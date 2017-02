Farbe, Licht und Geometrie, glücklich verbunden

Wenn man vor den Bildern von Antonio Calderara (1903-1978) steht, ist man spontan beglückt, ganz besonders vor den kleinen Täfelchen aus dünnem Karton. Eigentlich ist auf den ersten Blick gar nicht viel zu sehen: Meist hellfarbene Flächen, vertikale und horizontale Streifen, am Rande oder in der Mitte gesetzt, die Farben mehr ein Hauch und schattenlos. Doch das Augenglück hält an, vertieft sich und wird intensiver mit jedem weiteren Blick, der das diffuse Licht wahrnimmt, das aus den feinen Farbschichten aus der Tiefe zu dringen scheint. Bis zu vierzig solche Sedimente aus Ölfarbe hat Calderara abgelagert, sagt Simona Ciuccio, die Kuratorin der Ausstellung. Mit feinem Schleifpapier habe der Künstler den trockenen Farbfilm bearbeitet. Den Effekt dieser altmeisterlichen Technik erlebt man als mildes Scheinen, so als würde die Sonne durch den dichten Nebel diffundieren.

Autodidakt

Mag diese knappe Beschreibung das Wesen dieses Oeuvres berühren, sie verfehlt indes seine Entwicklung. Wie es auch nicht korrekt wäre, die Winterthurer Selektion als einen gültigen Überblick über das in Vergessenheit geratene Werk zu werten. Anders als im Kantonalen Museum in Lugano, wo bis im Januar Calderara in einer umfangreichen und ausbalancierten Retrospektive gefeiert wurde, favorisiert Winterthur jene Phasen in seinem Schaffen, wo die Gegenständlichkeit mehr und mehr sich auflöst und am Schluss ganz zu verschwinden scheint.

Die Entwicklung vor 1950 wird in Winterthur in den beiden Kabinetten in Kleinformaten punktuell resümiert. Stadtansichten, Landschaften und die weibliche Figur – vielfach in stark abstrahierter und stilisierter Form – interessierten Calderara in seinen Anfängen. Nur andeutungsweise lassen sich die strengen und einsamen Exerzitien des Autodidakten nachvollziehen, der nach dem Willen des Vaters Ingenieur hätte werden sollen.

In seiner Auseinandersetzung mit Figur, Raum, Komposition, Farbe und Licht faszinierten ihn etwa Werke der Mailänder Künstlergruppe Novecento, auch beim Renaissance-Künstler Piero della Francesca oder dem Pointillisten Georges Seurat machte er Halt. Beim einen Meister eignete er sich eine Vertrautheit für menschliche Proportion und Komposition an, beim anderen schaute er sich die Technik ab, wie Licht auf der Leinwand als vibrierendes Phänomen mit Farbe simuliert werden kann. Und noch eines muss ihm imponiert haben: die drallen Frauen, die er wie Statuen in der Landschaft inthronisiert und in monumentalen Formaten ausgeführt hat.

Wie Vulkanausbrüche

Dieser Spannungsbogen fehlt der Winterthurer Ausstellung. Dafür hat sie andere, vielleicht sogar schönere Qualitäten, indem Simona Cuccio, einer lockeren Chronologie folgend, das allmähliche Verschwinden der geschauten Realität in einer inspirierten Hängung rekonstruiert und dabei den Weg Calderaras zu einer ganz eigenständigen Position nachvollziehbar macht. Die illusionistischen Körpervolumina und die Stadt- wie auch die Landschaftsräume mit ihren realen Referenzen weichen, mit ihnen die gekrümmte Linie; abstrakte geometrische Flächen und Streifen bestimmen fortan das kompositorische Gefüge.

Die Reduktion auf die Vertikale und Horizontale soll durch Mondrians Werk inspiriert sein, wobei bei Calderara durchaus auch feinste Anspielungen auf Meer und Himmel präsent bleiben. Neben der luminösen helltonigen Farbskala überraschen indes im grossen Saal Bilder, bei denen das Rot und Orange geradezu glüht und so stark in den Raum strahlt, dass eine Stellwand dagegenhält. Solche Einzelbilder wirken wie Vulkanausbrüche in einer sonst ruhigen Landschaft.

Hommage an Albers

Calderaras Werk entwickelte sich vor dem Krieg in der (geschützten) Häuslichkeit seiner kleinen Familien, deren Lebensraum die Lombardei war, insbesondere das Gebiet um den Ortasee. Erst nach dem Krieg, in den 1950er- und 1960er Jahre, als er sich seines Weges immer sicherer war, suchte er in der regen Mailänder Kunstszene den Kontakt zu Exponenten der Avantgarde wie Lucio Fontana und Piero Manzoni. Ihre kunsttheoretischen Anliegen, die auf einen Nullpunkt hinstrebten und ebenso die Unendlichkeit im Programm hatten, deckten sich mit dem das Absolute anstrebenden Wirken Calderaras. Ganz im Einklang mit der damaligen Zeitgeistigkeit formulierte er das Paradox, dass «das Nichts das das Ganze ist».

Seine Malpraxis erzählt freilich eine andere Geschichte. Die Beziehungen zwischen Farbtönen, Proportionen, Fläche und Raum schliessen ein, interagieren und grenzen nicht aus. Nicht ohne Grund hat er dem verehrten Josef Albers zu dessen Todestag eine Hommage gemalt.

Privatsammlungen als Fundus

Allmählich stiessen Calderaras Arbeiten auch ausserhalb Italiens auf Interesse. Nach Deutschland und in die Schweiz wurde er zu Ausstellungen eingeladen, so auch in die von Max Bill organisierte Übersichtsausstellung zur Konkreten Kunst im Zürcher Helmhaus. Wie sich Calderaras feines Farbtonregister im Kontext der rationalen Geometrie und der schmetternden Farbigkeit der Konkreten behauptete, lässt sich nicht sagen. Aus der Distanz betrachtet, war er wohl ein Fremder in diesem Umfeld und eher zur Zero-Kunst gehörend. Ganz gewiss aber war er ein Eigenständiger.

Das rückt der von Ciuccio ausgesteckte Höhenweg, der von einem Gipfel zum nächsten führt, eindrücklich ins Bewusstsein. Die Kuratorin hatte das Glück, aus einem reichen Fundus verschiedener Privatsammlungen in der Schweiz und Deutschland auswählen zu können. Einige Werke wurden dem Kunstmuseum schon geschenkt oder versprochen: Calderaras sublime Form des italienischen Minimalismus stellt in der Nachbarschaft der amerikanischen Sammlung des Kunstmuseums eine grossartige Bereicherung dar.



Kunstmuseum Winterthur, bis 30. April. Katalogvernissage: 1. April, 15 Uhr, mit Ausstellungsrundgang. (Der Landbote)