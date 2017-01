«Für heute wird es halten»

Die ersten Seiten sind eine Herausforderung: Sie enthalten Szenen und Fantasien, die scheinbar nicht zusammenhängen, sie könnten einem Traum entsprungen sein oder einem surrealistischen Schreibseminar, wo die Teilnehmer angehalten sind, nach der Methode der «écriture automatique» ihren spontanen Einfällen nachzugeben. Das literarische Debüt von Michelle Steinbeck fand im letzten Jahr denn auch starke Beachtung und war nominiert für den Deutschen Buchpreis. Wer es aushalten kann, dass nicht alles gleich einen Sinn ergibt, der findet sich alsbald in einem Roadmovie durch eine innere Biografie und eine Familiengeschichte wieder, wo wie in einem Basar an jeder Ecke Unerwartetes auftaucht – Figuren, Andeutungen und Symbole, die den intuitiven Subtext weiterspinnen. Die Hauptrichtung ergibt sich aus dem Besuch bei einer Wahrsagerin. Sie macht der Ich-Erzählerin Loribeth klar, dass sie etwas mit sich herumschleppt, das nicht ihr gehört: Es ist ein Koffer mit einem Kind darin, eine Hinterlassenschaft des verschollenen Vaters. Aus der Suche nach ihm entsteht zumindest in der ersten Hälfte des Buches so etwas wie ein loser Handlungsfaden.

Sprachlich kanalisiert Steinbeck die wuchernden Einfälle, die märchenhafte Züge annehmen und teilweise an Fantasy-Romane erinnern, in der festen Form von Indikativ-Sätzen im Präsens, die wie eine Filmkamera in einer inneren Landschaft herumfährt und ständig neue Einzelheiten in den Blick nimmt.

Beziehungsfrage: ungelöst

Mit zunehmender Dauer wird der Bilderfluss jedoch linearer, zum Beispiel in der pfahlbauerartig über dem Wasser gebauten Künstlerkolonie und auf der Insel, auf der sich der Vater aufhalten soll: «Das Schiff ist aus alten Konservenbüchsen gebastelt, es riecht nach Sardinen und Katzenfutter. Ich stecke den Fahrschein ein, eine vergilbte und mehrfach gefaltete Kino-Eintrittskarte, stelle mich an die Reling und sehe den Hafen immer kleiner werden. (...) Die Wellen schaukeln am Schiff und spritzen mir an die Füsse, ich halte mich am Geländer fest und rüttle daran. Es ist aus rosa Plastik und überhaupt nicht stabil. Für heute wird es halten, murmle ich und klopfe dem Koffer in die Seite. Es kommt keine Antwort. Mein Magen rumort.» Feste Strukturen brauchen nicht über den Tag hinaus tragfähig zu sein; wichtig ist das «Heute», was morgen kommt, wird sich zeigen. Der Appetit ist Loribeths ständiger Begleiter.

Beziehungsfrage: ungelöst, so könnte das Motto über Loribeths Biografie lauten, ein Thema, das im Gespräch mit einem Einhorn erörtert wird. Loribeths Familie gleicht diesbezüglich einem Minenfeld, der Vater hat sich davon gemacht, und wenn sich Loribeth in der «Anstalt» mit ihrer Mutter darüber unterhält, bekommt sie das Verdikt hören: «Du sprichst wie dein Vater.»

In diesem Umfeld tauchen dann auch Beinstümpfe, Würstchen und abgeschnittene Finger auf, handfeste Hinweise auf Konflikte, die Steinbeck nicht psychologisch ausdeutet, sondern in den Fluss der disparaten Handlung integriert, die immer weiter gehen könnte.

Michelle Steinbeck wurde 1990 in Lenzburg geboren, hat in Biel literarisches Schreiben studiert und lebt heute in Basel und Zürich. Sie arbeitet auch als Redaktorin und Festivalveranstalterin und ist Co-Kuratorin von Babelsprech für junge deutschsprachige Lyrik.



Michelle Steinbeck: Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch. Roman. Lenos-Verlag, Basel 2016. 153 Seiten, Fr. 24.-. (Der Landbote)