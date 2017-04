«Die Kunst leidet heute an einem Überinteresse»

Seine Kunstauffassung gilt manchen als elitär, seine Reden wirken oft akademisch, bekannt ist auch seine Skepsis hinsichtlich der Qualität lokalen Kunstschaffens: Im Gespräch erweist sich Dieter Schwarz indes als herzlich, offen und neugierig, Wenn er durch eine Ausstellung führt, ist sein Feuer spürbar, seine Ausdrucksweise alles andere als abgehoben. Und er kann auch leidenschaftlich streiten, so etwa 2016 an einer Podiumsdiskussion um das städtische Museumskonzept, das er als mutlos bezeichnete; insbesondere die Integration der Villa Flora sieht er kritisch.

Schwarz, dem man gerne unterstellt, sich im Elfenbeinturm durchaus wohl zu fühlen, war federführend beteiligt am ersten Winterthurer Kulturherbst, der 2013 Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Symposien von siebzehn Kulturinstitutionen unter einem Dach vereinte.

Ende Juni übergibt er das Amt des Direktors nun seinem Nachfolger Konrad Bitterli – nach über 25 Jahren an der Spitze des Museums, das 2016 seinen hundertsten Geburtstag feiern konnte. Bei seinem Rücktritt wird er noch nicht ganz 64 Jahre alt sein. Er lässt sich freiwillig etwas früher als nötig pensionieren. Noch länger hat vor ihm nur Heinz Keller das Kunstmuseum geleitet (1934 bis 1972).

Nicht nur Amerikaner

1990 übernahm Schwarz den Posten des Direktors im Kunstmuseum, wo er zuvor bereits als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet hatte. Schon lange vorher war er in der Kunstszene aktiv. Fragt man sich nach seiner Handschrift, fallen einem in der Regel amerikanische Künstler wie Richard Tuttle, Ellsworth Kelly und Richard Artschwager ein. Und es stimmt: amerikanische Kunst gab es vorher, abgesehen von Calder und Tobey, nicht in der Sammlung des Kunstvereins.

Aber wer ihn nur damit identifiziert, macht es sich zu einfach. Auch die italienische Kunst hat er gepflegt. Morandi, de Chirico und Medardo Rosso – Künstler, die er in seiner Zeit alle ausstellte – gab es schon in der Sammlung, nicht aber Fontana und die Arte povera – Marisa und Mario Merz wären zu nennen und der kürzlich verstorbene Jannis Kounellis.

Zahlreiche Werke, die in den 1960er und 70er Jahren neu und revolutionär waren, hat er in die Sammlung gebracht. Die meisten lagern im Depot, weil zu wenig Raum vorhanden ist; Schwarz spricht von hundert Meisterwerken, die, wie die Klassiker der Sammlung auch, dauerhaft sichtbar sein müssten.

Eine Serie mit lokalen Künstlern hat er in den 1990er Jahren ebenfalls gemacht, Namen wie Werner Hurter, Bendicht Fivian, Heinrich Bruppacher und Mario Sala. Aus Frankreich Bonnard und Vuillard natürlich, aber auch Michaux und dieses Jahr noch Fautrier. Und Gerhard Richter, der teuerste Gegenwartskünstler, dem man nachsagt, er fühle sich in keinem anderen Museum so zuhause wie hier. Dieter Schwarz muss ein guter Gastgeber sein und einen guten Draht haben zu Künstlern, da sie sich offenbar von ihm verstanden fühlen. «Es gab in der Winterthurer Sammlung starke Vorgaben, dem galt es zu entsprechen», meint Schwarz auf die Frage nach den Zielen, die er sich als Museumsleiter gesetzt hat.

Heute wäre es schwieriger

Heute wäre es bedeutend schwieriger, in dieser Konsequenz eine Sammlung aufzubauen, davon ist Schwarz überzeugt: «Der Markt hat sich in diesen 27 Jahren unglaublich gesteigert und radikalisiert.» Auktionshäuser liessen die Preise in den Himmel wachsen, gegenüber potenten privaten Sammlern seien die Museen ins Hintertreffen geraten.

Den zeitgenössischen Kunstbetrieb sieht er skeptisch. Er biete heute kein günstiges Umfeld für das, was es brauche, damit ein Künstler reifen könne: Zeit und Geduld, um ein Oeuvre aufzubauen. «Bekannt wird man schnell, aber das heisst nicht viel.» Modische Merkmale, heute zum Beispiel das Interesse an Gender-Fragen, morgen wieder etwas anderes, seien dafür ausschlaggebend. «Aber entscheidend ist doch: Wie hält ein Künstler durch, und welches sind seine Erfindungen?»

Es sei nicht populär, das zu sagen, aber die Kunst leide heute an zu grosser Aufmerksamkeit, glaubt Schwarz. Früher habe sich alles im kleinen Kreis abgespielt, jetzt sei die Kunst zu einem Lifestyle-Element geworden, und das habe ihr nicht gut getan. «Es besteht ein Übermass an Interesse für die Gegenwartskunst. Jeder will heute über Kunst mitreden, und jedes Jahr werden an den Schweizer Hochschulen fünfzig bis siebzig neue Künstler diplomiert. Das kann wohl nicht funktionieren. Früher war man da skeptischer, denn Kunst ist eigentlich etwas sehr Seltenes.»

Von einem weitgefassten Kunstverständnis, das in jedem Menschen einen Künstler entdeckt, hält Dieter Schwarz offensichtlich nichts. Wodurch muss sich Kunst für ihn auszeichnen? In sich konsistent müsse sie sein und Erfindungen enthalten, «die fundiert sind» und sich in der Zeit entfalten.

«Ein Künstler muss etwas finden, das er nicht schon in sich getragen hat, seine Kunst muss sich von seiner Person lösen.» Aber was als Kunst gilt, ist doch immer auch Resultat einer gesellschaftlichen Übereinkunft? Das würde Schwarz nicht bestreiten, es sogar ebenfalls für wesentlich halten. Der Konsens über die Geltung eines Werks müsse hergestellt werden, und zwar noch vor dem Tod eines Künstlers; die Geschichte vom verkannten Genie hält er für eine Mär.

Doch Oberflächenkünstler wie Jeff Koons und Damien Hirst, die mit dem Kunstbetrieb spielen, interessieren ihn nicht. Hier habe sich die gesellschaftliche Komponente verselbständigt. Man könnte auch sagen: Das ist nur deshalb Kunst, weil es als Kunst gilt.

Hermeneutischer Zugang

Gerne verwendet Schwarz die Redeweise von der Lektüre eines Kunstwerks. Was er damit meint: Es gilt den Gedanken in einem Werk zu verstehen, dessen Eigenheiten zu sehen und zu erkennen, wie sie zusammenspielen. Eine Herangehensweise, die er sich in seinem Literaturstudium – Komparatistik, deutsche und französische Literatur – angeeignet und nie mehr vergessen hat: «Man ist und bleibt Hermeneut.»

Auch dafür braucht es Zeit: Lesen sei immer lesen lernen und Kunst nie für den sofortigen Gebrauch bestimmt: «Ich finde es reizvoll, wenn ich etwas noch nicht verstehe, aber merke, dass es mich anzieht.»

Das gilt für die zeitgenössische wie auch für die ältere Kunst, für Landschaften, Porträts, Bilder, in denen zunächst vielleicht eine Stimmung dominiert. Auch da komme man nicht weit, wenn man sich in das Bild hineinversetze und bloss seinen Inhalt nachempfinde: «Versetzt man sich in diese Zeit zurück, erlebt man das Werk als etwas Vergangenes. Aber es ist ja gegenwärtig. Da stellt sich die Frage: Wie begegne ich dem Werk heute?» Sonst behandle man die Kunst als Fetisch, sagt Schwarz.

Natürlich habe nicht jeder die Zeit, sich so intensiv mit der Kunst zu beschäftigen. Und genau darin sieht er seine vermittelnde Aufgabe: Der Museumsmann habe dazu beizutragen, dass andere an der Kunst teilnehmen könnten.

Endlich nicht mehr pendeln

Nach seinem Rücktritt wird er ein Büro «für kuratorische Aufgaben» eröffnen, Ausstellungen machen, schreiben und Sammler beraten, mit einem Wort: Weiter arbeiten. Jedoch «ohne die Bürde der Institution», wie er es nennt. Und neu in Zürich, seinem Wohnort, von dem er über dreissig Jahre lang nach Winterthur gependelt ist.

Was hat er in dieser Zeit erreicht? Meilensteine waren zum einen die Erweiterung des Kunstmuseums 1995 – der mit privaten Mitteln realisiert wurde, denn, so Schwarz, «die Stadt wollte den Neubau nicht». Zweitens, ganz aktuell, die Vereinigung mit dem Reinhart-Museum. Sie stellt nicht nur eine kunstgeschichtliche Kontinuität her, die von Caspar David Friedrich bis in die Gegenwart reicht. Sie lag auch immer schon nahe, allein aufgrund der geographischen Nachbarschaft der beiden Häuser: Blickt man im Büro des Direktors aus dem Fenster, sieht man die Rückseite des Reinhart-Museums.

Drittens, sagt Schwarz, seien Künstler, die zu den wichtigsten der Gegenwart gehörten, im Kunstmuseum ein- und ausgegangen. Nie sei eine Ausstellung an fehlenden Mitteln gescheitert. Dies, obwohl das Kunstmuseum ein kleines Haus mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln sei. Er weiss, weshalb es trotzdem geklappt hat: «Ich hatte ein Talent, mich mit den Künstlern gut zu verstehen.» Sie standen ihm näher als die Politiker. Aber das habe, meint Schwarz, doch mehr gebracht, als wenn es umgekehrt gewesen wäre.

