Im Banne der Magie von Olga Titus

Hereinspaziert, verehrtes Publikum, ins «Magic Kingdom» von Olga Titus. So etwa fühlt man sich in der Ausstellung der vierzigjährigen Winterthurer Künstlerin in den Räumen der Kunsthalle, wo sie ein bengalisches Feuer abbrennt und ihre Videos Geschichten aus Tausendundeiner Nacht erzählen, hundertfach gebrochen und neu arrangiert, und mitten drin die Künstlerin mit ihrer gemischt schweizerisch-indisch-malaysischen Biografie als Hintergrund und ihren künstlerischen Reflexionen über Identität und deren Verlust. Daraus hat Titus ein Spiegelkabinett der lustvollen Selbst- und Fremdbespiegelung errichtet.Dabei spielt sie ein Repertoire von (Klischee-)Rollen und Verkleidungen durch – mit ver­führerischen wie verwirrenden Effekten. Meist werden die Minigeschichten vor einem exotisch-erotischen kulturellen Hinter­grund inszeniert. Orientalischer und helvetischer Landschaftszauber umrahmen Ahnengeschichten, und nebenbei werden die Familienalben im Schnelldurchgang durchgeblättert – und das alles nebeneinander auf einer Grossprojektion.

Pionierin der Videotechnik

Von Anfang an war Titus eine Pionierin der Videotechnik, stets experimentell und offen im Ansatz. Nun, auf einem hohen Niveau angelangt, kombiniert sie raffiniert Material aus den unterschiedlichsten medialen Quellen, jongliert mit Gattungen wie Video- und Glücksspielen, Bollywood-Schnulzen und Romanzen, Sagen und Mythen.

Spielt in Titus’ Werk die reiche orientalische Ornamentik allgemein einen wichtigen Part, so überraschen in einer Science-Fiction-ähnlichen Saga die Kargheit des Settings (eine Kiesgrube bei Marthalen) und die hellblauen Overalls einer siebenköpfigen kosmischen Truppe, die in szenischen Ritualen die Welt neu erschafft. Bevor der Schöpfungsakt geschehen kann, muss jedoch zuerst ein Brotlaib zersägt und Geschirr in einer ultimativen Geste vom Tisch gefegt werden.

Absurd und überwältigend

Die beiden Kunsthalle-Räume sind von einer Kakofonie von ­Tönen und Stimmen erfüllt, während die Augen von einer Bilderflut überwältigt werden. Daran hat Titus einen Riesenspass, und wäre es nach ihr gegangen, hätte sie noch viel mehr in die beiden Säle gepackt als die Videos, die flackernden und flimmernden Installationen und den Kulissenraum, wo es um optische Täuschungen geht.

So gleicht die Ausstellung auch ein bisschen der Welt, wie man sie derzeit erfährt: überwältigend, verwirrend, absurd und eigentlich nur noch in ironischer und humoristischer Brechung erträglich. Darum sei dem verehrten Publikum der Zauberstab von ­Olga Titus nur empfohlen. Wer berührt wird, erfährt den flackernden kosmischen Geist und hebt in paradiesische Sphären ab.



Vernissage Samstag ab 17 Uhr, Marktgasse 53. Bis 23. April. (Der Landbote)