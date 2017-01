Die Satire hat «wegen gestern zu»

Es war kein gutes Jahr, ein Jahr zum Vergessen. Dieser Tenor schlägt im Bühnenprogramm «Bundesordner 2016» von Anfang an durch. Jess Jochimsen tritt als erster mit einem Programmteil auf. In seiner Stammkneipe, sagt er, hänge ein Schild: «Wegen gestern zu». Wegen 2016 kommt auch das neue Jahr nicht in Gang, die Satire hat zu. Aber doch nicht ganz. Den hässlichen Jahresauftakt vom Silvester 2015 in Köln bringt Jochimsen bissig auf den Punkt: Der sexuelle Missbrauch hat nicht in der Kirche, sondern davor stattzufinden.Fürs erste ist die Satire gerettet. Sie zieht sich nun schön und gut durch das Programm. Herr Schön und Frau Gut (Anna-Katharina Rickert und Ralf Schlatter) schreiben von manchen aktuellen Schauplätzen des etwas durchgedrehten Jahres Postkarten – um die Post zu retten. Ihre Texte sind untergründig und mit feinen Nadelspitzen versehen.

Schön & Gut schreiben aus Bodio. Hier wird die Eröffnung der neuen Nord-Süd-Achse gefeiert. Das Ereignis ist eine dicke Akte im Bundesordner. Nicht umsonst tragen die Bühnenkünstler schon am Anfang Bauarbeiter-Gewänder. Der Witz daran: Es gibt keinen. Am Gotthard scheitert die Satire. Es scheint, als wolle man das erfreulichste Ereignis des Jahres von ihren Giftpfeilen verschonen. Oder dann ist der Sankt Gotthard eben ein schweizerisches Heiligtum. Auf die Knie!

Die Stärke liegt im Besinnlichen

Weniger heilig ist zum Glück der Zürcher Böögg. Vielleicht könnten Selbstmordattentäter mit ihren Sprenggürteln dem armen Teufel auf die Sprünge helfen, wörtlich, bumm! Er wollte mal wieder nicht so richtig knallen und brennen im unseligen 16. Mit unabsehbaren Folgen. Der Dauerregen im Frühsommer wird noch über Jahre in unseren rheumatischen Knochen stecken. Das Lied über den Regen ist ein Glanzlicht im Programm. Überhaupt wirken die besinnlichen und melancholischen Momente besonders stark.

Das gilt nicht für die philosophischen Abschnitte. Nils Althaus erklärt die Wahrheit. Sie ist wie Spreitenbach: komplex und schwer überschaubar, oft unschön und unseren Erwartungen entgegengesetzt. Die Herleitung dieser Erkenntnis erquickt. Die Erkenntnis selbst ist leider etwas abgehangen. Und vor allem fühlt man sich dabei in eine Ethikvorlesung versetzt.

Mit verheerenden Folgen. Vor lauter Wahrheitsfindung gibt es zur Köppelaffäre im Zürcher Theater Neumarkt keine Meinung mehr. Kein wütender Aufschrei, kein ätzender Protest dagegen, dass der Kanton dem Neumarkt zur Strafe die Subventionen kürzt. Keine vernichtende Satire gegen die Zensur. Auch keine Verballhornung des Neumarkts, der auf grobe Weise gegen eine Person schiesst. Nichts davon. Zu Andreas Thiel, dem 2016 umstrittensten Satiriker: Keine Pointe. Jess Jochimsen hat Recht. Die Satire hat zu.

Ein dankbares Ziel aus den USA

Donald Trump würde das Casinotheater ohnehin in ein Kongresszentrum verwandeln. Für diese Anspielung ist man dann fast dankbar. Trump ist ein leichtes Ziel, ein Bock mit breiter Flanke. Aber die Art und Weise, wie Anet Corti ein schüchternes Persönchen spielt, wirft einen um. Mithilfe von Trumps Ratschlägen steigert sich das Mauerblümchen zum Monster und wird fast handgreiflich – so wie Trump eben. Die Satire blüht wieder auf.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt der beiden bärtigen Urschweizer (noch einmal Schön & Gut). Der eine erklärt dem anderen mithilfe eines Light-Jogurts die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative. Ein Hammer von einer Lachnummer. Auf gleicher Höhe steht die Szene, in der Herr Schön von seinem Urlaub auf Sizilien erzählt. Unschön, was dort an den Strand gespült wird. Die spontanen Zeichnungen dazu von Jane Mumford (Duo 9 Volt Nelly) treffen den Nagel auf den Kopf: Eine Hand ragt aus dem Meer. Als Ganzes macht der «Bundesordner 2016» Spass. Nur fehlt diesmal der letzte Biss, der Volltreffer, die Unverschämtheit. Anderseits wirkt die Ratlosigkeit angesichts des Jahrs 2016 auch ehrlich.



Casinotheater Winterthur, bis 5.2. ()