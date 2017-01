Kunst im Hotelzimmer

Was macht Alberto Giacometti, der Schweizer Künstler, der in Paris in einem rustikalen Schuppen seine Meisterwerke schuf, in einem schallisolierten Hotelzimmer mit Bad/WC, Kabel-TV und WLAN-Verbindung? Er wartet auf Käufer. Zusammen mit zahlreichen anderen Künstlern, darunter manche Winterthurer wie etwa Heinz Keller und Manfred Schoch. In diesem Fall reicht die männliche Form, Künstlerinnen würde man hier vergebens suchen. Der Hotelier Werner Wartmann, Vater des jetzigen Geschäftsführers Rolf Wartmann, sammelte offenbar nur Werke von Männern. «Das ist halt ein Abbild der Kunstwelt des 20. Jahrhunderts», sagt die Kunstvermittlerin Lucia Cavegn, die am Samstag zusammen mit der Galeristin Anita Baettig den ersten Winterthurer Kunst-OL veranstaltet. Unter anderem habe Wartmann regelmässig Editionen der Künstlergruppe Winterthur angekauft, sagt Cavegn.

In 17 Hotelzimmern sind insgesamt rund 85 Werke zu finden. Vor allem Druckgrafik, aber auch Zeichnungen und Aquarelle. Sie hingen früher in den Gängen des Hotels, seit einiger Zeit lagern sie in einem Keller an der Wartstrasse. Das soll nicht so bleiben, fand Cavegn. Und was hat das Ganze mit einem Orientierungslauf zu tun? Die Teilnehmer erhalten eine Startnummer und einen Ikea-Sack sowie einen Plan, damit gilt es den Parcours zu absolvieren. Startgeld muss man nicht bezahlen, und Ende gibt es Prosecco. Wer ein Werk findet, das ihm gefällt, nimmt es mit und bezahlt es am Ende in bar. Zwischen 50 und 400 Franken sollen die Werke kosten, die sämtlich gerahmt sind.

«Kunst der armen Leute»

Druckgrafik habe man früher weit mehr gesammelt als heute, weiss Cavegn. «Sie galt als Kunst der armen Leute. Aber auch in Schulräumen fand man sie oft und in den Verwaltungsgebäuden der Stadt.» Als Druckgrafik gelten Holzschnitte, Lithographien, Siebdrucke und Kaltnadelradierungen. Je nach Werk und Künstler gab es Editionen bis zu 250 Stück. Wer ein Exemplar besitzt, hat also nicht etwas ganz Einmaliges. Und doch etwas, das näher beim Original ist als eine moderne Reproduktion.

Das Ziel ist also, die Kunst wieder unter die Leute zu bringen. Und warum in Form eines OL? Das sei einfach so eine Idee gewesen, es gehe darum, «etwas Spass zu haben», meint Cavegn freimütig. Dazu eigne sich die momentane Jahreszeit gut, denn da sei das Hotel nicht überbucht: «Der ganze erste Stock ist frei.»

Als Nebeneffekt können sich die Kunstfreunde auf der Suche nach einem Amiet, Müller-Tosa oder Rudolf Zender auch noch die Atmosphäre in den 2014 komplett renovierten Zimmern reinziehen. Das hätte vermutlich auch Alberto Giacometti gefallen. Obschon er vermutlich Mühe gehabt hätte, das Rauchverbot einzuhalten.



Samstag, 15 bis 18 Uhr, Hotel Wartmann, Rudolfstrasse 15. Die Startnummern werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben: WinterthurerKunstOL@gmail.com. Aber auch Kurzentschlossene sind willkommen. ()