Im Flugmodus

Vom Fliegen und Atmen, von Wellen und Donnerwetter sprechen die Stücktitel auf dem Album «Moncaup». Und so beschwingt und mitreissend sind auch die Melodien, die Nicole Johänntgen einfallen. Die 35-jährige deutsche, seit 2005 in Zürich lebende Saxofonistin erfindet mit einer unerschöpflichen musikalischen Fantasie Melodielinien, die man fast mitsingen könnte.Dennoch wirken sie nicht banal, und sie folgen auch nicht einem repetitiven «Bolero»-Muster wie etwa Dave Brubecks Hit «Take Five». Vielmehr lässt Johänntgen, die zwischen Sopran- und Altsaxofon wechselt, die Energie, die manche ihrer männlichen Kollegen in ihre solistischen Verrenkungen investieren, in ihre gefühlvollen, von einem treibenden Groove geprägten Kompositionen einfliessen.

Dazu kommt eine Freude an ausgefallenen Kombinationen. Auf dem 2015 in den Winterthurer Hardstudios aufgenommenen Album sind es die arabische Laute Oud und das indische Perkussionsinstrument Tabla, die zwei der elf Tracks einen leicht exotischen Touch beigeben, so auch dem Stück «Flugmodus», das mit energischem Drive und zugleich wehmütig in einen weiten Himmel abhebt.

Wenn Johänntgen am Mittwoch im Rahmen der Reihe «Jazz am Mittwoch» mit ihrem Quartett im Theater am Gleis auftritt, ist der Berner Oud-Spieler Nehad El Sayed ebenso dabei wie der Gitarrist Robertson Head, dessen kernige Sprechstimme auf dem von Charly Patton inspirierten «Sunday Pony Blues» zu hören ist; am Klavier sitzt Max Petersen, an den Drums Jonas Ruther, und Thomas Lähns spielt Kontrabass. Neben Eigenkompositionen stehen verjazzte Coverversionen auf dem Programm, unter anderem von den Beatles.

Dass Johänntgen sich auch der Popmusik zuwendet, ist nicht überraschend. So hat sie am Donnerstag im Zürcher Moods Songs von Blondie interpretiert, in einem als «Duell» angelegten Konzert gegen eine französische Band, die Abba-Hits spielte. Ihr neustes Album «Henry», das im September erschienen ist, hat sie in New Orleans aufgenommen. Es verbindet den traditionellen Brass-Band-Sound aus dem Süden der USA mit Funk-Jazz.

Johänntgen ist mit Musik aufgewachsen: «Jazz gehörte zu unserer Familie. Mein Vater war Hobby-Jazzer, mit sechs begann ich Klavier zu spielen, bis ich schliesslich das Saxofon entdeckte», sagte sie kürzlich dem Tagblatt der Stadt Zürich.



Nicole Johänntgen Quartett: Mittwoch, 25.1., 20.15 Uhr, Theater am Gleis. – CD: Moncaup (Household Ink). ()