Für das Publikum von morgen

Die Jugend wird umworben, auch von den Kulturinstitutionen. Das Musikkollegium Winterthur, privat organisierter Verein und grösster kultureller Subventionsempfänger der Stadt, hat seit 2007 einen Jugendbeauftragten. Seit 2009 ist Matthijs Bunschoten (Bild) dafür verantwortlich; der Bratschist ist seit 1988 Mitglied des Musikkollegiums.Im Moment läuft mit dem «Drachencamping», der dritten von Kindern und Jugendlichen komponierten und gespielten Oper, ein Grossprojekt.

Diesmal sind 250 Kinder aus dem Schulhaus Eichliacker und dem Kindergarten Strittacker in Töss daran beteiligt; die Proben, zweimal pro Woche, laufen seit Oktober und bedeuten für die Schule eine logistische und zeitliche Herausforderung. Die Musik stammt von 13 Schülerinnen und Schülern aus Kompositionsklassen in Zürich und Winterthur im Alter von 9 bis 20 Jahren.

Am Ende stehen drei Aufführungen im Mai, für einmal nicht im Theater, sondern im Stadthaus, wobei das Orchester in das Spiel integriert wird. Aber ebenso wichtig findet Bunschoten den ganzen Prozess: Der Weg sei das Ziel. Denn natürlich geht es nicht ohne Anleitung. Das Libretto etwa, das vor kurzem fertig geworden ist und an dem 25 Kinder mitgearbeitet haben, durfte nicht zu lange sein, auch beim Komponieren sind nicht alle Ideen umsetzbar; die Orchestrierung besorgte in der Regel Kompositionslehrer Andreas Nick.

Einblick in die Orchesterarbeit

Am Freitag ist die erste öffent­liche «Leseprobe»: Dann tasten sich die Orchestermusiker an das Werk heran, und seine Schöpfer erleben zum ersten Mal, wie das, was sie geschaffen haben, klingt, wenn es von einem ganzen Orchester gespielt wird.

Die Jugendarbeit soll gemäss Bunschoten «nicht allzu pädagogisch daherkommen, sondern in erster Linie einen Einblick in die Orchesterarbeit geben». Diesem Ziel dienen – neben den vierFamilienkonzerten pro Jahr, an denen regelmässig Kinder und Jugendliche mitwirken – vor allem die Angebote für Schulklassen. Sie sind stufenspezifisch ausgerichtet, von der musikalischen Märchenstunde für Kindergartenkinder bis hin zum «Orchesterlabor» für Mittelschulen, insgesamt acht Formate, darunter «Orchester hautnah» – die Kinder sitzen mitten im Orchester – und «Meet the Orchestra», wo alle Fragen rund um ein klassisches Orchester erklärt werden.

«Klassische Musik ist nicht elitär, sondern ein Handwerk.»



Matthijs Bunschoten, Jugendbeauftragter und Bratschist

Ab nächster Saison neu im Angebot sind öffentliche Generalproben. Rund 35 000 Kinder hätten seit 2009 mitgewirkt, im Schnitt 5000 pro Jahr, sagt Stéphanie Stamm (Bild), die beim Musikkollegium für Kommunikation, Marketing und Jugendarbeit zuständig ist. Wer bei der Oper mitkomponieren darf, steht schon ein wenig im Rampenlicht, es könnte der Beginn einer Karriere sein. Joanna Lohmann, Jahrgang 2001, zum Beispiel hat bereits für die Jugendoper «Das verbotene Land» und das Open Air im Rychenbergpark vom letzten Jahr ein Stück komponiert. Beim «Drachencamping» wird sie das «Freiheitslied» singen, das sie komponiert und sogar auch orchestriert hat. «Es gibt Kinder mit grossem Talent, die wollen wir fördern und einem breiten Publikum zeigen. Die professionelle Unterstützung des Orchesters sorgt dafür, dass ihr Können im richtigen Licht erscheint.»

Durchschnittsalter 70

Ganz allgemein stehen aber bei der Jugendarbeit nicht angehende Berufsmusiker im Zentrum – daran besteht kein Mangel –, sondern die Zukunft des Publikums. Das Durchschnittsalter der Vereinsmitglieder des Musikkollegiums liegt laut Stamm bei rund 70 Jahren. Bunschoten formuliert es so: «Die Daseinsberechtigung für klassische Orchester ist heute nicht mehr selbstverständlich gegeben.» Mit Jugendarbeit allein lässt sich das Ruder zwar nicht herumdrehen. Aber die Erlebnisse in der Begegnung mit der Musik, den Musikern und Instrumenten wirken sich nachhaltig aus, davon ist Bunschoten überzeugt.

Man könne dabei die Erfahrung machen, dass ein Orchester «überhaupt nicht elitär» sei: Die Beseitigung dieses Vorurteils betrachtet er überhaupt als einen wesentlichen Teil seines Jobs. «Klassische Musik ist ein Handwerk», sagt Bunschoten. Das gelte es zu vermitteln. Vollends ins Schwärmen kommt er beim «neurologischen Phänomen», dass aus ganz verschiedenenMusikern mit einem Mal so etwas wie ein Schwarm entstehe, in dem alle gleich «getaktet» seien.

Für die Schulen sind bisher alle Angebote kostenlos. Auf 60 000 bis 70 000 Franken pro Jahr beziffert Stamm die Kosten der Jugendarbeit des Musikkollegiums; rund 30 000 Franken können über Stiftungen finanziert werden. Darin nicht enthalten sind die Orchesterdienste; der Subventionsvertrag mit der Stadt verpflichtet das Orchester, Jugendarbeit zu leisten, ohne An­gaben zum Pensum zu machen.

Auch das Orchester lernt

Obwohl ihre Werke teilweise gut dafür geeignet wären, weil hier einzelne Instrumente und Klangfarben weit mehr herausstechen als etwa bei einer Brahms-Sinfonie, spielt neue Musik in derJugendarbeit keine grosse Rolle. Bunschoten, der 20 Jahre lang Mitglied im auf neue Musik spezialisierten Ensemble TaG war, sagt: «Kindgerechte Musik ist farbige Musik.» Viele Musiker und auch die Mehrheit des Publikums bevorzugten indessen den Mainstream.

Damit Formate wie «Orchester hautnah», bei dem Kinder neben den Musikern sitzen, möglich wurden, habe auch das Orchester einen Lernprozess durchlaufen müssen, sagt Bunschoten. Denn die klare Trennung in Orchester und Publikum, die normalerweise herrscht, bietet den Musikern Sicherheit. Und das ist, wie oft, auch die Sicherheit der festen Gewohnheit. «Jetzt freuen sie sich meistens auf die Kinder», sagt Stamm. «Ein Hit bei den Schulklassen wurde das Format ‹Sing mit›, wo Musiker auch etwas vorspielen.» (Der Landbote)