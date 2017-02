Ein beseelter Auftritt

«Ring Them Bells» und «Man Of Constant Sorrow»: Es könnte für eine unerfahrene Musikerin durchaus ein Wagnis sein, ein Konzert mit einem Bob-Dylan-Song zu beginnen, gefolgt von einem Folk-Klassiker. Martina Linn eröffnete damit am Donnerstag ihren Auftritt im Rahmen der Reihe «Kulturkoller» im Waaghaus. Doch die 25-Jährige und ihre vierköpfige Begleitband verstanden es, Eigenes und Fremdes zu einem kompakten Soundteppich zu verweben. Spätestens mit den Eigenkreationen «Down To The City», «Pocket Of Feelings» oder «Mary Anne» hatte das Publikum das Gefühl, Martina Linns Songs gäbe es schon seit einer halben Ewigkeit und müssten sich vor den Vorbildern keineswegs verstecken. Sie bestanden problemlos neben Neil Youngs «Old Man» oder Bruce Springsteens «Tougher Than The Rest». Lieder, die Linn bereits live auf SRF 3 gesungen hatte.Obwohl die Gruppe in dieser Besetzung erst seit kurzem zusammen musiziert, klang sie erstaunlich harmonisch. Bidu Rüegseggers unaufdringliches, aber effektives Bassspiel ergänzte sich perfekt mit Richard Spooners Schlagzeug. Beide lieferten ein starkes Grundgerüst, in welchem sich Gitarrist Marco Jencarelli mit seinen bluesigen Licks sowie die Stimmen von Alessandra Maurer, Linn und Rüegsegger bestens entfalten konnten.

Musik ohne Show

Der jazzige Unterton von Martina Linns zwei CDs «She’s Gone» und «Pocket Of Feelings» wich live einer eher rockigen, bluesig betonten Note. Folk und Country, weitere Elemente auf den Tonträgern der Ober-Engadinerin, blieben glücklicherweise auch in der Live-Version erhalten. Dominierten zwischendurch für einmal die Gesangsharmonien, erhielten eine Handvoll Lieder ein Gospel-Element, das viel Wärme und Geborgenheit ausstrahlte. Es war, als hörte das Publikum über dem Dach des Waaghaus-Saales die Englein jubillieren.

Showelemente erlebte das zahlreich erschienene Publikum keine. Linn, die mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt in Luzern hat, wollte als Musikerin und Geschichtenerzählerin brillieren. Das tat sie denn auch; je länger das Konzert dauerte, desto bravouröser und entspannter. Ihre stupende Gesangs- und Spieltechnik integrierte sie in ihre Songs, die Herz und Seele haben und einen langen Atem. Wer weiss: vielleicht erfüllt sich ihr Traum, am Jazz-Festival Montreux aufzutreten. Das Talent dazu hat sie durchaus, was sie in der Marktgasse zwei Stunden lang unter Beweis stellte. Anna Känzig, Lea Lu und Co. haben Konkurrenz bekommen. (Der Landbote)