Hauptsache, es blitzt

Ein Hauch von «Benissimo» weht durchs Technorama. Von den rund 60 Gästen an der Buchvernissage von Beni Thurnheer, hat man bei der Hälfte das Gefühl: Die kenne ich doch von irgendwo her. Es sind Gesichter, die oft in die Wohnstube flimmern, in Sportsendungen oder in «Glanz & Gloria». Einige sind Promis wie der Moderator Rainer Maria Salzgeber, einige sind Halb-Berühmtheiten, die in der Pause des Fussballmatchs jeweils ein Interview führen, ohne dass man sich ihren Namen merken würde.

Zwei Ex-Missen und zwei Fernsehteams

Für ein bisschen Glamour sorgen die beiden Ex-Missen Bianca Sissing und Brigitte Balzarini-Voss sowie zwei Fernsehteams und eine kleine Horde Fotografen, die zwischendurch für Blitzlichtgewitter sorgen. Gut zum Thema Fernsehgeschichte, um das sich Thurnheers drittes Buch dreht, passt Jörg Kressig: Er war in den 1980er-Jahren Ansager im Schweizer Fernsehen, ein Beruf, den es längst nicht mehr gibt. Auch einige Legenden der Journalismus-Szene erweisen Thurnheer die Ehre: Fredy Wettstein, während einer Epoche Sportchef des «Tages-Anzeigers», oder H. Elias Fröhlich, der bis 2006 für den «Blick» fast zwei Jahrzehnte lang alle Grössen der Popwelt interviewt hat und heute als nimmermüder Nicht-Pensionär für die «Glückspost» schreibt.

Den offiziellen Teil des Abends moderiert Regisseur Max Sieber, der mit Thurnheer zusammen 103 Sendungen «Benissimo» produzierte; die erste dieser Shows ging auf den Tag genau am 21.März vor 25 Jahren über den Sender. Einer der ersten, die sich dann ein Buch signieren lassen ist der oberste Schweizer Olympionike und Nationalratspräsident Jürg Stahl (SVP).

Frisch geordnete Schachtelsätze

Die erste Leserin des Buchs «Hauptsache, es flimmert» war übrigens nicht die Lektorin des Verlags von Sabine Giger, sondern Beni Thurnheers Partnerin Kathrin Hildebrand. Ihr nicht ganz unabhängiges Urteil zum Buch: «Es liest sich gut. Beni kann nicht nur reden, sondern auch schreiben.» Zur guten Lesbarkeit hat auch Hildebrand selbst beigetragen: Thurnheer habe manchmal unglaublich lange Schachtelsätze verfasst. «Die musste man ein bisschen ordnen.»

Die geschriebenen Worte sind für den Leser untrennbar mit der Stimme von «Beni-National» verbunden. Für den Landboten las Thurnheer schon vor einigen Tagen einen Auszug aus seinem neuen Buch vor.

Zum Schluss lässt es das Technorama noch blitzen und donnern. Thurnheer hat das Elektrolabor als Bühne ausgewählt, weil es in seinem Buch ja um Technikgeschichte gehe. Mit der Erfindung der Flimmerkiste, der Fernbedienung oder des Videorecorders haben die faradayschen Experimente allerdings wenig zu tun. Sie beweisen aber, dass Thurnheer als alter Fuchs die Regeln des Entertainment-Business kennt: Hauptsache, die Show schlägt ein.

Beni Thurnheer zu Gast beim Landboten: Hören Sie hier das Gespräch mit unserem stellvertretenden Chefredaktor Jakob Bächtold in voller Länge.

(Der Landbote)