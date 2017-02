Koller lässt die Musik spielen

Eine Agentur, die Konzerte samt Bühnentechnik organisiert sowie eine Reihe von Musikern vermittelt. Und eine Konzertreihe. Beides ist Kulturkoller. Hinter dem Namen stecken der Winterthurer Augenoptiker Thomas Koller und der von ihm gegründete Verein. Die Konzertreihe, die es seit Jahren gibt, ist ein paar Mal umge­zogen, vom Alten Stadthaus in einen Innenhof bei Koller privat an der Marktgasse, dann in die Kunsthalle im Waaghaus und 2016 schliesslich einen Stock ­tiefer ins Marionettentheater.Hier beginnt am Donnerstag auch die Ausgabe 2017. Dreizehn Konzertabende stehen bis Mitte Juni auf dem Programm, mit einer stilistischen Bandbreite von Folk über Chansons und Balkan bis hin zu jazziger Kammermusik.

Irische Weltmusik

Am Freitag gibt das Quartett Ceól um den Winterthurer Sänger und Dudelsackspieler Brendan Wade einen Abend mit irisch-keltischer Folkmusik. Neben Wade spielt der virtuose Geiger Matthias Lincke dabei eine Hauptrolle; Christian Fotsch erweitert mit Bouzouki und Oud ebenso das kulturelle Spektrum wie David Aebli mit Bouzouki und Kontrabass. Das Quartett besteht seit 2010; der aus Irland stammende Wade lebt seit 2003 mit seiner ­Familie in Winterthur, er stand schon mit Musikern wie Angelo Branduardi auf der Bühne und war im letzten Jahr mit der Folk-Metal-Band Eluveitie auf Tour.

Den Anfang macht am Donnerstag die junge Zürcher Popsängerin und Gitarristin Lovis mit ihren rockigen Songs, begleitet vom Schlagzeuger Fabian Meyer. Im April 2016 erschien die erste EP «Between the Streets of Love».

Folksongs und Chansons

Nach den Sportferien geht es ­weiter mit der Engadinerin Martina Linn, die im Quintett eigene, an Vorbildern wie Eva Cassidy und Neil Young geschulte Folkpopsongs vortragen wird – intensive Songs, die so echt wirken, dass man sie für Coverversionen hält, zu denen einem partout das Original nicht einfallen will. Linn ist zweifellos eine Entdeckung (23. 2.). Danach wechselt das Genre mit «Chansonnerie», einem gewitzten Trio mit der Jazzsängerin Marianne Racine, dem Sänger Markus Schönholzer und Risch Biert am Klavier; ge­boten werden neben kaberettistischen Schönholzer-Kompositionen auch Klassiker von Poulenc bis Prévert (24. 2.). Das Kaleidoscope String Quartet spielt eigene Stücke mit jazzigem Einschlag (8. 4.) und die Winterthurer Band Sebass Balkan-Musik (18. 5.). Zu den Gästen zählen ferner Rudi Hayden, Tobi Gmür, Musique en route, Soulessence, Katharina Busch, Zaphir und Rea Som.



Lovis: 2.2.; Ceól: 3.2. Je 20 Uhr, Theater im Waaghaus, Marktgasse 25. (Der Landbote)