvorstellungen im Theater Winterthur und im Theater am Gleis, wo Tajouiti von 1990 bis 2005 im Vorstand sass, und in diversen Familienprogrammen in Kooperation mit dem Musikkollegium, unter anderem 2012 in der Kinderoper «Das verbotene Land». Trainiert wird mindestens einmal pro Woche, für Aufführungen muss teilweise auch zu Hause geübt werden.

Tanzen ist offenbar Frauensache, das gilt noch ausgeprägter als beim Singen. Weshalb kaum Männer kommen, kann Tajouiti nicht sagen. «An sich sind Stile wie Modern Dance, Hip-Hop und Jazztanz für Männer genauso geeignet.» Vielleicht stecke eine «uralte Tradition» dahinter, vermutet Tajouiti, eine aus dem Protestantismus stammende Prüderie, die das Tanzen verpönt hatte. Es brauche Mut, seine Gefühle körperlich auszudrücken – offenbar falle dies Mädchen und Frauen leichter.

Vom Wasser inspiriert

Mit drei Stücken der «cie. aha! plus», begleitet vom Santé String Quartet, steigt die Schule an diesem Wochenende ins Jubiläumsjahr. Der umständliche Name der 2009 gegründeten Nachwuchscompany – Laien in gemischten Altersgruppen zwischen 15 und 20 Jahren und zwei Profis – ist typisch für die Tanzszene, genauso wie die an Bilderrätsel gemahnenden Stücktitel «A()corda», «Aqua» und «out/in». Worum geht es da? Braucht es solche Titel? Geht es nicht in erster Linie ums Tanzen? «Ja klar, natürlich», sagt Tajouiti. Aber bei ihrem eigenen Stück «Aqua» habe sie sich durchaus von den Aggregatszuständen des Wassers inspirieren lassen und versucht, sie in Bewegung umzusetzen. «Allerdings werden solche Motti für mich immer weniger wichtig.»

Die Stücke erzählten keine Geschichte und man müsse das, was getanzt werde, am Ende nicht verstehen, meint Tajouiti. Vielmehr gehe es darum, die gebotenen Bilder aufzunehmen. Und das ist ein ebenso intuitiver Vorgang wie beim Musikhören. Wie die Musik macht die Bewegung des Tanzes die Zeit unmittelbar erfahrbar. Ein Vokabular hat sich dafür nicht herausgebildet. Was ein Hinweis darauf sein könnte, wie nichtalltäglich das Tanzen in unserer ­Gesellschaft immer noch ist.

Befreiende Wirkung

Bei der Arbeit mit Improvisationsgruppen hat Tajouiti festgestellt, dass Tanz und Musik besonders gut miteinander harmonieren. Schwieriger sei die Kombination mit dem Schauspiel: «Das funktioniert nur mit abstrakten Texten, weil sonst die Wörter schnell dominieren.» Da kommt uns wohl die tägliche Gewohnheit, Informationen zu verarbeiten, in die Quere. Wir sind darauf konditioniert, die Botschaft zu verstehen. Auch wenn es gar keine Botschaft gibt. Das Tanzen und seine Betrachtung können befreiend wirken.

Nach der Eröffnungsfanfare vom Wochenende sind dieses Jahr unter anderem im Mai ein Tanzfest geplant und Anfang Juli eine weitere Koproduktion mit dem Musikkollegium, mit Musik von Vivaldi, Piazzolla und Holst, im Theater Winterthur. (Landbote)