«Irgendetwas läuft im Hintergrund immer»

Sie haben gerade mit dem Auslandatelier-Stipendium der Stadt Zürich ein halbes Jahr in New York verbracht. Was haben Sie dort gemacht?

Marena Whitcher: Es war eine sehr inspirierende Zeit. Ich habe viele Musiker kennen gelernt, Jam-Sessions gespielt und Konzerte und Shows besucht, von Freejazz über Soul bis zu Pop. In der Oper sah ich eine krasse Inszenierung der «Zauberflöte», die auch optisch umwerfend war. Mich interessiert sowohl die Musik wie auch das Visuelle, die Inszenierung. Für meine eigenen Kompositionen machte ich Versuche in der elektronischen Musik, ein Gebiet, das für mich neu ist, und ich besuchte ein Trainingsprogramm für Tanz. Ausserdem hatte ich in New York endlich wieder einmal Zeit zum Malen und Zeichnen, wozu ich sonst nur im Zusammenhang mit der Gestaltung von Musikvideos und CD-Covers komme.

Wem fühlen Sie sich musikalisch mehr zugehörig, dem Pop oder dem Jazz?

Das kann ich so nicht sagen. Es ist tatsächlich die Mischung, die mich interessiert. Ich mag Jazz-Standards sehr gerne, aber auch Freejazz und poppigere Sachen.

Beim Masterstudium, das Sie im letzten Jahr abschlossen, entschieden Sie sich für Jazz. Weshalb?

Diese Entscheidung traf ich ja schon vor sechs Jahren. Im Jazz geniesse ich die Interpretationsfreiheiten, die man da hat. Beim Pop scheint mir das weniger der Fall zu sein. Das Jazzstudium ist mehr auf Improvisation ausgelegt. Pop bedeutet aber heute für mich etwas ganz anderes als noch vor sechs Jahren, es gibt da ein sehr weiten Bereich jenseits

des kommerziellen Pops, wie er im Radio gespielt wird.

Mit ihrem Shady Midnight Orchestra sind Sie im letzten Jahr auch am Jazzfestival Schaffhausen aufgetreten. Die Kompositionen stammen in der Regel von Ihnen. Wieviel ist dann auf der Bühne noch Improvisation?

Die Instrumentalisten improvisieren in ihren Solos. Was wir drei Sängerinnen machen, ist zum grossen Teil ausgeschrieben, aber wir nehmen uns die Freiheit, die Melodie zu variieren, das ist dann eine Improvisation im kleinen Massstab.

Sie haben drei eigene Bands, dazu kommen noch weitere Projekte. Wie bringen Sie das unter einen Hut? Läuft das alles gleichzeitig oder blockweise hintereinander?

Teils, teils. Irgendetwas läuft im Hintergrund immer. Am meisten involviert bin ich beim Shady Midnight Orchestra und beim Duo Eclecta, mit beiden gibt es schon ein Album. Wenn so ein Album herauskommt, müssen wir jeweils sehr viel dafür arbeiten und mit den Stücken auch auftreten, da gibt es also Blockzeiten, wo man auf Tour geht. Aber die Planung der anderen Projekte läuft natürlich trotzdem weiter.

Mit dem Shady Midnight Orchestra haben Sie 2015 eine Russland-Tour gemacht und an exotischen Orten wie Irkutsk gespielt. Wie kam es dazu?

Das lief über einen russischen Booker, der oft Schweizer Bands bucht. Da fährt man dann während dreieinhalb Monaten im Tourbus mit sechs bis acht Bands von Moskau nach Wladiwostock, es ist ein reisendes Festival. Man spielt jeden Abend in einer anderen Stadt, das ist sehr intensiv und schweisst die Band zusammen. Und natürlich war es auch ein einmaliges Erlebnis, durch Sibirien zu reisen. Da haben wir auch mal im Bus übernachtet oder campiert, es war recht crazy.

Wie haben Sie das Publikum erlebt?

Im Vergleich zur Schweiz kommen die Leute dort stärker auf einen zu, sie wollen mit dir reden und ein Foto machen. Hier ist das Publikum zurückhaltender.

Ein wichtiges Element in Ihrer Musik ist die Performance. Wann kamen Sie zum ersten Mal auf die Idee, die Musik zu inszenieren?

Ich hatte schon immer ein Flair für das Theater. Meine Mutter war früher in der freien Theaterszene tätig und meine Schwester ist Schauspielerin. Mit der Band Marena Whitcher’s Shady Midnight Orchestra kann ich meine Leidenschaft voll ausleben. Traditionell geht es ja im Jazz ausschliesslich um die Musik und nicht um den Auftritt. Mir macht aber das ganze Drumherum fast genauso viel Spass.

Woher kommen die Ideen für ein neues Stück, fallen sie Ihnen irgendwann ein oder haben Sie ein festes Ritual?

Mein Gehirn ist recht aktiv und vieles fällt mir dort ein, wo ich gerade bin, oft vor dem Einschlafen, wenn alle Gedanken spinnen. Wenn ich weiss, dass ich es aufschreiben muss, um es an die Band weiterzugeben, läuft es strukturierter, dann setze ich mich hin.

Sie spielen gerne mit bedeutungsschwangeren Symbolen, es gibt Songs, in denen von Dingen wie Tod, Sünde und Verdammnis die Rede ist. Wie ist das Verhältnis von Musik und Text, was kommt zuerst?

Die Symbole stammen zum Teil aus der Literatur, zum Beispiel von Dante und Goethe, zum Teil aus meiner Fantasie. Musik und Text entstehen dann oft im Wechselspiel. Das extremste Beispiel ist wohl das Stück «Transformation Train». Dafür hatte ich zwanzig musikalische Skizzen aufgenommen. Der Text dazu entstand dann aus den Assoziationsreihen, die mir dazu einfielen. Manchmal schreibe ich zuerst die Musik und der Text entsteht aus der Grundstimmung der Musik heraus.

Ein Pressebericht hat die Stimmung auf dem Album «Ghostology» mit den Filmen von Tim Burton verglichen. Haben diese Filme tatsächlich einen Einfluss auf Sie?

Ich mag seine skurrilen Filme sehr. Es geht mir in meinen Songs nicht darum, mich in einem tieferen Sinn mit dem Tod oder mit religiösen Themen zu beschäftigen. Ich mag Kontraste in jeglicher Form. So habe ich mir eine spielerische Herangehensweise erlaubt.

In den kommenden Wochen ist Marena Whitcher mit ihrem Shady Midnight Orchestra im Rahmen des schweizweiten Jazz-Festivals «Suisse Diagonales Jazz» auf Tour, im Frühling dann mit dem Duo Eclecta in Deutschland und der Schweiz. In näherer Zukunft wird sie zudem ihre Tätigkeit im zeitgenössischen Musiktheater ausbauen. Seit 2014 arbeitet sie mit dem deutschen Komponisten Helmut Oehring zusammen und war 2015 Teil seines interdisziplinären Werks «Angelus Novus II», das in der Dampfzentrale Bern uraufgeführt wurde. 2016 ist sie am Hessischen Staatstheater Wiesbaden unter anderem mit dem Ensemble Modern aufgetreten. Ein weitere Zusammenarbeit mit Oehring ist für 2017 geplant. – «Ghostolgy» von Marena Whitcher’s Shady Midnight Orchestra erschien 2015 beim Berner Label Prolog, «A Symmetry» von Eclecta 2016 beim Zürcher Label Tourbomusic.

(Der Landbote)