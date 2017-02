Freundliche Dämonen

In sich gekehrt absolvieren sie auf der Bühne ihren Part, die fünf jungen Herren der Berliner Band mit dem ausgefallenen Namen Onom Agemo & The Disco Jumpers, dazu wippen sie leicht hin und her, und die Melodien, die Bandleader Johannes Schleiermacher mit seinem Saxofon am Anfang eines Tracks ins rhythmische System einspeist, könnten auch von einer Marching Band stammen.

Mit der Zeit entwickeln die repetitiven Strukturen eine trance-artige Stimmung, die euphorisierend wirkt. Dazu tragen Schleiermachers auf dem einfachen Grundmaterial aufbauenden Improvisationen ebenso bei wie die psychedelischen Spielereien von Jörg Hochapfel auf dem Synthesizer.

Verspielte Mischung

Minimal Music, Funk, Rock, Jazz und Afro-Beats verbinden sich zu einer verspielten Mischung - letztere stammen nicht aus einem Berliner Afro-Workshop, die Musiker haben sie sich in Marokko angeeignet, wo sie 2014 zusammen mit einheimischen Musikern Teile ihres ersten Albums “Cranes and Carpets” aufnahmen.

Das zweite Album trägt den passenden Namen “Liquid Love” und enthält unter anderem das von Musik aus Mali beeinflusste Stück “Kurifuna” und die vierteilige Suite “Somebody”. In allen sechs Tracks werden die repetitiven Grundmuster variiert. Sie erfreuen Luft- und Erdgeister gleichermassen, auch eine heilsame Wirkung ist nicht ausgeschlossen: Das über acht Minuten lange, ritual-artige “Opus” soll in der Lage sein, die inneren Dämonen zu befrieden.

Freitag, 10.2., 22 Uhr, Kraftfeld, Lagerplatz. CD: Liquid Love (Agogo Records). (Der Landbote)