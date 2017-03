Hassverbrechen oder Bubenstreich?

Auf die übliche Einführung ins Stück verzichtet Programmdirektor Thomas Guglielmetti diesmal: «Das Stück ist selbsterklärend», findet er. Und er hat recht. Die Versuchsanordnung von «Zorn», einem Stück der erfolgreichsten australischen Theaterschriftstellerin Joanna Murray-Smith, ist so simpel wie brisant: Der 16-jährige Joe (Tim Bettermann) hat ein Graffito an die Wand einer Moschee geschmiert. Wie gehen seine Eltern und die Schule damit um?

Das Timing ist bei den Harpers gerade recht ungünstig für ein Hassverbrechen. Demnächst soll Mutter Alice (unwiderstehlich: Jacqueline Macaulay), eine Hirnforscherin, einen bedeutenden Preis für humanitäre Gesinnung erhalten. Und auch Vater Patrick (dandyhaft: Rufus Beck) möchte ins Rampenlicht, hat er doch einen neuen Roman geschrieben. Zwei aufgeklärte Individualisten mit einer intakten Ehe, einer ­geschmackvoll eingerichteten Wohnung und einer spöttisch-weltläufigen Antwort auf alle Lebensfragen. Und dann das!

In Nahaufnahme sehen wir das Programm der Abwehr ablaufen. Da ist Wut: Mutter Alice schlägt Joe, weil er ihr den Auftritt versaut. Dann Leugnung: Du warst das nicht, insistiert Vater Patrick, man will es dir nur anhängen. Doch Joe bestreitet es nicht und hat es der Polizei gestanden.

Die Grenzen der Komfortzone

Ein Gespräch mit den Eltern von Joes Komplizen Trevor, dem ­Fabrikarbeiter Bob (Konstantin Graudus) und der Ex-Friseuse Annie (Isabell Fischer), bringt das Akademikerpaar an den Rand ihrer Komfortzone. «Es sind am Ende nur Jungs», sagt Bob und hält so gar nichts vom Plan der Harpers, dass die Jugendlichen sich bei den Moscheebetreibern entschuldigen gehen. «Facebook-Verbot, das wirkt», findet er.

Ein Gotteshaus zu beschmieren, das geht nicht, findet auch Bob. «Es muss mir ja nicht gefallen, woran sie glauben.» Tatsächlich macht er deutlich, dass es ihm gar nicht gefällt und er die Kopftücher und Fremdsprachen der Moscheegänger mit Argwohn betrachtet. «Es ist auch eine Frage, wer zuerst da war», poltert er. ­Patrick wittert die Gelegenheit, einen Rassisten zu überführen: «Haben Sie mal überlegt, dass Trevor vielleicht Sie angeschaut hat und Sie beeindrucken wollte?», fragt er süffisant. Das lässt Bob nicht auf sich sitzen: «Haben Sie sich mal überlegt, ob Joe vielleicht Sie angeschaut hat, in Ihrem Elfenbeinturm, und sich gesagt hat: So ein Schlappschwanz will ich nicht werden?»

Alice wiederum trauert der Zeit nach, als das Wunschkind noch morgens zu ihr ins Bett schlüpfte. Ist bei der Erziehung etwas falsch gelaufen?, fragt sie Patrick. Und bei Joe bohrt sie nach: «Haben wir dir nicht vorgelebt, für die unterschiedlichsten Menschen Toleranz und Verständnis zu haben?» «Denkst du, die Muslime mögen uns?», schreit Joe zurück. «Du bist eine gebildete Frau, die sich von keinem Mann etwas sagen lässt. Du stehst für alles, was die hassen!»

Verjähren Jugendsünden?

Ist idealistischer Furor und Kampf nur dann zulässig, wenn er von links kommt? Mutter Alice war in Jugendzeiten selbst in einer radikalen Studentenbewegung namens «The Fury», der Zorn, aktiv, eine Episode, die sie gerne romantisiert. «Wir leben heute in einer besseren Welt, weil wir damals gekämpft haben», diktiert sie der Reporterin Rebecca (Lena Dörrie), die sich auffällig stark für diese Zeit interessiert.

Das Stück aus dem Jahr 2013 hat durch die wachsende gesellschaftliche Radikalisierung (Brandanschläge auf Asylheime und Moscheen auf der einen Seite, islamistische Rekrutierung und Terroranschläge auf der anderen) an Aktualität nur gewonnen. Eine Frage bleibt zeitlos: Wann soll man die Rebellion der Jugendlichen beim Wort nehmen, wann ist sie eine blosse Trotzphase? Inwieweit ist man für seine ideologischen Verirrungen haftbar?

Das 100-minütige Stück ist ein Kammerspiel ohne Pause und voll messerscharfer, schneller Dialoge, die im Gedächtnis haften bleiben. Die bittere Schlusspointe ist kunstvoll, wenn auch etwas konstruiert. Viel wichtiger sind die fein beobachteten und lustvoll gespielten Konfliktszenen, die vorangehen. Ein besonderes Schmankerl sind die zutiefst zynischen Lebensweis­heiten des abgelöschten Lehrers (Gerd Lukas Storzer), die Joe zum Ausruf verleiten: «Manchmal frage ich mich, wer von uns eigentlich verrückter ist!» Urteilen Sie selbst. Das Stück ist so ­raffiniert aufgebaut, dass Sie möglicherweise zu einem anderen Schluss kommen als Ihre ­Begleitung.

Zorn:Ein Schauspiel der Hamburger Kammerspiele. Am Freitag 3.3.2017, 19.30 Uhr, im Theater Winterthur.

(Der Landbote)