Einfühlsam und schmissig –der Nachwuchs ist gut unterwegs

Das Theater Winterthur kann den jungen Tänzerinnen und Tänzern des Junior-Balletts mehr Bühnenproben bieten, als im Opernhaus möglich sind. Diese sind wichtig für Rollenstudium und Mitarbeit am Schaffensprozess, gerade bei neuen Werken. Dass sich das Ergebnis der intensiven Arbeit sehen lassen kann, hat die Premiere vom Dienstag gezeigt. Der Nachwuchs bringt die Tanzsprachen von vier Choreographen überzeugend zur Geltung.Mit ungewohntem Körpereinsatz, geballter Energie und innerer Gespanntheit konfrontieren die jungen Tänzerinnen und Tänzer das Publikum in der Uraufführung von Benoît Favres «Disrupted». Die Choreografie mit der gleichzeitig entstandenen, düsteren Komposition von Joel Gilardini beeindruckt mit eigenem Rhythmus und einem Fluss, der von Impulsen aus dem Torso angetrieben wird. Favre entwickelt hier seine eigenständige Tanzsprache konsequent weiter und überzeugt in seinem ersten Werk für ein grösseres Ensemble auch durch den Kontrast zwischen Einzelszenen und kleinen Gruppen.

Geballte Energie

Bewegliche Metallrahmen strukturieren den Bühnenraum, verschaffen den Bewegungen freie Entfaltung oder engen sie ein, versetzen eine Aktion ins Zentrum oder drängen sie ins Abseits. Das Junior-Ballett tanzt das ungewöhnliche Werk mit spürbarem Einsatz und guter Körperbeherrschung. Und es gelingt ihm, die besondere Atmosphäre auf das Publikum zu übertragen – ein Erlebnis, das nachhallt.

Vom reinen Tanz handelt das Eröffnungsstück, «Un ballo» von Altmeister Ji?í Kylián, 1991 für die Nachwuchstruppe des Nederlands Dans Theater geschaffen. Mit Ausschnitten aus Maurice Ravels «Le Tombeau de Couperin» und «Pavane pour une infante défunte» erinnert die Musik an barocken Tanz. Die Choreografie beginnt mit Paartänzen, die Beziehungen abbilden; parallele Bewegungsfolgen wechseln fliessend mit Hebefiguren und Drehungen. Dieses Muster wird im unisono geführten Gruppentanz mit sechs Paaren wiederholt und erweitert. Das feinsinnige Werk wurde hier einfühlsam einstudiert, die Interpretation wirkt stilsicher und differenziert.

Technisch schwierig, aber eher konventionell ist Filipe Portugals «Behind the Mirror», ein Pas de deux zum langsamen Satz des ersten Klavierkonzerts von Dmitri Schostakovitsch, ebenfalls eine Uraufführung. Eine eigenwillige, emotional dominante Frau steht hier im Zentrum; der Mann ist zuerst damit beschäftigt, auf sie zu reagieren, aber dann gewinnt er ein selbständiges Profil, sodass im virtuos gemeisterten Paartanz ein dramatischer Konflikt sichtbar wird.

Mitreissende Persiflage

«Maraschino Cherries» von Cayetano Soto aus dem Jahr 2014 schliesslich ist eine schmissige Show zum ersten Satz der neunten Sinfonie von Beethoven, Filmmusik aus «Der Dritte Mann», einem Chanson von Charles Aznavour und einem mexikanischen Bolero. Auch die Tänzer tragen hier Röcke – zu nacktem Oberkörper – und lassen wie die Tänzerinnen die Röcke wippen und sausen und stürzen sich mit schnellen Bewegungen übermütig in eine mitreissende Persiflage von Geschlechterrollen und Tanzfomen.



Weitere Vorstellungen im Theater Winterthur: Freitag 19.30 Uhr, Sonntag 14.30 Uhr. Ferner am 22./23.6. im Opernhaus Zürich. (Landbote)