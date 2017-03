Eine Kuratorin für das Oxyd

Das Lieblingswort im Oxyd-Team ist «Wandel». Es bringt die Erfolgsgeschichte des über zwanzigjährigen Kunstortes in der Nachbarschaft des Wülflinger Bahnhofs auf den Punkt. Zur jüngsten Entwicklung gehört, dass das Ausstellungsprogramm erstmals von einer bezahlten Kuratorin verantwortet wird.Daniela Hardmeier, 1971 in Chur geboren, Kunsthistorikerin, mit Mann und zwei Kindern in Zürich lebend, ist vom Oxyd-Vorstand mit einem 40-Prozent-Pensum angestellt worden. Bis zu dieser Premiere wurden die Oxyd-Ausstellungen zwar ehrenamtlich kuratiert, aber sehr professionell eingerichtet. Bis sich Peter Killer vor zwei Jahren selbst pensionierte, sorgte der legendäre Museumsmann für Profil. Der Kunsthistoriker Gérard Piniel und der Alleskönner Peter Grüter setzten mit ihren Projekten eigene Akzente. Diese Oxyd-Ära ist passé.

Fokus auf mittlere Generation

Ermöglicht wurde die neue Stelle dank den Beitragserhöhungen der Stadt Winterthur und des Kantons Zürich. Mit Hardmeier wird ein neues Oxyd-Kapitel aufgeschlagen, aber keine Revolution angekündigt. «Das würde nicht zu mir passen», sagt Hardmeier, auf ihr künftiges Programm angesprochen: «Aber ich werde eigene Schwerpunkte setzen, auch mit Kunstschaffenden, die bereits einen Namen haben, jedoch in der Region noch nicht bekannt sind. Da gibt es ein sehr spannendes Feld, insbesondere bei der mittleren Generation, die nicht mehr vom Jugend-Hype profitiert.»

Die seit 2014 freischaffende Kunsthistorikerin war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bündner Kunstmuseum Chur und im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen. Zwischen 2009 und 2013 wirkte sie als leitende Kuratorin im Kunstzeughaus Rapperswil-Jona. Als Gastkuratorin ist sie auch im Kunsthaus Zürich tätig, derzeit mitten in den Vorbereitungen einer Ausstellung über neapolitanische Populärkunst.

Kunst darf anecken

Doch Ausstellen im «eigenen» Haus ist etwas ganz Besonderes. «Ich freue mich sehr auf die vielfältigen und schönen Räume im Oxyd», sagt Hardmeier. «Sie sind für mich ein Experimentierfeld, wo es auch Platz für Kunst hat, die aneckt und zu Diskussionen anregt», ist sie überzeugt. Vom Oxyd-Vorstand hat sie bezüglich Programm freie Hand erhalten, aber grundsätzlich wird das Oxyd eine Plattform für Schweizerkunst mit regionalen Schwerpunkten bleiben und alle Generationen einschliessen. Auf ihre Beziehung zur Kunst angesprochen, antwortet sie: «Die Werke müssen mich herausfordern und zur Auseinandersetzung anregen. Dies geschieht über das Auge und den Intellekt. Wenn sie keine Fragen aufwerfen und nicht irritieren, wird es schwierig für mich.»

Vier Ausstellungen geplant

Den Auftakt zum Jahresprogramm, das vier Ausstellungen umfasst, macht Filib Schürmann mit einer Einzelausstellung, die am Samstag eröffnet wurde. «Der in Zürich lebende Künstler steckt mitten in einer vielversprechenden Entwicklung. Es ist daher ein guter Zeitpunkt, seine Arbeiten erstmals in einem grösseren Rahmen zu zeigen», begründet Hardmeier ihre Wahl.

Mitte Mai folgt eine Gruppenausstellung mit Tine Edel, Elisabeth Nembrini, Annette Pfister, Bruno Steiner, Herbert Weber und Bignia Wehrli. Sie vereint Kunstschaffende, die sich experimentell verhalten und dabei unter anderem das Medium der Fotografie und der Projektion auf unterschiedliche Weise interpretieren. Anfangs September stehen Theres Wey, Thomas Rutherfoord und Michael Etzensberger auf der Affiche. In diesem Winterthurer Generationenmix werden Malerei und Fotoinstallation miteinander konfrontiert. Der Schlussakkord ist noch in Vorbereitung.

Kein Zweifel: Hardmeier will das Publikum nicht mit einem oberflächlichen Spektakel in die Peripherie locken. Was sich in den Namen andeutet, ist ein Wandel, der neugierig macht und eine kuratorische Haltung verrät, bei der das Experimentelle einen hohen Stellenwert hat und dem Risiko, mithin dem Scheitern auch Platz eingeräumt wird. «Wenn Kunst zur ‘comfort zone’ wird, verliere ich das Interesse», gesteht Hardmeier. «Die Kunst, die ich zeige, ist auch für mich eine Herausforderung.»

