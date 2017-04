Die Farben des Alten Testaments

Saison 2017/18

Werke, die das Gedankengut der Aufklärung vertonen, stehen im Zentrum der nächsten Saison. Für das Orchester wird es auch eine Saison der Gastspiele: Von den insgesamt 83 Konzerten ­werden 36 ausserhalb des Stadthauses gespielt.

Das neue Saisonthema des Musikkollegiums nimmt Bezug auf Haydns Oratorium «Die Schöpfung»: Ein «unglaublicher Moment» sei es, wenn der Chor die Worte «Es werde Licht!» singe, sagte Chefdirigent Thomas Zehetmair am Donnerstag bei der Präsentation des neuen Programms des Musikkollegiums in der Villa Rychenberg. Auch Beethovens fünfte Sinfonie und Werke von Schoeck und Sibelius sind dem Gedanken der Aufklärung verpflichtet, mit dem Licht der Vernunft die Finsternis der ­Unwissenheit zu vertreiben. Neben Beethovens «Fünfter» wird Zehetmair auch als Solist Beethovens Violinkonzert spielen, ferner dessen Septett für Streicher und Bläser sowie Kammermusik von Schostakowitsch und Isang Yun.



Mathematik zur Entspannung



Von Beethoven werden überdies an drei Abenden sämtliche Violinsonaten zu hören sein, mit dem Ersten Konzert­meister Roberto González Monjas an der Violine und Kit Armstrong am Klavier. Der junge amerikanische Pianist, der als «Artist in Resonance» ins­gesamt sieben Konzerte spielen wird, gilt als Wunderkind: Wenn er eine Partitur zwei- bis dreimal gelesen habe, spiele er das Werk bereits auswendig, sagte Gustavo de Freitas, Leiter Marketing und Kommunikation. Zur Entspannung treibe Armstrong Mathematik.



47 von 83 Konzerten spielt das Musikkollegium an seinem angestammten Ort im Stadthaus. Zahlreiche Gastspiele führen das Orchester ins Ausland, unter anderem nach Modena, Amsterdam, Tokio und Südkorea. Namhafte Solisten wie die Pianisten András Schiff und Alexander Lonquich und der Cellist Mischa Maisky werden im Stadthaus zu hören sein.



Mit Maisky hat Zehetmair schon vor dreissig Jahren zusammengearbeitet. Grosse Namen seien «toll», sofern sie auf persönlichen Beziehungen beruhten, sagte Zehetmair. Solche bestehen auch zum Schweizer Komponisten Daniel Glaus, der für das Musikkollegium ein Werk komponiert – dies ist eine von fünf Uraufführungen in der kommenden Saison.



Fotostrecke mit Breakdancer



Eine besondere Zusammenarbeit verbindet das Musik­kollegium mit dem Kinderhilfswerk Camaquito in Kuba, dessen Ballettformation im Theater Winterthur bei der Oper «Carmen» mitwirken wird, und mit dem jungen Iberacademy-Orchester aus Kolumbien, das zwei Konzerte spielt, ein Extrakonzert mit dem bekannten Operntenor Rolando Villazón sowie ein Freikonzert. Das werde «eine lateinamerikanische Woche», sagte Musikkollegiumsdirektor Samuel Roth.



Das Musikkollegium ist mit 4,8 Millionen Franken grösster städtischer Kultursubventionsempfänger; privater Hauptsponsor ist seit 2005 die Credit Suisse, das Classic Open Air im Juli wird wiederum von der ­Klinik Lindberg unterstützt.



Das Cover des neuen Saisonprogramms ziert der Break­dancer Björn «Buz» Meier, der in einer alten Industriehalle einen einarmigen Handstand vollführt; der Fotograf Hadrien Jean-Richard hat mit ihm auf dem Sulzer-Areal Stadtmitte eine Bildstrecke realisiert. Die inhaltliche Verbindung des urbanen Geländes mit dem Programm des Musikkollegiums ist bislang allerdings noch Wunschdenken: Dort würde sich das Musikkollegium gerne verstärkt engagieren durch die Übernahme der Trägerschaft für Kulturveranstaltungen in der Halle 53. Diese ist im Besitz der Stadt. Die Ausschreibung dafür soll in Kürze erfolgen.