Ein Start mit Pauken, Trompetenund präsidialen Witzen

Was gehört zu einem guten Start ins neue Jahr? Die Brass Band Winterthur lieferte am Neujahrskonzert im Theater Winterthur gleich mehrere Antworten. Zum einen ist da der Anlass, an dem sich Freunde und Bekannte im Foyer vor dem Konzert treffen und anstossen. Zum anderen die Ansprache des Winterthurer Stadtpräsidenten Michael Künzle. Und drittens die erfrischende musikalische Darbietung der Blechmusik-Formation, die zu den jüngsten in Winterthur gehört, obwohl ihre Wurzeln bis 1896 zurückgehen.Bereits der Stadtposaunenchor, der ebenfalls nur mit Blasblechinstrumenten musiziert hatte, spielte jeweils am Silvester vor und nach dem 12-Uhr-Glockenschlag ein Ständchen zum Neujahr. Die Bläser standen bis zur Jahrtausendwende auf dem Turm der Stadtkirche. Dann löste das Abbrennen von Feuerwerk die Klänge des Posaunenchors ab und die Musiktruppe löste sich nach und nach auf. Aus den verbleibenden Mitgliedern entstand 2000 unter der Leitung von Christoph Edelmann die Brass Band Winterthur. Und diese hat im Theater Winterthur einen neuen Brauch: Mit Pauken und Trompetenschall läuten sie dort das neue Jahr ein.

Prominenter Gastspieler

2017 startete die Brass Band mit einer musikalischen Kreuzfahrt: Mit «Star Wars» begann das Konzert in der Wüste von Tunesien, wo die Film-Saga gedreht wurde, führte mit Tschaikowskys «Cappriccio Italien» übers Mittelmeer nach Italien und anschliessend nach mit«Barcelona» von Freddie Mercury nach Spanien.

Während sich die 34 Musikerinnen und Musiker bei der bekannten «Star-Wars»-Melodie rhythmisch noch etwas finden mussten, meisterten sie die anspruchsvollen rhythmischen Tempowechsel bei George Bizets «Carmen» bestens. Und auch stilistisch beherrscht die Formation viele Genres: Mit der Polka «Feuerfest» von Josef Strauss, «My Fair Lady» von Frederick Loewe und dem James-Bond-Titelsong «Casino Royale» gestaltete sich das Konzert kurzweilig und unterhaltsam. Zudem bereicherte ein prominenter Brass-Band-Star mit einem Soli die Zugabe: Paul Duffy von der renommierten Black Dyke Band unterstützte die Formation als Gastmusiker.

Die letzte Neujahrsansprache

Die Brass Band versprühte bei ihrem Konzert viel Charme, in den man sich durchaus verlieben konnte. Das Herz des Stadtpräsidenten hat die Formation jedenfalls gewonnen, wie Michael Künzle an seiner Neujahrssprachen verriet. Verliebt ist Künzle aber nicht nur in die Brass Band, sondern auch in Winterthur – und natürlich in seine Frau.

Die Liebe zum Ort und dem Geschehen in der Stadt brachte er in einem mit Witzen angereicherten Jahresrückblick zum Ausdruck. So bat er beispielsweise das Publikum im Saal still zu sein: «Hören Sie es?», fragte Künzle. «Es ist still. Es gibt keine Muezzin-Rufe. Wir haben den Dschihadismus im Griff.»

Dann leitete von der weihnachtlichen Wärme zur Wärmering-Affäre über, erzählte stolz von den zwei neuen Plätzen am Bahnhof mit den geistreichen Namen, bei denen bisher noch keine freischaffende Künstler am Werk waren. Künzle listete die besten Sportergebnisse des Jahres auf und erklärte, weshalb die Spiele des FC Winterthur bei Niederlagen nur noch im Nebel ausgetragen werden. Und er bot auch einen Ausblick auf das Jahr 2017: «Wählen Sie bitte die richtige Person am 12. Februar», sagte er zum Publikum im Hinblick auf die Stadtrats-Ersatzwahlen.

Er bat die Gäste aber auch, der Brass Band weiterhin treu zu bleiben. Dies aus zwei Gründen: Einerseits kostete der Anlass dieses Jahr erstmals 25 Franken Eintritt. Andererseits verabschiedete sich Künzle nach zehn Jahren mit dieser Ansprache als Neujahrs-Redner der Brass Band Winterthur. (Landbote)