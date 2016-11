«Komm zu mir, dass es Tag wird»

Zum Gesprächstermin in der Coalmine bringt Arthur Steiner seine Bücher mit, sie haben Platz in einer mittelgrossen Kartonschachtel. Der Lyrikband «Schneegrün», 1979 bei Suhrkamp erschienen, ist noch in durchsichtiges Papier eingeschlagen, statt in eine Plastikfolie eingeschweisst, ebenso der Erzählband «Bis Grösse 48» (1982 im Ammann-Verlag). Fünf Gedicht- und zwei Erzählbände enthält die Publikationsliste. Hier werden keine Worte verschwendet, Steiners Kunst liegt in der Konzentration auf das Wesentliche. «Der Zug / zieht mich», heisst es in einem Gedicht im Band «Ausgelassen die Stille» von 2012. «Ich kann nicht / aussteigen. // Fährt er / so rüttelt er mich auf. // Steht er still / verliert er sein Wesen. // Mit dem Wind / treibt er sein Spiel.» Verschwendet ist auch kein Wort, das man mit dem Autor im Gespräch wechselt, hellwach und bestimmt gibt er Auskunft.Immer weiter, wie im zitierten Gedicht vom Zug, geht auch die Liebe. Im Band «Die Liebe läuft den Hang hinauf» keimt sie «schon wieder / in des Nachbarn Garten». Wird hier etwa zum Verstoss gegen eines der zehn Gebote eingeladen? Steiner lacht. «An sich nicht.» Der Garten sei einfach eine Metapher für etwas Neues. «Die Liebe wandert weiter; ist etwas zuende, wendet sie sich einem neuen Feld zu.» Die Verbindung von Eros und Agape, also von sinnlicher und geistiger Zuneigung, sei das grosse Problem der Liebe. Wünschenswert wäre eine Vertiefung der erotischen Kraft und nicht ihre Abwertung.

Steiner war selber überrascht vom Schreibprozess, der die Liebesgedichte hervorbrachte, dass sie, wie er sagt, «so kommen konnten». Sie feiern ganz sacht und unaufdringlich, aber bestimmt die sinnliche Erfahrung, auf die mit einfachen Bildern verwiesen wird und zu dem immer wieder ein ermunterndes «Komm» einlädt.

Vorbild Trakl

Mit zwanzig Jahren habe er Gedichte zu lesen begonnen, dann auch hie und da versucht, selber etwas zu schreiben. «Das war offenbar für mich eine Möglichkeit, Empfindungen in Bildern auszudrücken.» Beeinflusst haben ihn unter anderem Werner Lutz, Rainer Brambach und vor allem Georg Trakl, dessen «farbige und äusserst dunkle Gedichte» ihn sehr beeindruckten.

Dunkel getönt und oftmals vom Tod umstrichen sind auch seine eigenen Gedichte im ersten Band, «Krähen kreisen», 1971 im Kandelaber-Verlag in Bern erschienen. Abstrakter, knapper und formal strenger dann der durchkomponierte Band «Schneegrün», wo hie und da auch Humor anklingt. Rätselhaft dagegen, auch dank der Umkehrung am Schluss, das kraftvolle Gedicht «Abend»: «Nimm den Abend / und den Tod. // Lass die Bäume / liegen. // Der Mond / reift aus. // Die Blüten / tragen Wiesen.»

Geboren ist Arthur Steiner 1934 in Uzwil im Kanton St. Gallen und dort in einfachen Verhältnissen aufgewachsen; Kantonsschule und Studium hätte sich die Familie nicht leisten können. So begann er eine kaufmännische Lehre, nicht aus Überzeugung; er wusste gar nicht, was er machen sollte. Daran schloss sich der Aufenthalt im Welschland an, der damals obligatorisch war, denn man musste Sprachen lernen, wenn man es zu etwas bringen wollte. Fast wäre er dann für eine Firma ein paar Jahre nach Lagos in Afrika gegangen. Doch am Abend vor dem Abflug ereilte ihn eine Lungenentzündung, und so blieb er, mit einer Dosis Penicillin versehen, zuhause.

Aber weitergehen musste es, der kaufmännische Beruf allein brachte zu wenig Befriedigung. Und Arthur Steiner ging seinen Weg, in geistiger Unabhängigkeit und unbeeinflusst von Zeiterscheinungen wie zum Beispiel der 1968er-Bewegung, die ohne ihn ihren Lauf nahm, weil er immer zurückgezogen und fern vom Kulturbetrieb gelebt hat. Heute fragt er sich manchmal, ob er da etwas verpasst hat. Seine Unabhängigkeit geht einher mit einer hermeneutischen Einstellung, also dem Versuch, Menschen und Erscheinungen zuerst einmal zu verstehen statt sie anhand von bereit stehenden Schablonen zu beurteilen. «Solche Einteilungen dienen nur der Abgrenzung», ist Steiner überzeugt.

Pfarrer in Stein AR

Nach Abendschule und eidgenössischer Matura in Basel studierte er ebenfalls in Basel Theologie und war dann 21 Jahre lang, von 1967 bis 1988, in Stein im Kanton Appenzell Ausserrhoden reformierter Pfarrer. «Man konnte sich damals beinahe aussuchen, wohin man wollte», sagt Steiner. «Die Gemeinde hat mir sehr viel geben können: die Landschaft, die Art und Weise, wie die Leute lebten. Ideal war auch die Grösse, die mir Zeit liess für die literarische Beschäftigung. Bei rund achthundert Reformierten konnte man fast alle persönlich kennenlernen.»

Dann war es wieder Zeit für einen Wechsel, sowohl für ihn wie für die Gemeinde. Steiner zog mit seiner Familie nach Winterthur und arbeitete bis 1996 als Spitalseelsorger im Zürcher Universitätsspital. Winterthur lag verkehrstechnisch günstig, zwischen St. Gallen und Zürich. An der Weinbergstrasse in Veltheim wurde ein Haus gefunden, «das war ein grosses Glück».

Geschrieben hat Steiner «immer etwas». Doch über zwanzig Jahre liegen zwischen den Lyrikbänden «Übergänge» von 1986 und «Die Liebe läuft den Hang hinauf» von 2009. Verlagsverhältnisse lösten sich auf und die Familie brauchte Zeit, unter anderem weil einer von drei Söhnen behindert war.

In den kurzen Erzählungen in «Stechwetter» (2014, Wolfbach-Verlag), hat sich Steiner, wie er selbst sagt, mit Themen der Kindheit und der Pubertät auseinandergesetzt. Offen für mehr als eine Deutung, wie die Gedichte, sind auch sie, auch wenn sie oft mit einer eher angedeuteten als expliziten Moral schliessen. Wenn die Figuren Reden halten, fühlt man sich hie und da an Robert Walsers Geschichten erinnert. Stimmt der Eindruck? Steiner nickt, Walsers «Sprachsensibilität», eine Folge von dessen Passivität, habe ihn immer beeindruckt und berührt: «Walser mag ich ausgesprochen gern.»

Ein besonderes Vergnügen bietet der Band «Ausgelassen die Stille», zu dem Werner Meier – ein ehemaliger Konfirmand von Steiner – Bilder und Zeichnungen beigesteuert hat. Zwar von den Texten inspiriert, liefern die Bilder keine Kommentare oder Illustrationen, sondern eine andere Stimme, die mit den Texten in einen Dialog tritt.

(Der Landbote)