Keine Nashörner für die Schweiz

«Herr Schmidt. Sie essen schon den vierten Döner!» Der beste Gast in Salals Kebabladen hat angeblich einen guten Grund, sich einen Schmerbauch anzufuttern: Er will nach Kosovo, um ein Buch über das Land zu schreiben. Als plötzlich Antigona (Albana Agaj) im Laden von Salal (Nadim Jarrar) steht, bildschön – und Kosovarin! – taumelt Herr Schmidt (Gunther Kaindl) vor Freude in eine Ohnmacht. Im Hintergrund scheint der Mond.Die erste Szene umreisst, was einen in hundert Minuten «Kosovo for Dummies» erwartet: grosse Gesten bis zur surrealen Überhöhung, Liebe, Leid und Witz. Die weiteren Protagonisten: eine rätselhafte Frau mit Hund (Ursula Stäubli) und Herr Hartmann (Robert Baranowski), der Beamte. Er kann sie riechen, die illegalen Migranten.

Mit ihm kriegt es Antigona zu tun, weil sie ihre Aufenthaltsbewilligung erneuern will. Sie hat alle dafür benötigten Formulare dabei – abgesehen vom Schein, der bestätigt, dass sie kein Nashorn ist. Zehn Tage hat sie Zeit, das Dokument in ihrer Heimat zu beschaffen. Herr Schmidt, sowieso unterwegs nach Kosovo und angetan vom Lockenkopf, opfert sich und macht sich auf, die Nichtnashornbescheinigung aufzutreiben.

Traumhaftes Verwirrspiel

Schafft er das? Wie tickt Bürokrat Hartmann wirklich? Ist er gar kein echter «von hier», der über jene «von dort» befindet? Und wo ist der Hund? Aus der Satire über den Umgang mit Flüchtlingen wird ein traumhaftes Wirrspiel, das stets wunderlich weiterkurvt und poetische Kraft versprüht. Pathetisch wird es selten.

Der kosovarische Autor Jeton Nezirai hat sein Stück der Berner Theatergruppe Forever Productions um Hauptdarstellerin Alba Agaj auf den Leib geschneidert. Agaj, Abgängerin der Hochschule der Künste Bern, verliess als 11-jähriges Mädchen Pristina mit ihrer Familie. Mit ihrer Gruppe will sie Theater über kulturelle Konflikte zeigen.



Do/Fr, 20 Uhr, Sa/So 17.30 Uhr, Kellertheater, Marktgasse 53. (Der Landbote)