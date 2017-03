Fernsehen macht dumm . . .

Falls es stimmt, was die Leserforschung herausgefunden haben will, dass wir vor allem zur Zeitung greifen, um Recht zu behalten, dann trifft das Blasenargument, das seit den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA gern gegen die Social Media ins Feld geführt wird, auch auf die herkömmlichen Medien zu. Ein Beispiel dafür könnte dieser Text sein: Wer sich vom Titel zum Weiterlesen verführen lässt, teilt mit einiger Wahrscheinlichkeit die darin zum Ausdruck gebrachte Ansicht und hofft jetzt wohl auf neue Munition, die sein Urteil bestätigt.Ronald Reagan sei dank der Unterstützung der Mafia US-Präsident geworden: Diese steile These versprach der Dokumentarfilm «Ronald Reagan – ein massgeschneiderter Präsident», der am Sonntagabend auf Arte lief, zu untermauern. Dabei stützte er sich im Wesentlichen auf das bereits 1986 veröffentlichte Buch «Dark Victory: Ronald Reagan, MCA, and the Mob» des Journalisten Dan Moldea. Der Anlass ist klar: Der Film von Julia und Clara Kuperberg wurde 2015 gedreht, als dieUS-Wahlen noch bevorstanden. ­Moldea, der darin ausführlich zu Wort kommt, sagt am Ende, gerade jetzt, angesichts des Kandidaten Trump, sei es nötig, sein Buch zu lesen.

War in den gut dreissig Jahren seit Erscheinen des Buches nichts Neues ans Licht gekommen, das seine Sichtweise bestätigt oder widerlegt hätte? Das wäre eigentlich erstaunlich bei einer so aufwühlenden These. Allerdings konnte sich schon Moldea nicht auf neue Fakten stützen. Er hatte in seinem Buch bereits mehr oder weniger Be­kanntes neu zusammengestellt. Diese Quellenlage wird vomFilm natürlich nicht offen diskutiert. Wie fast immer im Fernsehen geht die Story vor; seinen Ruf, ein Unterhaltungsmedium zu sein, trägt es zu Recht. Um eine kritische Einschätzung des Buches zu erhalten, muss man auf Besprechungen zurückgreifen, die da­mals in der «Los Angeles Times» und der «New York Review of Books» erschienen sind; sie sind online kostenlos zugänglich.

Es lässt sich nicht ausschliessen, dass Reagan von der Mafia profitiert hat. Beweise dafür gibt es keine. Und die These, die Mafia habe ihn systematisch zum Prä­sidenten aufgebaut, erinnert von der Machart her an eine Verschwörungstheorie. Mit dem Unterschied, dass sich solche Konstrukte meist direkt auf ein Ereignis – die Mondlandung, «9/11» – beziehen und wenigstens eine Reihe von merkwürdigen Indizien miteinander verknüpfen, die zum Ereignis geführt haben sollen. Im 53-minütigen Film über Reagan hingegen wird viel altes Filmmaterial aufgefahren; die Zeit der Präsidentschaft wird erst in den letzten zehn Minuten kurz gestreift.

Viel mehr Aufmerksamkeit verwenden die Filmautorinnen auf Reagans wenig glamouröse Karriere als Schauspieler, seine Moderation der biederen Fernsehshow «General Electric Theater» und vor allem auf seine Tätigkeit als Präsident einer ­einflussreichen Schauspielergewerkschaft in den 1940er- und 1950er-Jahren. Reagan soll da­mals in Wirklichkeit in den Diensten der Gegenseite, der Firma MCA gestanden haben, die damals und für lange Zeit die mächtigste Künstleragentur Hollywoods war.

Zum Dank dafür habe dessen Chef Lew Wasserman Reagan in den folgenden Jahren, in denen er immer wieder einmal knapp bei Kasse war, mit Geld und Jobs unterstützt; Wasserman werden Verbindungen zur Chicagoer Mafia nachgesagt. Dieser Support habe es Reagan schliesslich ermöglicht, 1966 Gouverneur von Kalifornien und 1980 US-Präsident zu werden. Bereits nach 1966 bricht indes die Kette der ernst zu nehmenden Indizien unvermittelt ab. Wer aufgrund der Ankündigung im Programm dachte, er würde nun etwas über die Art von Reagans Wahlkampffinanzierung erfahren, wurde enttäuscht. Der Wahlkampf kommt im Film gar nicht vor.

An die Stelle der Argumente tritt die Macht der Bilder. Rea-gan als Präsident erscheint, wie zuvor schon die MCA-Chefs, denunziatorisch in Slow-Motion und mit bedrohlicher Sound­kulisse: vordergründig ein biederer Strahlemann, in Wirklichkeit korrupt bis auf die Knochen.

Der hatte in jeder Lebenslage nur seinen Vorteil im Auge: Damit verkörpert Reagan geradewegs die dunkle Rückseite des amerikanischen Wegs zum Er­folg. Macht, Mafia und Showbusiness: Für Medienkonsumenten ist das ein attraktives Bild. Das Fernsehen ist kein Reflexionsmedium. Man kann aber das Gesehene gezielt mit Lektüre abfedern und damit sein Hirn aus dem hypnotischen Tiefschlaf wecken, in den es von der sug­gestiven Bildsprache versetzt wurde. (Der Landbote)