Ein Ort für Lieblingsmomente

Vielleicht reicht schon ein einziger Gang durch die neu eingerichteten Säle im ersten Geschoss. Spätestens beim zweiten aber werden die Besucher erste Lieblingsmomente gefunden haben. Zum Beispiel im Romantikersaal, der den Auftakt bildet für das anschliessende Herzstück, ja Allerheiligste der Sammlung, wo Caspar David Friedrich zu Hause ist, dieser revolutionäre Romantiker, der nicht zu überschätzen ist.

Gleich linker Hand im Auftaktraum das erste Bild, das so in­tensiv den Blick auf sich zieht: «Meeresstudie», eine von Carl Blechens spontan wirkenden, ungemein packenden kleinen Land­schaftsstudien, ein dramatisches Lichterlebnis, eines von vielen, wie sie der Dreissigjährige während seines Italienaufenthaltes 1828/29 immer wieder erfuhr und mit wilder Grandezza zukunftsweisend gestaltete.

Die Bilder sprechen für sich

Man könnte an dem auf Gold und Violett gestimmten Werk hängenbleiben – aber dann verpasste man Ernst Fries oder Johann Martin von Rohden und sein «Aquädukt bei Rom» (1796), eine Art reale Ideallandschaft, gross, vorbildhaft, einer der Hauptakzente in diesem Raum. Zu den Hauptakzenten gehört – neben der schönen Italienerin von Louis Léopold Robert (1822), die als «Mona Lisa der Romantik» gelten darf – auch das «Wetterhorn mit dem Reichenbachtal» (1824) von Joseph Anton Koch, diesem einflussreichen Landschaftsmaler und Meister heroischer Landschaften.

Die Hängung erscheint insgesamt logischer und ist den Kunstwerken gegenüber gerechter.

Koch und Carl Rottmann, der seine Landschaften ebenfalls ins Mythisch-Heroisierende zu überhöhen wusste, flankieren den Durchgang, der den Blick auf die «Kreidefelsen auf Rügen» (1818) freigibt, dieses wahre Herzbild, das vom abgründigen Rand des Lebens hinüber weist in die Ewigkeit. Die «Kreidefelsen», beidseits von je zwei weiteren Werken Friedrichs begleitet, hängen da, wo sie schon immer hingen, andere Werke in diesem Hauptsaal der Romantik haben sich ein wenig verschoben. Vor allem aber ist Philipp Otto Runge mit seinem «Mondaufgang» (um 1808) dazugestossen und nun da, wo er auch hingehört.

Etwas anderes fällt auf: Das Mobiliar ist weg, kein Tisch mehr mit Stühlen drumherum, um sich bei Friedrich & Co. häuslich niederzulassen. Jetzt gehört das Museum Oskar Reinhart ganz den Kunstwerken. Und die, so wird nach der abgeschlossenen Neueinrichtung deutlich, brauchen weder Epochengemütlichkeit noch eine andere Untermalung. Es reichen frisch gestrichene Wände in dezenteren Farben, ein mattes Gelb hier, im Übrigen vor allem leicht variierte zarte Hellblautöne.

Wie schon bei der Neueinrichtung des zweiten Geschosses im vergangenen September gibt es nun keine Stellwände mehr. Die Besucher haben jeweils den ganzen Raum im Blick, was nicht nur das vergleichende Schauen erleichtert, sondern auch das Gewicht einzelner Werkgruppen und von Meisterwerken betont.

Modern und kunsthistorisch

Was 1951 bei der Eröffnung des Museums und noch vor 40 Jahren, als der erste von drei Katalogbänden erschien, gelten mochte – Oskar Reinharts Sammlung als«ein Zeitbild hohen Kunstgeschmacks» –, ist heute anders.

Die Hängung erscheint insgesamt logischer, ist modern, kunsthistorisch, kommt dem Betrachter entgegen und ist den Kunstwerken gegenüber gerechter.

Damit kommen wir auf Lieblingsmomente zurück. Wer könnte sich dem unglaublichen Liebreiz von Anton Graffs junger Frau entziehen, Graff, dessen Werke vom Westflügel in den Ostflügel gewandert sind, die Gesellschaft von Caspar Wolfs Alpenbildern verlassen haben und neu mit Porträts und Figurenbildern besonders von Johann Heinrich Füssli gezeigt werden?

Gleich in der Nähe von Guste Graff hängt das Bildnis ihres Vaters, des Philosophen und Ästhetikers Johann Georg Sulzer. Der berühmte Mann schaut zwar nicht zu ihr, sondern eher in die Ferne der Gedanken; beide Werke aber, das intime wie das repräsentative, sind von ausserordentlicher Qualität und Originalität. Und beide stammen nicht aus Oskar-Reinhart-Beständen, sondern gehören dem Kunstmuseum respektive der Stadt Winterthur; hier finden sie sinnigerweise zusammen.

Unter den 150 im ersten Stock präsentierten Gemälden gibt es gut zwei Dutzend, die von aussen, zumeist aus dem Kunstmuseum, dazukommen. Wie passend und bereichernd das ist, wenn beide Museen so zusammenwachsen, zeigt sich besonders im grossen Landschaftskapitel, das im Westflügel aufgeschlagen wird. Das ­beginnt im Gang mit kleinfor­matigen Werken, darunter zwei überraschend moderne Blicke von Aberli auf den Bielersee und von Uttingen Richtung Thun, und führt über Calame, Diday und Menn in den Prachtsaal mit Caspar Wolf, diesen einzigartigen Hochgebirgsmaler zwischen Aufklärung und Romantik. Keiner malt Eisgrün schöner als er.

Auch in Jacques-Laurent Agasse könnte man sich in dieser Neuhängung so richtig verlieben. Im Zweiklang mit seinem Zeitgenossen Wolfgang-Adam Töpffer, ein Genfer wie er, treten seine male­rischen Qualitäten, der koloristische Feinsinn etwa, klar zutage.

Neue Grosszügigkeit

Fest steht schon lange: Das Museum Oskar Reinhart ist ein Haus mit bedeutenden Werken, die in der Schweiz so nur hier zu haben sind. Die Neueinrichtung der Sammlung durch Dieter Schwarz, Andrea Lutz und David Schmidhauser unterstreicht das – grosszügig, da und dort auf ein Werk verzichtend, um das Vorhandene umso besser zur Wirkung zu bringen. Das müssten die Besucher eigentlich zu schätzen wissen.

(Der Landbote)