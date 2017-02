Freier Eintritt ins Fotozentrum

Ab sofort erhalten die Besucher des Fotomuseum Winterthur und der Fotostiftung Schweiz jeden Mittwochabend von 17–20 Uhr freien Eintritt in alle Ausstellungen. Dieses Angebot soll einerseits ein breiteres Publikum nach Winterthur locken und so Begeisterung für die Inhalte der beiden Institutionen auslösen, mit dem Ziel, das Stammpublikum zu erweitern, teilt das Fotomuseum mit. «Andererseits geben wir so auch Familien die Möglichkeit, kostenlos ein vielseitiges kulturelles Angebot zu nutzen», heisst es in der Mitteilung weiter. Nebst den Museumsräumlichkeiten bietet auch das Museumsbistro George längere Öffnungszeiten an. Neu ist das Bistro bis 22 Uhr geöffnet. In Zukunft sind in diesem Rahmen auch Spezialanlässe geplant, welche zu gegebener Zeit auf der Bistro-Website sowie unseren Social-Media-Kanälen kommuniziert werden.