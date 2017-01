Linien am blauen Berliner Himmel und auf dem Papier

Wenn ein Flugzeug am blauen Himmel einen Kondensstreifen hinter sich lässt, erfährt man augenfällig, was eine Linie ist: eine Bewegung von einem Ort zum nächsten, die sich in der Zeit abspielt. Der schottische Künstler Richard Long macht im Prinzip das Gleiche, wenn er durch das Gras wandert und einen linearen Pfad in die Landschaft zeichnet. Das eine geschieht einfach, das andere entspricht einer künstlerischen Absicht.Bei Lydia Wilhelm war beides im Spiel, als sie im letzten Frühling im städtischen Atelier in Berlin-Charlottenburg sass, vor sich ein Blatt Papier und den Zeichenstift in der Hand. Als sie sich bei der Stadt Winterthur um das sechsmonatige Berliner Stipendium bewarb, wusste die ursprünglich aus Disentis stammende, nun in Winterthur arbeitende Künstlerin einzig, dass sie wieder zeichnerisch arbeiten wollte. Eine Erkundungsreise war angesagt, nicht am blauen Himmel oder auf der grünen Weide, sondern auf dem Mikroformat eines A-4- oder A-3-Blattes.

Lineare Strukturen

«Dass ich das Figurative hinter mir lassen und einen neuen Abstraktionsgrad finden würde, ahnte ich am Anfang gar nicht», erinnert sie sich. «Ich wollte ganz allgemein eine Auseinandersetzung zulassen in der Hoffnung, eine visuelle Sprache zu gewinnen, die mir entspricht.» So umriss Wilhelm ihre Vorstellungen anlässlich einer Gesprächsrunde im Herbst in der Villa Sträuli.

«Das zeichnerische Werk sollte wieder ein eigenständiger Teil meiner künstlerischen Arbeit werden und nicht andere Teile zeichnerisch illustrieren», präzisiert Wilhelm, als sie eine Auswahl von Zeichnungen auf dem Tisch ausbreitet. Einem Exerzitium scheint sie sich unterzogen haben, einem noch nicht abgeschlossenen Prozess, bei dem die Linie eine immer wichtigere Rolle übernahm. Die gegenständlichen Referenzen oder illustrativen Funktionen (der Linien) entfielen wie von selbst, als Wilhelm begann, auf kariertem Papier zu zeichnen. Auf dem Quadratraster verband sie geduldig Punkte, wobei abstrakte lineare Strukturen entstanden. Keine perfekten Linien zieht Wilhelm, manchmal sind sie ein bisschen verwackelt oder ungenau, aber gerade in dieser Differenz zur Perfektion ist eine letzte, persönliche Spur zu entdecken, die sich der Purifikation entzieht.

Einmal auf dieser abstrakten Spur angekommen, treibt Wilhelm die Erkundung weiter, indem sie anonyme Schablonen verwendet: Pfeile, Winkelelemente oder Buchstaben. Und Letztere ergeben Worte und Sätze, somit Sinn, vielfach bildlichen wie beispielweise «Die Berge hinter mir lassen» oder «Zeichnung als Zeitkonserve».

Herausforderung des Banalen

In solchen für Interpretationen offenen Sentenzen spricht die Künstlerin wie zu sich selbst. In der ersten ist ihr aktuelles Ab–straktionsprogramm angedeutet, in der zweiten bezieht sich Wilhelm auf die in der Zeichnung abgelagerten Erfahrungen, die sich sprachlich nur schwer wiedergeben lassen.

«Mein Zeichnen beobachtet gewissermassen nur sich selbst; es nimmt keine Landschaften oder Gegenstände (mehr) in den Blick», beschreibt Wilhelm den Vorgang. «Doch die Striche werden von Gedanken und Emotionen begleitet, wobei durch die Wiederholung diese durchaus eine meditative Wendung nehmen können.» Das schliesst selbst das Abschreiben eines Textes mit ein – für manche Ausdruck des absolut Banalen, für Wilhelm dagegen eine Herausforderung. Denn jenseits des Trivialen könnte sich etwas höchst Spannendes verbergen.

Auf die Frage, ob sie diese Erfahrungen nicht auch in Winterthur hätte machen können, reagiert Wilhelm dezidiert: »Auf keinen Fall! Nicht nur die Distanz war wichtig, ich wollte nach Berlin, weil es dort Leute gibt, die auf verwandte Weise an der Zeichnung interessiert sind.» Impulse kamen auch vom Berliner Kunsthistoriker und Kritiker Jan-Philipp Frühsorge, der die Veranstaltung in der Villa Sträuli moderierte.

Vielfältig engagiert

Und jetzt? «Nach Berlin war ich zunächst mit dem Vorbereiten von Ausstellungen in Chur, Rapperswil und Zürich beschäftigt. Jetzt bin ich umso glücklicher, wieder auf meine Berliner Arbeiten zurückgreifen zu können», sagt Wilhelm und ergänzt ihre Bilanz mit einem Dank an die Stadt, die zusammen mit Partnerstädten Ateliers in Genua, Kairo, Paris und Berlin betreibt, die sehr begehrt sind.

Die 41-jährige Wilhelm, die einen Masterabschluss der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel hat, gehört zu einer Generation von Künstlerinnen, die sich in verschiedenen Rollen engagieren. Bis vor kurzem war sie aktiv im Vorstand der Künstlergruppe Winterthur. Zusammen mit der Kunsthistorikerin Nicole Seeberger leitet sie den On.Off-Ausstellungsraum auf dem Lagerplatzareal und setzt so einen Kontrapunkt zum ausgedünnten lokalen Galerienangebot. Verschiedentlich ist sie mit ihren Arbeiten an der Dezember- oder Fokus-Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur aufgefallen. 2014 wurde ihr Schaffen mit einer Einzelausstellung in der Kunsthalle gewürdigt. ()